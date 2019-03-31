Üç arka kamera ile gelmesi beklenen iPhone 11'in yeni çizimleri ortaya çıktı

Apple'ın, Samsung ve Huawei gibi üçlü arka kamera sistemine geçiş yapması, sektöre yakın kaynaklara göre oldukça muhtemel görünüyor. Ocak ayında OnLeaks twitter hesabı tarafından yayınlanan bir sızıntı üçlü kamera yapılandırılmasının kare şeklinde dizileceğini ortaya koymuştu.

Kare kamera modülü

Ortaya saçılan yeni çizimler ise bu söylentileri destekliyor ve Apple'ın iPhone 11 modellerinde kullanacağı arka kamera modelini de gözler önüne seriyor. Yayınlanan görsellerde üçlü kamera diziliminin kare şekline olacağı ve sağ üst kısmında da flaşın konumlandırılacağını gösteriyor. Kamera özellikleri şu an için mevcut değil, ancak iPhone 11'in geniş açılı bir mercekle ve bokeh etkisini artırmaya yardımcı olacak ToF sensörüyle gelmesi bekleniyor.

https://twitter.com/OnLeaks/status/1111353645768028160

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Kare kamera modülünü bir kenara bırakacak olursak,modellerinin tasarım olarak birbirlerine çokbelirtiliyor. Bununla birlikte Apple'ın cihazlardakidaha küçük hale getireceği ve çerçeveleride sızan bilgiler arasında. Önümüzdeki dönemde cihazlarınilgili bilgilerin de yavaş yavaş ortaya çıkması bekleniyor.