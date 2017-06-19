BTK’dan faturadaki sürpriz ücretlere engel geldi

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Yıllardır cep telefonu faturalarındaki “katma değerli servisler” nedeni ile yaşanan artış hep gündeme gelmiştir. Birçok abonenin canını yakan bu konu, bu odakta hizmet sağlayanlarca adeta bir gelir kapısı olmuş durumda. Mobil cihazlar hayatımızda daha fazla yer işgal etmeye başlattıkça da bu noktadaki mağduriyetler artış gösteriyor.

Bu duruma karşı sonunda bir çalışma yapan BTK, bu tür abonelikler için onay zorunluluğu getirdi. Sunulan hizmetin türüne göre sesli veya yazılı olarak en az bir onayın olması zorunlu olacak. Onay olmayan abonelikler gerçekleştirilemeyecek. Düzenleme kapsamında web siteleri, sms'ler, sesli yanıt sistemleri, mobil uygulamalar yer alıyor.

Operatörlere Yeni Sorumluluklar Yükleniyor

Operatörlere de önemli sorumluluklar yükleyen düzenleme, ödemeye aracılık ettiği için olası bir uyuşmazlıkta tüm sorumluluğu operatöre yüklüyor. Ayrıca aboneler aldığı, almak istemediği veya haberi olmadan ücretlendirildiği tüm servisler için şikayetlerini kolaylıkla iletebilecek. Abonelik iptali kolayca gerçekleştirilebilecek.

Buna ek olarak abonelik sürecinde yanıltıcı veya tüketiciyi aldatıcı nitelikte ifadeler yer alamayacak. Abonelik sunumunda abonenin doğru bilgilenmesi sağlanacak ve tüm detaylar dikkat çekecek şekilde sunulacak. Aksi takdirde abonenin ödediği tüm ücreti talep etme şansı doğmuş oluyor.

Aboneler “katma değerli hizmetler” için hattını açmak veya kapatmak istediklerini çağrı merkezi yoluyla ya da yazılı başvuruyla iletebilecek. Aboneliklerin iptali veya hizmete kapatılması da kısa mesaj ile yapılabilecek ve bunun için hiçbir ücret talep edilmeyecek. Aykırı durumlarda BTK operatörlere cezai yaptırım uygulayabilecek, aboneler kararın uygulanmaya başlanacağı 30 Haziran 2017 tarihinden itibaren sunulan aboneliklerde de geriye dönük ücret talebinde bulunabilecek.