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Ubisoft CEO’su; “The Division 2’yi Epic Store’a taşıma amacımız, kendi mağazamıza olan ilgiyi artırmak içindi”

Steam yerine Epic Store'da yayınlanacak olan The Division 2, görünüşe göre UPlay'e olan ilgiyi de arttırmış durumda. Konuyla ilgili Ubisoft CEO'sunun açıklamalarını haberimizde bulabilirsiniz.
3 ay
4,7b
1
15
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Geçtiğimiz gün Ubisoft tarafından icra edilen ve mali tabloların gösterildiği toplantıda Ubisoft CEO’su Yves Guillemot, The Division 2 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hatırlanacağı üzere Ubisoft; The Division 2’yi Steam platformunda yayınlamaktan vazgeçmiş ve oyunu sadece Epic platformu ile kendi mağazasında satışa sunmaya karar vermişti.

Mağazamıza olan ilgi arttı

Guillemot yaptığı açıklamada, önemli içeriklerin dağıtımını yapmak için mücadele veren birçok platformun ortaya çıktığını vurgulamış. CEO, bu platformlardan biri olan Epic Store’un rakiplerine göre daha iyi şartlar sunarken aynı zamanda UPlay mağazasına olan ilginin de artmasına ön ayak olduğunu ifade etmiş. Guillemot, ilk Division oyununa kıyasla ön siparişlerin ikinci oyunda daha fazla olduğunu söylerken UPlay’den verilen ön siparişlerin ise eskisine oranla altı kat arttığının altını çizmiş.

The Division 2’nin Kapalı Beta sürümü ile ilgili rakamların da paylaşıldığı toplantıda, faaliyet esnasında rekor kullanıcı sayılarına ulaşıldığı ve hafta sonu süresince ortalama oyun süresinin beş saat olduğu ifade edilmiş.

The Division 2, 15 Mart 2019’da piyasaya sürülecek. Oyun için düzenlenecek Açık Beta etkinliği ise 1-4 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.


https://wccftech.com/ubisoft-the-division-2-epic-games-store/ Yorum Yaz
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al-ozaria 3 ay en beğenilen
"Steam belası(!)" ne diyesin memlekette nankör insan çok. Razor 1911, Reloaded, Skidrow ... ve nicelerinin Zamunda ve The Pirate Bay gibi siteler aracılığı ile zirve olduğu dönemlerde Türk oyuncuları oyun yapım firmalarından ziyade bunların isimlerini bilirdi Aral Game gibi firmalar sayesinde.
Steam ve sundukları ile Türkiye ve birçok ülkede orjinal oyun alım kültürü başladı. Firmaların Türkiye'den haberdar olmasını sağladı. Dün bir Türkçe oyun yokken bu gün steamde sayfalarca türkçe oyun var. (Oyuncu/oyun sıralamasında Lehçe ve İtalyancaya kıyasla yine de az ama artıyor.) Örnekleri arttırabilirim. Ama kendine Türk ve orjinal pc oyuncusu deyipte Steam'i beğenmemek en kibar deyimle nankörlüktür.
"Steam belası(!)" ne diyesin memlekette nankör insan çok. Razor 1911, Reloaded, Skidrow ... ve nicelerinin Zamunda ve The Pirate Bay gibi siteler aracılığı il...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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maxmania 3 ay
satışlar az olunca steamde satışa çıkartmaya kalkmasınlar sonra.
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al-ozaria 3 ay en beğenilen
"Steam belası(!)" ne diyesin memlekette nankör insan çok. Razor 1911, Reloaded, Skidrow ... ve nicelerinin Zamunda ve The Pirate Bay gibi siteler aracılığı ile zirve olduğu dönemlerde Türk oyuncuları oyun yapım firmalarından ziyade bunların isimlerini bilirdi Aral Game gibi firmalar sayesinde.
Steam ve sundukları ile Türkiye ve birçok ülkede orjinal oyun alım kültürü başladı. Firmaların Türkiye'den haberdar olmasını sağladı. Dün bir Türkçe oyun yokken bu gün steamde sayfalarca türkçe oyun var. (Oyuncu/oyun sıralamasında Lehçe ve İtalyancaya kıyasla yine de az ama artıyor.) Örnekleri arttırabilirim. Ama kendine Türk ve orjinal pc oyuncusu deyipte Steam'i beğenmemek en kibar deyimle nankörlüktür.
1 Yanıt Yanıtla +14
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Mutlak.Sıfır 3 ay al-ozaria
Türkçe oyunları insanlar kendi emekleriyle yaptılar Steam platformun hiçbir katkısı yok bunda, oyunları alırken çatır çatır parasını biz veriyoruz ne nankörlüğü! Steam bir tek döviz kuru konusunda iyi adım atmıştır. Şöyle platformlarla bir bağ kurmayı bırakmalıyız bence, bu şirketler bize muhtaç çünkü parayı veren taraf biziz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Matrixde ki Zenci Adam 3 ay
E sadece uplay üzerinden satsalardı o zaman.
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maxmania 3 ay
steam belasından başka bir belanın kucağına atlayarak kurtulunmaz. yeteneklerini steam seviyesine getirirsin, müşteri memnuniyetinde ve kişisel veri güvenliğinde kendini ispatlarsın, şeffaf bir yönetimin olur.
steami yerinden edecek rakip çıkar ama epic o rakip değil. vukuatı bol, müşteriyi değil oyun dağıtımcılarının cebini (yapımcı değil) düşünen politikası ile de daha 40bin fırın ekmek yemesi lazım.
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Manhunt Three 3 ay maxmania
Oyun dağıtımcıların cebinin daha çok dolması oyuncuların yararına olabilir. Epic'in şuanda o rakip olmadığı doğru ama ileride olabilir. Sonuçta gittikçe büyüyor ve oyuncuların yararına özellikler ekleniyor.
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TearsForFears 3 ay maxmania
Epic şuan iyi gidiyor. Beleş oyun veriyor, fortnite da beleş battle pasa veriyor. Rekabet sayesinde beleşe oyun ve oyun içeriği tüketiyoruz. Öte yandan paragon oyununu kapatıp elibi fortnite a geçirmişlerdi. Bu yaptıkları maddi olarak kazandırdı ama manevi olarak kaybettirdi. Satın alımları iade etmişlerdi tabi.
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Morphinz 3 ay
Steam belasından kurtulmak gerek. Çok fazla pay alıyor satışlardan.
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Manhunt Three 3 ay
Açık beta tarihi 1 - 4 mart arası.
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TheNewAtilla 3 ay
ubisoft kendince mantıklı karar vermiş aslında.
epic neden bunu kabul etti o ilginç. heralde reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığı olsa gerek
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maxmania 3 ay
satışlar az olunca steamde satışa çıkartmaya kalkmasınlar sonra.
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steam, uplay ve
5 etiket daha epic store tom clancy's the division 2 Oyunlar Yazılım Gökhan Gülsün
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