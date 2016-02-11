Ubisoft 2016'da yeni bir Assassin's Creed oyunu çıkarmayacak

Haber Editörü
Ubisoft yayınladığı bir blog yazısıyla 2016 yılında yeni bir Assassin's Creed oyunu yayınlamayacaklarını resmen doğruladı. Oyun yapımcıları bu yıl piyasaya yeni bir oyun sürmek yerine geri adım atacaklarını ve Assassin's Creed serisini yeniden gözden geçireceklerini açıkladı. Assassin's Creed ilk lansmanından bu yana her sene piyasaya sürülen bir seri haline dönüşmüştü.
Ubisoft, 2014 yılında piyasaya sürülen Assassin's Creed Unity geri bildirimlerinden çok şey öğrendiklerini ve bir yıl ara verip oyun mekaniğini geliştirerek benzersiz ve unutulmaz oyun deneyimi sunmaya devam edeceklerini belirtiyor. Yeni Assassin's Creed oyununun eksikliği, seriyi takip eden hayranlarında hayal kırıklığı yaratmış olabilir ancak özellikle 2013 yılındaki Assassin's Creed IV: Black Flag oyunundan bu yana düşüş eğilimi içerisinde olan seri için kritik bir öneme sahip.
Yıllık sürüm takviminin seriye zarar vermeye başladığını kabul etmek gerek. Daha uzun bir geliştirme döngüsü ile Assassin's Creed, makinenin bir dişlisi olarak oyun sektöründe dönüm noktası olmaya devam edebilecek. 2016'yı boş geçirmek istemeyen Assassin's Creed fanları, Aralık ayında vizyona girecek aynı adı taşıyan filmle hasret giderebilecekler.
http://blog.ubi.com/a-message-from-the-assassins-creed-team/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tarihte olaydan bol ne var. Kurtuluş savaşı bile başlı başına oyunun konusu olabilir.
Adam oldure oldure tum dunya katil oldu artik.
ubishit oyunları yıllardır vaat edileni vermiyor
bu seride aptal yapay zeka yüzünden oynarken sıkılıyorsun bazı videolar var ac3 te gördüm adam 1000 kişiden fazla kişiyi kesiyor daha devam edebilir ama adam sıkılıyor en sonunda
ac4 biraz daha iyiydi korsanlık, gemi vs olması çok farklı oluşu zevkliydi tabi yine iğrenç suikast görevleri aptal düşmanları unutmasak
2 yada 3 yılda bir çıkar seneye dlc çıkar ama 3-5 saatlik oyun süresi değil verilen paranın karşılığını versin fps oyunlarındaki çakal firmalar mapleri sonradan dlc diye satıyor tabi oyun içi silah vs para ile satmaları hiç hoş değil casinoya çevirdiler
aynı durum bende de var yalnız değilsiniz dostlar :)