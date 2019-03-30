WhatsApp uygulamasında artık sesli mesajlar art arda dinlenebilecek

Teknoloji Editörü
WhatsApp uygulaması her güncellemeyle beraber yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bu kez en dikkat çekici özellik ise, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri sesli mesajları art arda dinleyebilecek olmaları. Ancak tüm yenilikler bununla bitmiyor.
WhatsApp yenilikler sunmaya devam ediyor
Eğer WhatsApp uygulamasının sesli mesaj özelliğini kullanıyorsanız size oldukça iyi bir haberimiz var. Bundan böyle size gelen sesli mesajları dinlemek için her seferinde oynat tuşuna basmanıza gerek yok. WhatsApp artık arka arkaya gelen sesli mesajları tek seferde dinlemenizi sağlıyor.Ancak yenilikler burada bitmiyor. WhatsApp birçok kez iletilen mesajların kaç kez gönderildiğini öğrenmenizi sağlayan bir sayaç özelliğini de bu güncellemeyle kullanıcılara sunuyor. Ayrıca resim içinde resim adı verilen özellikle gönderilen videoları izlerken, mesajlar arasında gezinebilmeniz de mümkün olacak. Tüm bu yeniliklerin beta sürümde olduğunu zaman içinde tüm kullanıcılara yayılacağını da söylemeden geçmeyelim.
https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-19-86-whats-new/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle