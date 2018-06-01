Uber'e bir uyarı da İBB Başkanı'ndan geldi

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Geçtiğimiz günlerde Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan bazı değişikliklerle birlikte korsan taşımacılığa 2 yıl yasaklanmaya varan cezalar getirilmesinin önü açılmıştı. Yönetmelikteki bu değişiklik, Uber ve sarı taksi arasındaki rekabete yapılan bir müdahale olarak görüşmüştü. Bu olayın ardından şimdi de İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’dan Uber’e açık bir uyarı mesajı geldi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Uber sürücülerinin belediyelerin turizm firmalarına verdiği belgeyi kullanmaması gerektiğinin altını çizdi. Başka belgelerle Uber işine girilmesini istemediklerini belirten Uysal, Turizm İşletme Belgesi ile başka bir iş yapıldığı tespit edilirse iki yıl süreyle belgenin iptal edilmesi şeklinde bir karar alınabileceğini belirtti. Uysal, “Turizm belgesini alıp da Uber işletmeciliği yapan birisi tespit edilirse belgeleri iptal edilecek.” şeklinde konuştu.

Taksicilerin de vatandaşa Uber’i aratmayacak bir sistem üzerine kendilerini geliştirmesi gerektiğini belirten İBB Başkanı, İTAKSİ tarzı uygulama ile vatandaşa daha iyi bir hizmet verip kendilerini geliştirirlerse, İBB olarak taksicilerin yanında durmaya hazır olduklarının altını çizdi.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ibb-baskani-uysaldan-uber-uyarisi/1162012