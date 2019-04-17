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Ubisoft Notre-Dame yangını üzerine Assassin’s Creed: Unity’i ücretsiz dağıtıyor| 500 000€ yardım

Geçtiğimiz günlerde Notre-Dame Kilisesi’nde meydana gelen yangın üzerine oyun yapımcısı Ubisoft ibadethane’nin 1:1 ölçekli benzerini içeren oyununu ücretsiz olarak indirmeye sundu.
1 ay
10,9b
1
24
Oyunlar
Metehan Göktaş
Yazar
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Bildiğiniz üzere Fransa şu günlerde Notre-Dame Kilisesi’nde meydana gelen yangını konuşuyor. Üzücü olayın ardından Ubisoft’tan hem yardım hem de hediye oyun açıklaması geldi. Yapımcı 2014 yılında duyurduğu oyununu gelişme üzerine ücretsiz olarak dağıtıyor.

Assassin’s Creed: Unity’de Ubisoft Notre-Dame Kilisesi’nin 1:1 ölçekte homajını dijital olarak canlandırmıştı. 2014 yılında indirmeye sunulan oyun, bazı iddialara göre restorasyon çalışmalarında dahi kullanılabilir. Tabi restorasyonu geliştirecek ekibin elinde çok daha faydalı olacak yüksek çözünürlüklü görüntüler vardır ancak 3D bir model olarak oyun belki değerlendirilebilir.

500 000€ bağış  

Ayrıca restorasyon çalışmaları için 500 000€ yardımda bulunan Ubisoft’un herhalde yardımcı olacağı en büyük kısım burası olsa gerek. Bir oyun firmasının meydana gelen bir olayda duyarlı bir harekette bulunması sevindirici. Son olarak buradan edinebileceğiniz oyunu önümüzdeki 1 hafta içerisinde kütüphanenize eklediğiniz takdirde istediğiniz zaman Uplay üzerinden indirip oynayabileceksiniz

Minimum sistem gereksinimleri


İşletim Sistemi: Windows ® 7 SP1, Windows 8 / 8.1 ® (Sadece 64-bit)
İşlemci: Intel Core® i5-2500K @ 3.3 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHz veya daha yükseği
RAM: 6 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 680 veya  AMD Radeon HD 7970 (2 GB veya daha fazla)
Sabit Disk: 50 GB

Önerilen sistem gereksinimleri


İşletim Sistemi: Windows ® 7 SP1, Windows 8 / 8.1 ® (Sadece 64-bit)
İşlemci: Intel Core® i7-3770 @ 3.4 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHz veya daha yükseği
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 780 veya AMD Radeon R9 290X (3 GB veya daha fazla)
Sabit Disk: 50 GB
 

https://store.ubi.com/us/assassins-creed-unity/575ffdb7a3be1633568b4ed8.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay en beğenilen
Assasin's Creed 1'i de ücretsiz versin. Nede olsa ortadoğuda yıkmadıkları cami, medrese kalmadı.
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Tommy Shelby 1 ay
Konsola da bedava mı
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bluedevil866 1 ay
bunu nereden indiricez? steam store`dan mi?
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El Prezidente 1 ay
ne salak saçma yorumlar bunlar ya bir bitmediniz.
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yunskrgl 1 ay
yeni yerler yanması dileğiyle.
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Sky_Vision 1 ay
türkiye' de bu kadar aç susuz insan varken banane notre dame dan. haberi duyduğum günden beri hiçbir şey hissetmedim.
BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR. BİR TÜRK YOK OLANA KADAR FRANSA KÖKTEN HARİTADAN SİLİNSİN KULAĞIM DUYMAZ.
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serafon 1 ay Sky_Vision
Bir Türk böyle düşünmez!
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DH Misafiri 1 ay en beğenilen
Assasin's Creed 1'i de ücretsiz versin. Nede olsa ortadoğuda yıkmadıkları cami, medrese kalmadı.
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DH Misafiri 1 ay
allah senden razı olsun be kardeşim.
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DH Misafiri 1 ay
bende windows 10 var abi indiremicem mi şimdi :(
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mondiyo 1 ay
iyi bari diger eselerinde yanmasını bekliyoruz :))
bi oyuna satarım böyle
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MonitörKertenkelesi 1 ay
Ubisoft bu kadar büyük bütçede bir yardım ve bağış yapıyor ise bence keşke oyunu 5 veya 10 lira gibi cüzi miktarda veya temsili küçük bir miktarda satıp oyun üzerinden bağış toplayabilirdi dünya üzerinde. Bedava dağıtması bir bağış kampanyasına yararı olan bir şey olmadı, sadece katedrali yangından önceki hali ile gezmek nasip olacak oyun sayesinde orası güzel.
Ayrıca oyunun Steam üzerinden değil Uplay üzerinden ücretsiz dağıtıldığını da belirteyim. Keşke steam üzerinden de yapılabilseydi. Uplay üzerinden indirmek isteyenler için Uplay programını indirdikten sonra kayıt olmak ve ardından oyunu bedava indirmek mümkün ancak.
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