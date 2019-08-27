Ubisoft’tan hediye Assasin’s Creed Odyssey DLC paketi

Fransalı oyun yapımcısı Ubisoft’un popüler serisi Assasin’s Creed’in son yapımı Odyssey çıkalı henüz 1 yıl olmadan oyunun güncel DLC’si ücretsiz dağıtılmaya başladı. DLC geçtiğimiz aylarda indirmeye sunuşmuştu.

Bitiş tarihi 1 Eylül

Bu sırada oyunun season pass paketi de tüm platformlarda %50 indirimle satın alınabilecek. Season pass sürümünde First hidden Blade DLC’sinin yanı sıra Assasin’s Creed: 3 Remastered’ın da bulunduğunu belirtelim.

https://www.overclock3d.net/news/software/ubisoft_is_giving_away_assassin_s_creed_odyssey_s_first_major_dlc_for_free_on_all_platforms/1

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Yunan mitolojisi üzerinde şekillenenSteam, UPlay, Xbox one ve PlayStation 4 kullanıcıları için ücretsiz indirmeye sunuldu. Paketi indirmek içinsüre belirlenmiş.