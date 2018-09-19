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Üç arka kameralı Samsung Galaxy A7(2018) sızdırıldı

Çok büyük olasılıkla Samsung'un piyasaya sürdüğü ilk üç arka kamera sensörüne sahip cihaz olacak olan, Galaxy A7(2018)'in basın görselleri internette sızdırıldı. Detaylar haberimizde.
8 ay
4,5b
1
15
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Samsung’un gelecek günlerde tanıtımını gerçekleştireceği yeni cihazı A7(2018)’in basın görselleri internette sızdırıldı. A7(2018)’in üç arka kamera sensörü ile karşımıza çıkacağı internette gezinen söylentiler arasında yer alıyordu. Yeni sızıntı ile bu iddiaların yalnızca bir söylenti olmadığı kesinleşmiş oldu. Cihaz, 3 arka kamera ve 1 ön kamera olmak üzere toplam 4 kamera ile karşımıza çıkıyor. Bu orta segment cihazlar arasında alışılagelmiş bir durum değil. Bu yüzden cihaz, adından bir hayli söz ettirecek gibi gözüküyor.
Samsung’un ilk üç arka kamera sensörüne sahip cihazının Galaxy S10 olacağı öngörülüyordu. Ancak A7(2018)’in çok yakın gelecekte tanıtılacağını ve Galaxy S10 için ise 2019’a kadar beklememiz gerektiğini hesaba katarsak, çok büyük ihtimalle Samsung’un ilk üç arka kameralı cihazı A7(2018) olacak.
Cihazın teknik özellikleri hakkında henüz ortaya çıkmış çok fazla bilgi yok. Ancak olası teknik özelliklerinden söz edecek olursak, A7(2018) çok büyük ihtimalle Exynos 7885 işlemci ile karşımıza çıkacak. 4 GB/6 GB’lık bir RAM’e ve 64 GB’lık bir dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. A7(2018)'in tasarımsal özelliklerinden de biraz söz edecek olursak, cihaz sol köşede konumlandırılmış dikey bir arka kamera kurulumuna sahip.
Cihazın tanıtım tarihiyle ilgili şu an için net bir bilgi mevcut değil. Ancak gelecek ay gerçekleştirilecek olan Samsung 4X Fun etkinliğinde tanıtılması olasılıklar arasında yer alıyor. 
 

https://hub.91mobiles.com/samsung-galaxy-a7-2018-image-leaks-features-specifications/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 8 ay en beğenilen
Çirkin.
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Akborayy 8 ay
Çok kötü duruyor görününüşü.
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HeLLgaTe 8 ay
Tasarım çok hoşuma gitmesede özellikleri iyi. Bir senedir a7 2017 kullanıyorum telefondan çok memnunum fakat arkadaşta a7 2016 var onun tasarımı benim telefondan daha hoş. Yeni kasa çıkardıkça görünüşü bozuyolar
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OverClocK1ng 8 ay
Alt çerçevede fiziksel tuş da yok. Alt çerçeve daha az olsa daha iyi olurdu.
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Justs 8 ay
Tasarım yüzünden gözlerim kanadı.
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eP_362 8 ay
Tanıtıldı.
news.samsung.com/...
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astegon 8 ay
J serisinin üretimine son verilme aşamasında. A serisi yelpaze olarak genişleyecek. Bir de giriş ve giriş+ seviyeleri için M serisi gelecek.
Bu cihaz ise tam anlamıyla çirkinlik abidesi olmuş.
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huseyincarnege 8 ay
NOKİA 5 çıkarıyor 3 az geldi şimdi :)
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MoRTaLNIGHTMARE 8 ay
Kameranın altında göremeyenler için , parmak izi okuyucu yanda.
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samsung, sızıntı ve
4 etiket daha samsung galaxy a7 2018 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu
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