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Uber'e bir uyarı da İBB Başkanı'ndan geldi

Yapılan değişiklik ile birlikte büyük cezalar uygulanacak Uber'e bir de Mevlüt Uysal'dan uyarı geldi. Uysal, "Turizm belgesi ile Uber işletmeciliği yapanların belgeleri iptal edilecek." dedi.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Uber'e bir uyarı da İBB Başkanı'ndan geldi
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Geçtiğimiz günlerde Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan bazı değişikliklerle birlikte korsan taşımacılığa 2 yıl yasaklanmaya varan cezalar getirilmesinin önü açılmıştı. Yönetmelikteki bu değişiklik, Uber ve sarı taksi arasındaki rekabete yapılan bir müdahale olarak görüşmüştü. Bu olayın ardından şimdi de İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’dan Uber’e açık bir uyarı mesajı geldi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Uber sürücülerinin belediyelerin turizm firmalarına verdiği belgeyi kullanmaması gerektiğinin altını çizdi. Başka belgelerle Uber işine girilmesini istemediklerini belirten Uysal, Turizm İşletme Belgesi ile başka bir iş yapıldığı tespit edilirse iki yıl süreyle belgenin iptal edilmesi şeklinde bir karar alınabileceğini belirtti. Uysal, “Turizm belgesini alıp da Uber işletmeciliği yapan birisi tespit edilirse belgeleri iptal edilecek.” şeklinde konuştu.

Taksicilerin de vatandaşa Uber’i aratmayacak bir sistem üzerine kendilerini geliştirmesi gerektiğini belirten İBB Başkanı, İTAKSİ tarzı uygulama ile vatandaşa daha iyi bir hizmet verip kendilerini geliştirirlerse, İBB olarak taksicilerin yanında durmaya hazır olduklarının altını çizdi.


https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ibb-baskani-uysaldan-uber-uyarisi/1162012 Yorum Yaz
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ProsesMuhendisi 11 ay en beğenilen
Taksicilerin uygulamada kendilerini geliştirmeye değil, insanlıkta geliştirmeye ihtiyacı var. Daha 2 hafta önce müşterisi olmayan kadını aracından aşağıya inip dövdü bir taksici. Devlet kadrosuna adam alırken nasıl soruşturma yapılıyorsa devlet eliyle taksi şoförlerine ve üslerine de sıkı denetim şart.
Taksicilerin uygulamada kendilerini geliştirmeye değil, insanlıkta geliştirmeye ihtiyacı var. Daha 2 hafta önce müşterisi olmayan kadını aracından aşağıya inip ...
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Piêr Dé Sans 11 ay
%80 i vasıfsız, görgüsüz, kültürsüz hatta suçlu olan bir oluşumun nasıl geliştirileceğini değil de alternatiflerinin nasıl çökertileceğini düşünüyorlar.
Arkadaşım şu taksicilere eğitim versenize! İçeride müşteri varken küfretmemeyi, sağa sola saldırmamayı, müşteriyi dürtmenin yolunu aramamayı öğretsenize!
%80 i vasıfsız, görgüsüz, kültürsüz hatta suçlu olan bir oluşumun nasıl geliştirileceğini değil de alternatiflerinin nasıl çökertileceğini düşünüyorlar.Ar...
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hazarRS 11 ay
polise küfredip "senin yaşın kadar ceza yatmışlığım var" diye televizyona çıkan taksiciyi yakalayıp 470tl ceza kesmişler.
İyice yüz bulmuşlar, karşılarında polis bile olsa durmuyorlar.
polise küfredip "senin yaşın kadar ceza yatmışlığım var" diye televizyona çıkan taksiciyi yakalayıp 470tl ceza kesmişler.İyice yüz bulmuşlar, karşılarında ...
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fthkn 11 ay
Rekabet kurulu ne iş görüyor merak ediyorum. Hani rekabet? Hukuku baltalıyorlar. Yolcu taşımacılığını belli kalıplara sıkıştırıp gelişmesini engelliyorlar. Yıllardır nasıl böyle devam ettiğini de merak ediyorum. Gelen turist bu taksicilerin ne mal olduklarını bilmiyor mu? Gidip ne anlatıyorlar bu ülkenin taşımacılık sektörüyle ilgili. Çete mafya kirli kaba türünde sözcükler içeren cümlelerle tanımlıyorlar Türkiye'yi. İş talep edende biter sonuçta. İt ürür kervan yürür. Taksiye binmiyorum artık. Uber kullanıyorum. bir tane de taksici rast gelmiyor ki oracıkta suratını ezeyim. Öyle 10 kişi üstüme gelirlerse kaçarım elbette ama teke tekte acımamo küfür eden taksicinin kulağını kopartırım. Hepsi pislik sürüsü hiç acımayın. Binmeyin bindirmeyin.
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ie36 11 ay
Size inat ubere bineceğm.desteğe bakarsan taksici değilde bilimadamları sanırsın.hale bak ya
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redbul_540 11 ay

Welcome to çomar republic
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bende345 11 ay
Elimde yetki olsa ,taksi , servis gibi gibi plakalı araçlara "Sadece plaka sahibi kullanabilir" gibi bir düzenleme getirirdim .
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K_Spartakus 11 ay bende345
Bu zaten var ama uygulayan ve uygulatan yok
ne de olsa burası Türkiye
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skyrime2828 11 ay
Polonyanin en eski sehirlerinden birinde 6 ay yasadim. Taksici kafasi her yerde ayni. Taksiye bindigim yerden geri goturmesini soyledim. Bir arkadasimi birakmistim gece. Goturmedi. Orada soyle bir duzenleme var. Taksi plakasi olayi yok. Isteyen belediyeye gidip evraklarini cikartarak taksicilik yapabiliyor. Tabiki belediye belirli bir kota koyuyor. Aracin icinde belediye evraklari her zaman hazir bulunuyor. Ayrica sehirde uber de calisiyor. Karisan eden yok.
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trojana 11 ay
Size düşen görev tayyip ve belediyesine oy vermemektir. Uberi savunan çok örgütlenip vermeyin oy.
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tugares 11 ay
Bir kısmı ekmek parası peşinde onlara sözüm yok lakin, büyük bir kısmı trafik kasabı, yalnız araba süren kadına şiddet bunlarda, arkadan gelip hız limiti 70 olan yerde dibine kadar girip rahatsız etmek bunlarda, trafik kurallarını hiçe saymak, insanları öldürmek ile tehdit vb. tüm terbiyesizlik bunlarda yetmezmiş gibi pahalı sunulan hizmeti kalitesiz hale getirmek için çabalamak bunlarda, kusura bakmasınlar, UBER vs. dururken bunların hiç şansı yok. Acil insani eğitime ihtiyaçları var, yoksa halimiz harap. Hala destekleniyor olmaları da ilginç. Kimse görmüyor mu bu durumu?
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Artunç 11 ay tugares
Aynen öyle yazdıklarınıza kesinlikle katılıyorum. Uber gibi faydalı bir sistem karşısında taksilerin herhangi bir şansı yok. Ya kendilerini geliştirip kaliteli hizmet sunacaklar müşterilerine ya da bu diyardan silinip gidecekler..
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butterfly_effect_53 11 ay
İt iti ısırır mi?
Paramizla insan yerine koyulmadan taksi hizmeti almaya seve seve katlanacaksiniz diyorlar.
Taksi piyasasının o sokağa dökülen 3-5 kabadayı bozuntusu sözüm ona taksici esnafınin olduğunu kimse düşünmüyordur herhalde.
Plaka rantinin hortumu taa meclise vekillere kadar çıkar.
Uber'in ve vatandaşın nasıl olsa sahibi yok. İstedikleri gibi oynatiyordu.
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parezer 11 ay
Herşeyi özelleştiren zihniyet neden taksicilik tekelini cansiperhane savunuyorlar diye soracağım ama hemen aklıma plaka sahiplerinin kim olduğu geliyor. Bir çok siyasi, bürokratın emekli ikramiyesidir, bu kirli plakalar.
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dere.beyi 11 ay
ülkemiz çete ve mafya ülkesine dönüştü artık devlet bile bunlarla başa çıkamıyor
gariban halk nasıl çıkacak ?
AMERİKADA BİR TAKSİCİ POLİSE YAPTIKLARINI YAPSA VARYAAAAAAAAAA :D
bir polisi tehdit edip saldırıp parayla kurtuluyorsa
bizde gram kadar hak hukuk kalmamış kimse kusura bakmasın...
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