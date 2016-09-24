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Minecraft'ın öğrencilere özel versiyonunun çıkış tarihi açıklandı

Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlayacak, yeni eğitim sistemine uygun özel olarak tasarlanan "Minecraft: Education Edition" sürümünün resmi çıkış tarihi açıklandı.
2 yıl
6,1b
1
3
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız gibi sene başında bir açıklama yayınlayan Microsoft ve Mojang, okullarda eğitime destek olacak ve öğrencilerin yaratıcılıklarını arttırarak ufuklarının genişletilmesini sağlayacak özel bir Minecraft sürümü duyurmuşlardı. Paylaşılan son bilgilere göre merakla beklenen oyunun çıkış tarihi netlik kazandı.
Birkaç aydır 35 bin öğrenci ve öğretmen tarafından test edilerek ihtiyaçlar doğrultusunda son şeklini alan Minecraft: Education Edition, çocuklara konuların Minecraft tarzıyla anlatılmasını sağlayacak. Böylelikle bireylerin küçük yaştan itibaren yaratıcılıklarının arttırılarak kolay öğrenme ve etkin düşünme becerileri kazandırılacak.
Yeni eğitim sistemine uygun şekilde geliştirilen uygulamada öğretmenler kendi hazırladıkları oyunları öğrencileriyle paylaşabilecekler. Üstelik öğretmenler öğrencilerin kendilerine özel yarattıkları dünyaları takip ederek iletişim kurabilecekler. Öğrenciler için yıllık 5 dolar ücretle sunulacak Minecraft: Education Edition, 1 Kasım 2016 tarihinde yayınlanacak. 
 

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/09/22/minecraft-education-edition-will-launch-november-1/ Yorum Yaz
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erdeminofff 2 yıl
Ben Milli Eğitim bakanı olsam ilköğretim ve ortaöğretim müfredatına Minecraft ve Portal gibi oyunların oynandığı ve yeni haritaların yaratıldığı, bulmacaların çözüldüğü, küçük çapta icatların yapıldığı, rekabet ve takım çalışmasına dayalı olarak dersin her eğitim gününde en az 1 saat yapılması zorunluluğunu da esas alarak "Bilişsel Yaratıcılık ve Problem çözme becerisi" dersi koyardım. Öğrenciler bomba gibi olurdu.
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herocem 2 yıl
Ben oyunda karimi kesince puan alamiyorum biri yardimci olabilir mi?
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Güzel ülkem anca yasaklasın bu oyunu :)
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