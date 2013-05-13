Ubisoft Montreal, Watch Dogs'u gerçek güvenlik uzmanlarıyla birlikte geliştirmiş





Ubisoft Montreal, kısa süre önce ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlediği basın etkinliğinde yeni oyunu Watch Dogs hakkında önemli detaylar paylaşmıştı. 4.5 yıldır geliştirildiği ortaya çıkan bilgisayar korsanlığına dayalı yapım, bazı saygın kaynaklar tarafından ilk kez sergilendiği E3 2012 konferansının en büyük sürprizi ve en iyi oyunu ödüllerine layık görülmüştü. Organize edilen son tanıtım sırasında oyunun geliştirilişiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunan projenin üst düzey yapımcısı Dominic Guay, Hollywood'un teknoloji ve bilgisayar korsanlığı hususunda yaptığı ciddi yanlışları tekrarlamamak adına güvenlik şirketi Kaspersky Lab'ın güvenlik uzmanlarıyla birlikte çalıştıklarını ifade etti. Watch Dogs'un tamamlanmasına doğru yapımcı firmaya bilgisayar korsanlığıyla alakalı konularda danışmanlık yaptıklarını doğrulayan Kaspersy, Ubisoft Montreal'in yeni büyük bütçeli oyununu sanal alemin gerçeklerine uygun şekilde inşa edebilmesini sağlamış.

Oyun sektöründe bilgisayar korsanlığı temasını böylesine kapsamlı bir projeyle hayata geçirebilecek sayılı stüdyoların başında gelen firma, Watch Dogs ile açık dünya oyun türünün sınırlarını aşacak bir ürün ortaya koymayı hedefliyor. Ağustos 2003'te 6 milyar dolarlık maddi zarar ve 11 kişinin ölümüne yol açan Kuzey Amerika'nın en büyük elektrik kesintisine bir bilgisayar korsanının neden olduğuna inanılan oyunda mekan olarak, Chicago, Illinois şehrinin CtOS isimli bir süper bilgisayar tarafından idare edildiği bir teknolojik versiyonu seçilmiş. Oyunun ana karakteri Aiden Pearce, elindeki akıllı telefon ile şehrin çeşitli elektronik sistemlerine, güvenlik kameralarına, diğer elektronik aygıtlara ve kablosuz internet ağlarına hükmedebiliyor. Oyuncu, yüksek bilgisayar korsanlığı yeteneklerini banka hesabı boşaltmak, polisten kurtulmak için trafik sistemlerini kontrol etmek gibi eylemler için kullanabildiği gibi; meşhur televizyon dizisi Person of Interest'in ana hatlarına benzer şekilde bir takım olayları gerçekleşmeden önce tahmin ederek suçluları etkisiz hale getirebiliyor ve mağdur sıfatlı Chicago vatandaşlarını tehlikelere karşı koruyabiliyor.





Teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak nitelikte bir oynanış yapısı benimseyen Watch Dogs'un bilgisayar korsanlığı ve yazılım teknolojilerine ait gerçeklerle örtüşmesi amacıyla gerçek güvenlik uzmanlarının yardımı ile geliştirilmiş olması oldukça önemli. PC, Playstation 3, Xbox 360 ve Wii U platformları için 22 Kasım'da satışa sunulacak Watch Dogs, aynı zamanda çeşitli uygulamalar aracılığıyla oyuncuların akıllı telefon ve tablet bilgisayarları destekleyici unsurlar olarak kullanabilmelerini mümkün kılacak. Yeni nesil konsollar için de hazırlanan yapımın PS4 seviyesindeki bir donanım üzerinde çalıştırılan yeni oynanış görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz.





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