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Ubisoft Montreal, Watch Dogs'u gerçek güvenlik uzmanlarıyla birlikte geliştirmiş

6 yıl
1,1b
1
22
Oyunlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Ubisoft Montreal, Watch Dogs'u gerçek güvenlik uzmanlarıyla birlikte geliştirmiş

Ubisoft Montreal, kısa süre önce ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlediği basın etkinliğinde yeni oyunu Watch Dogs hakkında önemli detaylar paylaşmıştı. 4.5 yıldır geliştirildiği ortaya çıkan bilgisayar korsanlığına dayalı yapım, bazı saygın kaynaklar tarafından ilk kez sergilendiği E3 2012 konferansının en büyük sürprizi ve en iyi oyunu ödüllerine layık görülmüştü. Organize edilen son tanıtım sırasında oyunun geliştirilişiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunan projenin üst düzey yapımcısı Dominic Guay, Hollywood'un teknoloji ve bilgisayar korsanlığı hususunda yaptığı ciddi yanlışları tekrarlamamak adına güvenlik şirketi Kaspersky Lab'ın güvenlik uzmanlarıyla birlikte çalıştıklarını ifade etti. Watch Dogs'un tamamlanmasına doğru yapımcı firmaya bilgisayar korsanlığıyla alakalı konularda danışmanlık yaptıklarını doğrulayan Kaspersy, Ubisoft Montreal'in yeni büyük bütçeli oyununu sanal alemin gerçeklerine uygun şekilde inşa edebilmesini sağlamış.
Oyun sektöründe bilgisayar korsanlığı temasını böylesine kapsamlı bir projeyle hayata geçirebilecek sayılı stüdyoların başında gelen firma, Watch Dogs ile açık dünya oyun türünün sınırlarını aşacak bir ürün ortaya koymayı hedefliyor. Ağustos 2003'te 6 milyar dolarlık maddi zarar ve 11 kişinin ölümüne yol açan Kuzey Amerika'nın en büyük elektrik kesintisine bir bilgisayar korsanının neden olduğuna inanılan oyunda mekan olarak, Chicago, Illinois şehrinin CtOS isimli bir süper bilgisayar tarafından idare edildiği bir teknolojik versiyonu seçilmiş. Oyunun ana karakteri Aiden Pearce, elindeki akıllı telefon ile şehrin çeşitli elektronik sistemlerine, güvenlik kameralarına, diğer elektronik aygıtlara ve kablosuz internet ağlarına hükmedebiliyor. Oyuncu, yüksek bilgisayar korsanlığı yeteneklerini banka hesabı boşaltmak, polisten kurtulmak için trafik sistemlerini kontrol etmek gibi eylemler için kullanabildiği gibi; meşhur televizyon dizisi Person of Interest'in ana hatlarına benzer şekilde bir takım olayları gerçekleşmeden önce tahmin ederek suçluları etkisiz hale getirebiliyor ve mağdur sıfatlı Chicago vatandaşlarını tehlikelere karşı koruyabiliyor. 

Teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak nitelikte bir oynanış yapısı benimseyen Watch Dogs'un bilgisayar korsanlığı ve yazılım teknolojilerine ait gerçeklerle örtüşmesi amacıyla gerçek güvenlik uzmanlarının yardımı ile geliştirilmiş olması oldukça önemli. PC, Playstation 3, Xbox 360 ve Wii U platformları için 22 Kasım'da satışa sunulacak Watch Dogs, aynı zamanda çeşitli uygulamalar aracılığıyla oyuncuların akıllı telefon ve tablet bilgisayarları destekleyici unsurlar olarak kullanabilmelerini mümkün kılacak. Yeni nesil konsollar için de hazırlanan yapımın PS4 seviyesindeki bir donanım üzerinde çalıştırılan yeni oynanış görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz.

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N. Chomsky 6 yıl en beğenilen
Medal Of Honor'u da askerlerle beraber geliştirmişlerdi. Umarım onun gibi kötü olmaz.
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csheer 4 yıl
watch dogs u kaspersky desteklediği için pek sasırmadım cunku kaspersky uretıcılerı antıvırus sıstemlerı gelıstırdıklerı için bu konuya pek uzak değil oyun hakkındaa soyleyecek olursam güzerl bir oyuna benziyor bazı sitelerde torrentini görmüstüm ama indirmek isteyenler için büyük bir oyun neredeyse en az 10 gb ve üstü
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Rollini 4 yıl
şiddetle tavsiye edilir ben bitirdim çok etkileyici bir senaryosu var.
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sgndgn 5 yıl
Merhaba,Ben Watch Dogs almayı düşünüyorum sistenim gereksinimlerim: İşlemci:intel core i5 650 3.2ghz Ram:4gb İşletim sistemi win7 64 bit ekran kartı:Nvidia geforce 210 hafıza 1 gb 64 bit bu sistenim gereksinimleriyle watch dogs oynayabilirmiyim ha bide şu ekran kartını almayı düşünüyorum AMD redeon HD7850 256 BİT 2GB bu ekran kartı tam performans gösterirmi geforce 210 1gb 64 bitlede oynayabilirmiyim? :D
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berkanenes 5 yıl
pc ye çıktımı yada çıkıcak mı ????????
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mares626 5 yıl
Güzel oyuna benziyor ama oyunun çoktan çıkmış olmalıydı bence çok geciktiler
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DH Misafiri 5 yıl
Bu oyun türkçe versiyon olarak çıkmazsa kimsnin zevk alacagını sannetmiyorum....
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JusTiMe 5 yıl
oyun eğlenceli olacağa benziyor bakalım topladığım pcde oynarım ben bu oyunu
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Ahmet 1903 5 yıl
Bencede bu oyunu sabırsızlıkla bekliyorum.
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berkkarabacak 6 yıl
frisby77
Müthiş bir oyun gibi gözüküyor, eğer tabi videolardaki gibiyse sonradan hayal kırıklığına uğramazsak. Heyecanla bekliyorum...

ubi videolarda hep süper gösteriyo oyunu ama çıkınca fos oluyo(AC hariç tabi)
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eScapeeXc 6 yıl
blizzard3
hakkaten ya lifti bile hackliyor ondan hacklanicek bi sistem yokki bitane dugmesi var bastınmı cıkıyor yazık simdi hepsine aynı komutu uyguladık lift icin özel dugmeye basma seyini kim yapıcak demisler araya kaynatmıslar :)

Programlanabilir olan hersey hacklenebilir. Bu demek oluyor ki oradaki lift elektronik, yani programlanabilir. Yani hacklenebilir.
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avatar237 6 yıl
ne wii'si la ? wii'ye çıkmıyor oyun son paragraf hatalı.
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Sherlock69 6 yıl
Göz boyamak için söylenmiş bir şey Arkadaşa katılıyorum Moh dada gerçek operasyona katılan askerlerle bizzat görüşmüşlerdi umarım iyi bi oyun olur ben beklentimi asla yükseltmedim
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