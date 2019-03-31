Üç arka kamera ile gelmesi beklenen iPhone 11'in yeni çizimleri ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Apple'ın, Samsung ve Huawei gibi üçlü arka kamera sistemine geçiş yapması, sektöre yakın kaynaklara göre oldukça muhtemel görünüyor. Ocak ayında OnLeaks twitter hesabı tarafından yayınlanan bir sızıntı üçlü kamera yapılandırılmasının kare şeklinde dizileceğini ortaya koymuştu.
Kare kamera modülü
Ortaya saçılan yeni çizimler ise bu söylentileri destekliyor ve Apple'ın iPhone 11 modellerinde kullanacağı arka kamera modelini de gözler önüne seriyor. Yayınlanan görsellerde üçlü kamera diziliminin kare şekline olacağı ve sağ üst kısmında da flaşın konumlandırılacağını gösteriyor. Kamera özellikleri şu an için mevcut değil, ancak iPhone 11'in geniş açılı bir mercekle ve bokeh etkisini artırmaya yardımcı olacak ToF sensörüyle gelmesi bekleniyor.Kare kamera modülünü bir kenara bırakacak olursak, iPhone 11 modellerinin tasarım olarak birbirlerine çok benzeyecekleri belirtiliyor. Bununla birlikte Apple'ın cihazlardaki çentiği daha küçük hale getireceği ve çerçeveleri incelteceği de sızan bilgiler arasında. Önümüzdeki dönemde cihazların teknik özellikleriyle ilgili bilgilerin de yavaş yavaş ortaya çıkması bekleniyor.
https://twitter.com/OnLeaks/status/1111353645768028160 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"3.5mm jack gereksizdir."
"birden fazla kamera daha iyi kameradır."
nedir bu piyasanın apple'dan çektiği.
lan olm boydan boya lens doldurun gitsin işte
yap telefonun arkasına 60 lensli falan yer kalmayana kadar
rakiplerine yapacak birşey kalmasın
Madem o kadar biliyorsunuz, yapın, çizin gönderin adamlara da görelim bakalım. Adamlar işi bilmiyorlar ya, siz yazıp hatta çok biliyorsunuz ya çizin ve gönderin. Gönderdiklerinizi okurlar, ama nereleriyle güleceleri belli.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5585 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Apple, iphone 11 ve