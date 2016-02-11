Ubisoft 2016'da yeni bir Assassin's Creed oyunu çıkarmayacak

Ubisoft yayınladığı bir blog yazısıyla 2016 yılında yeni bir Assassin's Creed oyunu yayınlamayacaklarını resmen doğruladı. Oyun yapımcıları bu yıl piyasaya yeni bir oyun sürmek yerine geri adım atacaklarını ve Assassin's Creed serisini yeniden gözden geçireceklerini açıkladı. Assassin's Creed ilk lansmanından bu yana her sene piyasaya sürülen bir seri haline dönüşmüştü.





Ubisoft, 2014 yılında piyasaya sürülen Assassin's Creed Unity geri bildirimlerinden çok şey öğrendiklerini ve bir yıl ara verip oyun mekaniğini geliştirerek benzersiz ve unutulmaz oyun deneyimi sunmaya devam edeceklerini belirtiyor. Yeni Assassin's Creed oyununun eksikliği, seriyi takip eden hayranlarında hayal kırıklığı yaratmış olabilir ancak özellikle 2013 yılındaki Assassin's Creed IV: Black Flag oyunundan bu yana düşüş eğilimi içerisinde olan seri için kritik bir öneme sahip.





Yıllık sürüm takviminin seriye zarar vermeye başladığını kabul etmek gerek. Daha uzun bir geliştirme döngüsü ile Assassin's Creed, makinenin bir dişlisi olarak oyun sektöründe dönüm noktası olmaya devam edebilecek. 2016'yı boş geçirmek istemeyen Assassin's Creed fanları, Aralık ayında vizyona girecek aynı adı taşıyan filmle hasret giderebilecekler.

http://blog.ubi.com/a-message-from-the-assassins-creed-team/