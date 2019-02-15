Ubisoft CEO’su; “The Division 2’yi Epic Store’a taşıma amacımız, kendi mağazamıza olan ilgiyi artırmak içindi”

Geçtiğimiz gün Ubisoft tarafından icra edilen ve mali tabloların gösterildiği toplantıda Ubisoft CEO’su Yves Guillemot, The Division 2 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hatırlanacağı üzere Ubisoft; The Division 2’yi Steam platformunda yayınlamaktan vazgeçmiş ve oyunu sadece Epic platformu ile kendi mağazasında satışa sunmaya karar vermişti.

Mağazamıza olan ilgi arttı

Guillemot yaptığı açıklamada, önemli içeriklerin dağıtımını yapmak için mücadele veren birçok platformun ortaya çıktığını vurgulamış. CEO, bu platformlardan biri olan Epic Store’un rakiplerine göre daha iyi şartlar sunarken aynı zamanda UPlay mağazasına olan ilginin de artmasına ön ayak olduğunu ifade etmiş. Guillemot, ilk Division oyununa kıyasla ön siparişlerin ikinci oyunda daha fazla olduğunu söylerken UPlay’den verilen ön siparişlerin ise eskisine oranla altı kat arttığının altını çizmiş.

The Division 2’nin Kapalı Beta sürümü ile ilgili rakamların da paylaşıldığı toplantıda, faaliyet esnasında rekor kullanıcı sayılarına ulaşıldığı ve hafta sonu süresince ortalama oyun süresinin beş saat olduğu ifade edilmiş.

The Division 2, 15 Mart 2019’da piyasaya sürülecek. Oyun için düzenlenecek Açık Beta etkinliği ise 1-4 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.



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