Ubisoft Notre-Dame yangını üzerine Assassin’s Creed: Unity’i ücretsiz dağıtıyor| 500 000€ yardım

Bildiğiniz üzere Fransa şu günlerde Notre-Dame Kilisesi’nde meydana gelen yangını konuşuyor. Üzücü olayın ardından Ubisoft’tan hem yardım hem de hediye oyun açıklaması geldi. Yapımcı 2014 yılında duyurduğu oyununu gelişme üzerine ücretsiz olarak dağıtıyor.
Assassin’s Creed: Unity’de Ubisoft Notre-Dame Kilisesi’nin 1:1 ölçekte homajını dijital olarak canlandırmıştı. 2014 yılında indirmeye sunulan oyun, bazı iddialara göre restorasyon çalışmalarında dahi kullanılabilir. Tabi restorasyonu geliştirecek ekibin elinde çok daha faydalı olacak yüksek çözünürlüklü görüntüler vardır ancak 3D bir model olarak oyun belki değerlendirilebilir.
500 000€ bağış
Ayrıca restorasyon çalışmaları için 500 000€ yardımda bulunan Ubisoft’un herhalde yardımcı olacağı en büyük kısım burası olsa gerek. Bir oyun firmasının meydana gelen bir olayda duyarlı bir harekette bulunması sevindirici. Son olarak buradan edinebileceğiniz oyunu önümüzdeki 1 hafta içerisinde kütüphanenize eklediğiniz takdirde istediğiniz zaman Uplay üzerinden indirip oynayabileceksiniz
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows ® 7 SP1, Windows 8 / 8.1 ® (Sadece 64-bit)
İşlemci: Intel Core® i5-2500K @ 3.3 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHz veya daha yükseği
RAM: 6 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 680 veya AMD Radeon HD 7970 (2 GB veya daha fazla)
Sabit Disk: 50 GB
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows ® 7 SP1, Windows 8 / 8.1 ® (Sadece 64-bit)
İşlemci: Intel Core® i7-3770 @ 3.4 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHz veya daha yükseği
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 780 veya AMD Radeon R9 290X (3 GB veya daha fazla)
Sabit Disk: 50 GB
https://store.ubi.com/us/assassins-creed-unity/575ffdb7a3be1633568b4ed8.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR. BİR TÜRK YOK OLANA KADAR FRANSA KÖKTEN HARİTADAN SİLİNSİN KULAĞIM DUYMAZ.
bi oyuna satarım böyle
Ayrıca oyunun Steam üzerinden değil Uplay üzerinden ücretsiz dağıtıldığını da belirteyim. Keşke steam üzerinden de yapılabilseydi. Uplay üzerinden indirmek isteyenler için Uplay programını indirdikten sonra kayıt olmak ve ardından oyunu bedava indirmek mümkün ancak.
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