ETS 2 otobüs DLC’sinden yeni görüntüler: Tekirdağ otogarı paylaşıldı

2012 yılından beri tır şoförlüğü yaparak yük taşıdığımız ETS 2’de yeni bir dönem başlıyor. Coaches DLC’si ile birlikte oyuna ilk kez resmi olarak otobüsler eklenecek ve şehirlerarası hatlarda yolcu taşımacılığı yapılabilecek.
Ayrıca Soul of Anatolia gibi yeni çıkacak harita paketlerinde ise tasarım sürecinin en başından itibaren otobüs taşımacılığı düşünülerek yürütüldüğü ifade ediliyor. Bu da Türkiye’deki popüler şehirlerarası otobüs terminallerinin oyunda yer alacağını işaret ediyor.
Türkiye haritası şekillendi
