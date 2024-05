Merakla beklenen The Division Heartland iptal edildi

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Fortnite gibi çevrim içi oyunların servis haline gelmesi ile Ubisoft, The Division evreninde geçecek benzer bir yapım için çalışmalara başlamıştı. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan ve oynaması ücretsiz şekilde geliştirilen yeni The Division yapımı iptal edildi.

Takım başka oyunlara destek olacak

Orijinal Rainbox Six ve Ghost Recon yapımlarının geliştiricisi Red Storm Entertainment tarafından oynaması ücretsiz şekilde geliştirilen Tom Clancy’s The Division Heartland, Ubisoft’un kararı ile iptal edildi. Geçtiğimiz günlerde yatırımcıları için kazanç açıklama toplantısı düzenleyen Ubisoft, etkinlikten önce The Division serisinin yeni yapımı hakkında üzücü güncellemeyi açıkladı. Böylece merakla beklenen yapım iptal edilmiş oldu.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda geliştirdiği çok oyunculu yapımlar ile hayal kırıklığı yaratan Ubisoft, benzer bir durumu yaşamamak için Heartland yapımının fişini çekti. Projenin iptal edilmesi ile Red Storm Entertainment çalışanları, XDefiant ve Rainbow Six gibi oyunlar üzerinde çalışmaya başladı. Insider Gaming, önümüzdeki dönemde iptal edilen yapım ile ilgili yeni bilgiler paylaşacağını belirtti ancak görünüşe göre yapımı test oyuncular, oyun eğlenceli bulmamış. Dikkat çekici bir atmosfere sahip olan The Division serisinin geleceği şimdilik gizemini koruyor.

