Uyuşturucu tacirlerine karşı WhatsApp ihbar hattı kuruldu

Adana Emniyet Müdürlüğü yayınladığı açıklamayla uyuşturucu ve benzer zararlı maddelere karşı etkin mücadele edebilmek için gelişen teknolojik imkanlarından yardım aldıklarını duyurdu. Bu kapsamda kurulan özel "NARKOTEM" WhatsApp ihbar hattı ile tacirlere geçit vermek istemeyen yetkililer, özellikle çocukları ve gençleri bu tür zararlı maddelerden korumayı, başka bir deyişle geleceklerini güvence altında tutmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili konuşan Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, şehrin birçok noktasında duvarlara sprey boyalarla "Güvenli Adana 0552 155 0101 narkotem" yazıldığını, böylelikle vatandaşların ihbarları sayesinde Adana’yı güvenli bir şehir haline getireceklerini ifade etti. Faaliyete öncelikle uyuşturucu konusunda kötü bir geçmişe sahip Çamlıbel Mahallesi’nden başladıklarını belirten Ak, mücadelenin artarak devam edeceğini söyledi.

Bildiğiniz gibi artık kamu ve özel sektördeki işlemlerin önemli bir bölümü çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Öyle ki geride bıraktığımız şubat ayında Birecik Devlet Hastanesi'nde -Türkiye'de bir devlet hastanesinde ilk kez- hayata geçirilen "WhatsApp Randevu Hattı" uygulamasıyla tedavi olmak isteyen hastalar, sadece WhatsApp üzerinden mesaj göndererek randevu almaya başlamıştı.