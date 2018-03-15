Uber'e kesilen cezalar için KDK'ya başvuru yapıldı

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Son zamanlarda Uber araçlarına yapılan saldırılar ve bu hizmeti kullanan araçlara kesilen trafik cezaları sık sık gündeme gelirken, bu kez Uber-taksici gerilimiyle ilgili farklı bir olay yaşandı. Birçok konuda yoğun şikayet başvuruları alan Kamu Denetçiliği Kurumu, Uber uygulamasıyla ilgili de başvuru aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, başvuruda Uber sisteminin birçok ülkede kullanılan, akıllı telefonlara indirilen uygulamayla vatandaşın gitmek istediği her yere kolaylıkla servis ve taksi çağırabilen bir uygulama olduğu kuruma aktarıldı.

Başvuru sahibi ayrıca, Uber uygulamasının ödemelerinde kredi kartı veya nakit ödeme yapılabildiğini, gidilecek yerin fiyatının önceden bilindiğini, sistemde plaka ve sürücü adı gibi bilgilerin yolculara sunulduğunu, böylece vatandaşlara hızlı, güvenli ve ekonomik bir hizmet verdiklerini dile getirdi.

"Hukuk dışı"

İzinsiz çalışan araç sahiplerine ceza verilmesinin arkasında olduğunu belirten başvuru sahibi, araçlarında tüm yetki ve izinlerin olduğunu ve yasal bir iş yaptıklarını, bu yüzden Uber belgesi olan araç sahiplerine kesilen cezaların hukuk dışı olduğunu öne sürdü.

"Cezalar iptal edilmeli"

Yapılan başvuruda kesilen cezaların iptal edilmesi, gerekli hukuki düzenlemeler yapılana kadar ceza kesilmemesi, yetkililer tarafından Uber ve benzeri uygulamalar hakkında diğer servis ve taksicileri bilgilendirici çalışmalar yapılması talebinde bulunuldu.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan açıklamada şikayet başvurusunun alındığı ve konunun detaylı olarak incelenmesinin ardından en kısa sürede karara bağlanacağı belirtildi.

https://aa.com.tr/tr/turkiye/uber-kdkye-tasindi/1089515