    ETS 2 otobüs DLC’sinden yeni görüntüler: Tekirdağ otogarı paylaşıldı

    Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) için yayımlanan duyuruda Tekirdağ Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne yer verildi. Şehirlerarası terminallerin oyuna ince işçilikle ekleneceği duyuruldu.

    Geçen hafta Türkiye harita paketi duyurulan Euro Truck Simulator 2 için merakla beklenen otobüs modundan yeni bilgiler paylaşıldı. Oyunun geliştiricisi SCS Software’den yapılan duyuruda Tekirdağ Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin görüntülerine yer verildi.

    2012 yılından beri tır şoförlüğü yaparak yük taşıdığımız ETS 2’de yeni bir dönem başlıyor. Coaches DLC’si ile birlikte oyuna ilk kez resmi olarak otobüsler eklenecek ve şehirlerarası hatlarda yolcu taşımacılığı yapılabilecek.

    SCS’nin resmi blogunda yayımlanan duyuruda, geçmiş yıllarda çıkan harita DLC’lerinin yalnızca yük taşımacılığına odaklanarak tasarlandığı ve bu nedenle otobüs sistemi için yeterli altyapıya sahip olmadığı hatırlatılarak Coaches DLC’si ile birlikte haritaların yenilenmeye ihtiyacı olduğuna vurgu yapıldı. Bu doğrultuda şehirlerarası otobüs terminallerinin ve şehir içlerindeki popüler noktaların oyuna titizlikle ekleneceği açıklandı.

    Ayrıca Soul of Anatolia gibi yeni çıkacak harita paketlerinde ise tasarım sürecinin en başından itibaren otobüs taşımacılığı düşünülerek yürütüldüğü ifade ediliyor. Bu da Türkiye’deki popüler şehirlerarası otobüs terminallerinin oyunda yer alacağını işaret ediyor.

    Türkiye haritası şekillendi

    ETS'nin resmi sitesinde yayımlanan görsel ile birlikte Soul of Anatolia paketinin sınırları. Paylaşılan resmi görsele göre Türkiye'nin batısındaki pek çok şehir oyuna eklenecek. Kastamonu, Ankara, Aksaray, Konya ve Alanya'nın sınırda yer aldığı görülüyor.
    ETS 2’ye otobüsleri getiren Coaches DLC’si ve Soul of Anatolia Türkiye DLC’sinin çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Her iki DLC’nin de Steam sayfası açıldı ve şimdiden istek listesine eklenebiliyor.

     

