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Uyuşturucu tacirlerine karşı WhatsApp ihbar hattı kuruldu

Uyuşturucu ve teröre karşı mücadelede farklı yöntemlere başvuran emniyet birimleri, oluşturdukları yeni WhatsApp ihbar hattı ile olaylara anında müdahale ederek huzur ve güvenliği artırmayı hedefliyor
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Adana Emniyet Müdürlüğü yayınladığı açıklamayla uyuşturucu ve benzer zararlı maddelere karşı etkin mücadele edebilmek için gelişen teknolojik imkanlarından yardım aldıklarını duyurdu. Bu kapsamda kurulan özel "NARKOTEM" WhatsApp ihbar hattı ile tacirlere geçit vermek istemeyen yetkililer, özellikle çocukları ve gençleri bu tür zararlı maddelerden korumayı, başka bir deyişle geleceklerini güvence altında tutmayı hedefliyor.
Konuyla ilgili konuşan Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, şehrin birçok noktasında duvarlara sprey boyalarla "Güvenli Adana 0552 155 0101 narkotem" yazıldığını, böylelikle vatandaşların ihbarları sayesinde Adana’yı güvenli bir şehir haline getireceklerini ifade etti. Faaliyete öncelikle uyuşturucu konusunda kötü bir geçmişe sahip Çamlıbel Mahallesi’nden başladıklarını belirten Ak, mücadelenin artarak devam edeceğini söyledi.
Bildiğiniz gibi artık kamu ve özel sektördeki işlemlerin önemli bir bölümü çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Öyle ki geride bıraktığımız şubat ayında Birecik Devlet Hastanesi'nde -Türkiye'de bir devlet hastanesinde ilk kez- hayata geçirilen "WhatsApp Randevu Hattı" uygulamasıyla tedavi olmak isteyen hastalar, sadece WhatsApp üzerinden mesaj göndererek randevu almaya başlamıştı.

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Tek Sevdamız Türkiye 1 yıl en beğenilen
İstikrarı sağlıyoruz ama CHP yine bir kulp bulacaktır.
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ddsmurat 1 yıl
Torbacu, uyuşturucu, mafya işleri hani temizlenmişti? Beyoğlu'nda daha geçen günlerde uyuşturucu mafyasıyla esnaf arasında gündüz vakti çatışma çıkmıştı. Bu işin iyice cılkı çıktı. Okul önlerinde, kafelerde, klüplerde bu illet yine çokça satılmaya başlanmış.
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pcwolf28 1 yıl
Deniz Seki konserine gidenleri direkt ihbar edebilir miyiz?
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Tolgá 1 yıl
bursa içinde lazım.şehrin yarısı torbacı.
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Quard 1 yıl
Bu uygulama sadece Adana'da mı var,başka illerde de var mı,yoksa yani sadece Anada'da olacaksa ilk önce denenmeli başarılı olursa/bulunursa tüm illere uygulanmalı.
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Tek Sevdamız Türkiye 1 yıl en beğenilen
İstikrarı sağlıyoruz ama CHP yine bir kulp bulacaktır.
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kadirirdem 1 yıl
Bu tarz hatlar bence gayet iyi iş yapar.Yavaş yavaş çoğalıyor.
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Teufel 1 yıl
Trafik kurallarını ihlal edenler içinde bu şekilde bir uygulama başlatmışlardı ama başarılı olamadı proje ve iptal edildi.
Bu projenin de çok başarılı olacağını sanmıyorum.
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alemburda34 1 yıl Teufel
Teufel
Trafik kurallarını ihlal edenler içinde bu şekilde bir uygulama başlatmışlardı ama başarılı olamadı proje ve iptal edildi.
Bu projenin de çok başarılı olacağını sanmıyorum.

O uygulama efsaneydi kime soylediysem hepsi denemisti. Umarim tekrar gelr.
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