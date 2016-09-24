Minecraft'ın öğrencilere özel versiyonunun çıkış tarihi açıklandı

Hatırlayacağınız gibi sene başında bir açıklama yayınlayan Microsoft ve Mojang, okullarda eğitime destek olacak ve öğrencilerin yaratıcılıklarını arttırarak ufuklarının genişletilmesini sağlayacak özel bir Minecraft sürümü duyurmuşlardı. Paylaşılan son bilgilere göre merakla beklenen oyunun çıkış tarihi netlik kazandı.

Birkaç aydır 35 bin öğrenci ve öğretmen tarafından test edilerek ihtiyaçlar doğrultusunda son şeklini alan Minecraft: Education Edition, çocuklara konuların Minecraft tarzıyla anlatılmasını sağlayacak. Böylelikle bireylerin küçük yaştan itibaren yaratıcılıklarının arttırılarak kolay öğrenme ve etkin düşünme becerileri kazandırılacak.

Yeni eğitim sistemine uygun şekilde geliştirilen uygulamada öğretmenler kendi hazırladıkları oyunları öğrencileriyle paylaşabilecekler. Üstelik öğretmenler öğrencilerin kendilerine özel yarattıkları dünyaları takip ederek iletişim kurabilecekler. Öğrenciler için yıllık 5 dolar ücretle sunulacak Minecraft: Education Edition, 1 Kasım 2016 tarihinde yayınlanacak.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/09/22/minecraft-education-edition-will-launch-november-1/