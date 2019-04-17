Ubisoft Notre-Dame yangını üzerine Assassin’s Creed: Unity’i ücretsiz dağıtıyor| 500 000€ yardım

Bildiğiniz üzere Fransa şu günlerde Notre-Dame Kilisesi’nde meydana gelen yangını konuşuyor. Üzücü olayın ardından Ubisoft’tan hem yardım hem de hediye oyun açıklaması geldi. Yapımcı 2014 yılında duyurduğu oyununu gelişme üzerine ücretsiz olarak dağıtıyor.

500 000€ bağış

500 000€ yardımda bulunan Ubisoft’un herhalde yardımcı olacağı en büyük kısım burası olsa gerek. Bir oyun firmasının meydana gelen bir olayda duyarlı bir harekette bulunması sevindirici. Son olarak 1 hafta içerisinde kütüphanenize eklediğiniz takdirde istediğiniz zaman Uplay üzerinden indirip oynayabileceksiniz Ayrıca restorasyon çalışmaları içinyardımda bulunanherhalde yardımcı olacağı en büyük kısım burası olsa gerek. Bir oyun firmasının meydana gelen bir olayda duyarlı bir harekette bulunması sevindirici. Son olarak buradan edinebileceğiniz oyunu önümüzdekiistediğiniz zamanüzerinden indirip oynayabileceksiniz

Minimum sistem gereksinimleri



İşletim Sistemi: Windows ® 7 SP1, Windows 8 / 8.1 ® (Sadece 64-bit)

İşlemci: Intel Core® i5-2500K @ 3.3 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHz veya daha yükseği

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 680 veya AMD Radeon HD 7970 (2 GB veya daha fazla)

Sabit Disk: 50 GB



Önerilen sistem gereksinimleri



İşletim Sistemi: Windows ® 7 SP1, Windows 8 / 8.1 ® (Sadece 64-bit)

İşlemci: Intel Core® i7-3770 @ 3.4 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHz veya daha yükseği

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 780 veya AMD Radeon R9 290X (3 GB veya daha fazla)

Sabit Disk: 50 GB



https://store.ubi.com/us/assassins-creed-unity/575ffdb7a3be1633568b4ed8.html

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Ubisoft Notre-Dame Kilisesi’nin 1:1 ölçekte homajını dijital olarak canlandırmıştı. 2014 yılında indirmeye sunulan oyun, bazı iddialara göre restorasyon çalışmalarında dahi kullanılabilir. Tabi restorasyonu geliştirecek ekibin elinde çok daha faydalı olacak yüksek çözünürlüklü görüntüler vardır ancakolarak oyun belki değerlendirilebilir.