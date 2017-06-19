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BTK’dan faturadaki sürpriz ücretlere engel geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, tüketicilerin faturalarında beklenmedik artışlara neden olan abonelikler ve servislerle ilgili olarak bir düzenlemeye imza attı. İşte detaylar:
1 yıl
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33
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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BTK’dan faturadaki sürpriz ücretlere engel geldi
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Yıllardır cep telefonu faturalarındaki “katma değerli servisler” nedeni ile yaşanan artış hep gündeme gelmiştir. Birçok abonenin canını yakan bu konu, bu odakta hizmet sağlayanlarca adeta bir gelir kapısı olmuş durumda. Mobil cihazlar hayatımızda daha fazla yer işgal etmeye başlattıkça da bu noktadaki mağduriyetler artış gösteriyor.

Bu duruma karşı sonunda bir çalışma yapan BTK, bu tür abonelikler için onay zorunluluğu getirdi. Sunulan hizmetin türüne göre sesli veya yazılı olarak en az bir onayın olması zorunlu olacak. Onay olmayan abonelikler gerçekleştirilemeyecek. Düzenleme kapsamında web siteleri, sms'ler, sesli yanıt sistemleri, mobil uygulamalar yer alıyor.

Operatörlere Yeni Sorumluluklar Yükleniyor

Operatörlere de önemli sorumluluklar yükleyen düzenleme, ödemeye aracılık ettiği için olası bir uyuşmazlıkta tüm sorumluluğu operatöre yüklüyor. Ayrıca aboneler aldığı, almak istemediği veya haberi olmadan ücretlendirildiği tüm servisler için şikayetlerini kolaylıkla iletebilecek. Abonelik iptali kolayca gerçekleştirilebilecek.

Buna ek olarak abonelik sürecinde yanıltıcı veya tüketiciyi aldatıcı nitelikte ifadeler yer alamayacak. Abonelik sunumunda abonenin doğru bilgilenmesi sağlanacak ve tüm detaylar dikkat çekecek şekilde sunulacak. Aksi takdirde abonenin ödediği tüm ücreti talep etme şansı doğmuş oluyor.

Aboneler “katma değerli hizmetler” için hattını açmak veya kapatmak istediklerini çağrı merkezi yoluyla ya da yazılı başvuruyla iletebilecek. Aboneliklerin iptali veya hizmete kapatılması da kısa mesaj ile yapılabilecek ve bunun için hiçbir ücret talep edilmeyecek. Aykırı durumlarda BTK operatörlere cezai yaptırım uygulayabilecek, aboneler kararın uygulanmaya başlanacağı 30 Haziran 2017 tarihinden itibaren sunulan aboneliklerde de geriye dönük ücret talebinde bulunabilecek.


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myhotyro 1 yıl en beğenilen
Ülkemizde güzel şeyler de oluyor diyeceğim ama 20+ yıl neredeydiniz demeden de edemiyorum.
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programmer_onur 1 yıl
Sesli onay kapısı hala açık. Teşekkürler Btk.
Bakın sesli onay ağır suistimal aracıdır. Mutlaka Sms onayı veya mail/web onayı gereklidir uzak konumda bulunanlar için. Yoksa katma veya katmama değerli servisler adı altında düdüklemeye devam edecek haramzadeler.
Sesli onay kapısı hala açık. Teşekkürler Btk.Bakın sesli onay ağır suistimal aracıdır. Mutlaka Sms onayı veya mail/web onayı gereklidir uzak konumda buluna...
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mcrew 1 yıl
Btk ilk baş cayma bedellerine el atmalı
Üç haftalık sabit internet kullanımının iptaline 500 lira para istiyorlar.
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DH Misafiri 1 yıl
Turkcell bunu beğenmedi.
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SilverNitrate 1 yıl
Onay şartı diyor da, ben yaşadığım birkaç olayda onay vermediğim halde onay verilerek başlatılmış abonelik dendi. Tüketiciye iftira atıp devam edecekler soyguna.
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clickon1111 1 yıl
BTK operatörlerin neden taksitli satış yapabildiğini açıklasın önce..
kredi kartı ile cep telefonu almak yasak ama faturaya yansıtıp 36 ay vadeli cep telefonu almak nasıl yasal oluyor ? ben kredi kartımla neden alamıyorum taksitli cep telefonu bunun açıklamasını biri yapsın
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burakk, 1 yıl
Hotspot kurup internette gezerken 20 liralık bir servis yazmışlardı geçen sene. Sırf pisliğine tazminatıyla geri istiyorum paramı.
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cumhurkey 1 yıl
Geriye dönük ücret talebi ne kadar zamanı kapsıyor acaba. telefonun azizliğinden abone olup aynı dakika iptal ettirdiğim fakat aynı dakikada en az 1 haftalık abonelik parasını peşin kaptırdıklarımı istiyeceğim. 3 kuruşta olsa içime dert oldu. youtube a bile tuzak mı kurulur ya kotan bitti diye.!!
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kadirirdem 1 yıl
Sonunda... iyi şeylerde oluyor.
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e_capkan 1 yıl
sesli onay ile sıfırdan abonelik nasıl açılabilir ?
şaka gibi gerçekten
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sadrag 1 yıl
Bir arada reklam sms'leri engellenecek denmişti. Izinsiz atanı şikayet ettim hiçbir neticeye ulaşmadı. Artik zerre inanmıyorum bunlara..
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mesut1221 1 yıl
Zaten herkes dolandirilip faturalidan faturasiza gecti. Bu saatten sonra gerek yoktu. Btk zaten laf olsun torba dolsun zohniyetiyle kurulan ama dolandiricilara canak tutmaktan bsska ise yaramayan birnkurum
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kultablasi 1 yıl
BTK mumkunse duzenleme yapmasin artik. Her yaptigi duzenleme yeni bir vurguna kapi aciyor!
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