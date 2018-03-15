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Uber'e kesilen cezalar için KDK'ya başvuru yapıldı

Son dönemlerde araçlarının taksiciler tarafından saldırıya uğramasıyla ve kesilen trafik cezalarıyla gündeme gelen Uber ile ilgili Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapıldı. İşte başvurunun içeriği:
1 yıl
3,2b
1
14
Mobil Uygulamalar
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Uber'e kesilen cezalar için KDK'ya başvuru yapıldı
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Son zamanlarda Uber araçlarına yapılan saldırılar ve bu hizmeti kullanan araçlara kesilen trafik cezaları sık sık gündeme gelirken, bu kez Uber-taksici gerilimiyle ilgili farklı bir olay yaşandı. Birçok konuda yoğun şikayet başvuruları alan Kamu Denetçiliği Kurumu, Uber uygulamasıyla ilgili de başvuru aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, başvuruda Uber sisteminin birçok ülkede kullanılan, akıllı telefonlara indirilen uygulamayla vatandaşın gitmek istediği her yere kolaylıkla servis ve taksi çağırabilen bir uygulama olduğu kuruma aktarıldı.

Başvuru sahibi ayrıca, Uber uygulamasının ödemelerinde kredi kartı veya nakit ödeme yapılabildiğini, gidilecek yerin fiyatının önceden bilindiğini, sistemde plaka ve sürücü adı gibi bilgilerin yolculara sunulduğunu, böylece vatandaşlara hızlı, güvenli ve ekonomik bir hizmet verdiklerini dile getirdi.

"Hukuk dışı" 

İzinsiz çalışan araç sahiplerine ceza verilmesinin arkasında olduğunu belirten başvuru sahibi, araçlarında tüm yetki ve izinlerin olduğunu ve yasal bir iş yaptıklarını, bu yüzden Uber belgesi olan araç sahiplerine kesilen cezaların hukuk dışı olduğunu öne sürdü.

"Cezalar iptal edilmeli" 

Yapılan başvuruda kesilen cezaların iptal edilmesi, gerekli hukuki düzenlemeler yapılana kadar ceza kesilmemesi, yetkililer tarafından Uber ve benzeri uygulamalar hakkında diğer servis ve taksicileri bilgilendirici çalışmalar yapılması talebinde bulunuldu.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan açıklamada şikayet başvurusunun alındığı ve konunun detaylı olarak incelenmesinin ardından en kısa sürede karara bağlanacağı belirtildi.


https://aa.com.tr/tr/turkiye/uber-kdkye-tasindi/1089515 Yorum Yaz
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SigSauer6 1 yıl en beğenilen
Taksiciler esnaf odası başkanını içeriye almaları lazım. Sen kimsin ki la dübük devleti, vatandaşı tehdit ediyorsun. Yakıp, yıkmak istemiyoruz diyor birde. Hele bir deneyin o kapı cebindeki levyeyi bir tarafına ....... . Sıradan bir vatandaş olarak çok ağrıma gitti. Devletimi kimse tehdit edemez. Derhal soruşturma açılmalı. Kamu güvenliğine tehdittir bu.
Taksiciler esnaf odası başkanını içeriye almaları lazım. Sen kimsin ki la dübük devleti, vatandaşı tehdit ediyorsun. Yakıp, yıkmak istemiyoruz diyor birde. Hele...
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tobepeople 1 yıl
İnsan hakları mahkemesi çözerse çözer bu işi, bizimkilerden umut beklemeyin!
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Thesix 1 yıl
Uber olsada olmasa da taksiye binmem arkadaş. Taksiciler odası bu açıklaması ile daha da ubere sevgim arttı. Taksicilerin bu cesareti kimden aldığı bu sayede görmüş olduk.
Uber olsada olmasa da taksiye binmem arkadaş. Taksiciler odası bu açıklaması ile daha da ubere sevgim arttı. Taksicilerin bu cesareti kimden aldığı bu sayede gö...
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ECDAD_OSMANLI 1 yıl
Uber minibüslerede el atarmı acaba :):)
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1ses1 1 yıl
Sadece Taksi odası değil Diğer odalarda kendi çumhuriyetini kurmuş. DEvlet karşamıyor. Serbest piyasa olduğu halde sektör sektör odası olan fiyatı belirliyor başkasını çalıştırmıyor.
Ama sözde serbest piyasa dimi.
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K_Spartakus 1 yıl
Önceki kesilen cezaları silemezler sonuç olarak devletin de paraya ihtiyacı var ama sonraki dönemler için karar olumlu çıkabilir.
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eric13 1 yıl
Kimi kime sikayet ediyorsun, garibanlar Turkiyeyi daha taniyamamis :p
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elcomandante 1 yıl dogussonmez
Okurken mavi ekrana düştüm
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more34 1 yıl
çok basit küçük bi anket yapsınlar,
- uber kullananlar "sarı taksi dururken neden uber kullanıyorsunuz"
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PeTeRPaNN 1 yıl
Kesinlikle iptal edilmeli bir de o esnaf odası başkanını atmaları lazım
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Ciginix 1 yıl
Hissediyorum, über şeyler olacak.
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Thesix 1 yıl
Uber olsada olmasa da taksiye binmem arkadaş. Taksiciler odası bu açıklaması ile daha da ubere sevgim arttı. Taksicilerin bu cesareti kimden aldığı bu sayede görmüş olduk.
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mrslimshady 1 yıl
Über lütfen pes etme
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