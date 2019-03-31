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Üç arka kamera ile gelmesi beklenen iPhone 11'in yeni çizimleri ortaya çıktı

Teknoloji devi Apple'ın bu yılın Eylül ayında tanıtılacak olan yeni nesil iPhone modellerinin üç arka kamera ile gelmesi bekleniyor. Ortaya çıkan görseller kare bir kamera modülüne işaret ediyor.
1 ay
5,6b
1
22
iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple'ın, Samsung ve Huawei gibi üçlü arka kamera sistemine geçiş yapması, sektöre yakın kaynaklara göre oldukça muhtemel görünüyor. Ocak ayında OnLeaks twitter hesabı tarafından yayınlanan bir sızıntı üçlü kamera yapılandırılmasının kare şeklinde dizileceğini ortaya koymuştu.

Kare kamera modülü

Ortaya saçılan yeni çizimler ise bu söylentileri destekliyor ve Apple'ın iPhone 11 modellerinde kullanacağı arka kamera modelini de gözler önüne seriyor. Yayınlanan görsellerde üçlü kamera diziliminin kare şekline olacağı ve sağ üst kısmında da flaşın konumlandırılacağını gösteriyor. Kamera özellikleri şu an için mevcut değil, ancak iPhone 11'in geniş açılı bir mercekle ve bokeh etkisini artırmaya yardımcı olacak ToF sensörüyle gelmesi bekleniyor.
Kare kamera modülünü bir kenara bırakacak olursak, iPhone 11 modellerinin tasarım olarak birbirlerine çok benzeyecekleri belirtiliyor. Bununla birlikte Apple'ın cihazlardaki çentiği daha küçük hale getireceği ve çerçeveleri incelteceği de sızan bilgiler arasında. Önümüzdeki dönemde cihazların teknik özellikleriyle ilgili bilgilerin de yavaş yavaş ortaya çıkması bekleniyor.

https://twitter.com/OnLeaks/status/1111353645768028160 Yorum Yaz
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The Balance 1 ay en beğenilen
Bu John İve yine o müthiş alçak tonlu sesiyle tasarım harikası olduğundan bahsedecek bu ürünün. Halbuki piyasadaki en rezalet tasarımlar Apple'da telefonlar için.
Bu John İve yine o müthiş alçak tonlu sesiyle tasarım harikası olduğundan bahsedecek bu ürünün. Halbuki piyasadaki en rezalet tasarımlar Apple'da telefonlar iç...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Barni Moloztaş 1 ay
Gitgide çirkinleşiyor
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Rwenzori 1 ay The Balance
Bunu diyen düne kadar tuşlu telefon kullanıyordu.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Vartolu Saadettin 1 ay
offf bu nasil bi telefoonn. kesin almalıyım devrim yapmışlar nasil olabiliyor yaa
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redoano 1 ay
"çentikli telefon daha kaliteli telefondur, tasarım harikasıdır."
"3.5mm jack gereksizdir."
"birden fazla kamera daha iyi kameradır."
nedir bu piyasanın apple'dan çektiği.
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agent1453 1 ay
İnsanları böyle numaralarla aldatamazsınız.
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redoano 1 ay
oo devrim
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Moving On 1 ay
Tasarımı geçtim, diğer telefonlarda olan özellikleri ekleyip 2-3 katı fiyatına satmaları harika bir keriz silkeleme örneği.
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Askaparta 1 ay
Elmadan 3 kurt çıkmış.
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defected 1 ay
o kadar yapacak bir şey kalmadı ki herkes fotoğrafa saldırıyor

lan olm boydan boya lens doldurun gitsin işte
yap telefonun arkasına 60 lensli falan yer kalmayana kadar
rakiplerine yapacak birşey kalmasın
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strathmorea 1 ay
Bu şekilde gelirse hayatımda gördüğüm en berbat tasarımlı telefon bu diyebilirim gayet net. Hiç Apple telefon kullanmadım ama umarım bu tasarımla gelmez. İnanılmaz bir orantısızlık ve çirkinlik var.
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DH Misafiri 1 ay
Dünyayı sadece kendi etrafı sanan zavallılar. Apple da dert ediyordu zaten, şu yağmurlu havada iki tavuğa su veremeyenlere 3 telefon satsamda, dünyada en çok ben satmış olurum tasasındaydılar.
Madem o kadar biliyorsunuz, yapın, çizin gönderin adamlara da görelim bakalım. Adamlar işi bilmiyorlar ya, siz yazıp hatta çok biliyorsunuz ya çizin ve gönderin. Gönderdiklerinizi okurlar, ama nereleriyle güleceleri belli.
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Cengiz55 1 ay
BENİM ÇOCUK DAHA İYİ ÇİZERDİ SÖYLESENİZ...
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