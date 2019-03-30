WhatsApp uygulamasında artık sesli mesajlar art arda dinlenebilecek

WhatsApp uygulaması her güncellemeyle beraber yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bu kez en dikkat çekici özellik ise, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri sesli mesajları art arda dinleyebilecek olmaları. Ancak tüm yenilikler bununla bitmiyor.

WhatsApp yenilikler sunmaya devam ediyor

Eğer WhatsApp uygulamasının sesli mesaj özelliğini kullanıyorsanız size oldukça iyi bir haberimiz var. Bundan böyle size gelen sesli mesajları dinlemek için her seferinde oynat tuşuna basmanıza gerek yok. WhatsApp artık arka arkaya gelen sesli mesajları tek seferde dinlemenizi sağlıyor.

https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-19-86-whats-new/

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Ancak yenilikler burada bitmiyor.birçok kez iletilen mesajların kaç kez gönderildiğini öğrenmenizi sağlayan birözelliğini de bu güncellemeyle kullanıcılara sunuyor. Ayrıcaadı verilen özellikle gönderilen videoları izlerken, mesajlar arasındade mümkün olacak. Tüm bu yeniliklerin beta sürümde olduğunu zaman içinde tüm kullanıcılara yayılacağını dageçmeyelim.