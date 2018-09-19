Üç arka kameralı Samsung Galaxy A7(2018) sızdırıldı

Samsung’un gelecek günlerde tanıtımını gerçekleştireceği yeni cihazı A7(2018)’in basın görselleri internette sızdırıldı. A7(2018)’in üç arka kamera sensörü ile karşımıza çıkacağı internette gezinen söylentiler arasında yer alıyordu. Yeni sızıntı ile bu iddiaların yalnızca bir söylenti olmadığı kesinleşmiş oldu. Cihaz, 3 arka kamera ve 1 ön kamera olmak üzere toplam 4 kamera ile karşımıza çıkıyor. Bu orta segment cihazlar arasında alışılagelmiş bir durum değil. Bu yüzden cihaz, adından bir hayli söz ettirecek gibi gözüküyor.

Samsung’un ilk üç arka kamera sensörüne sahip cihazının Galaxy S10 olacağı öngörülüyordu. Ancak A7(2018)’in çok yakın gelecekte tanıtılacağını ve Galaxy S10 için ise 2019’a kadar beklememiz gerektiğini hesaba katarsak, çok büyük ihtimalle Samsung’un ilk üç arka kameralı cihazı A7(2018) olacak.

Cihazın teknik özellikleri hakkında henüz ortaya çıkmış çok fazla bilgi yok. Ancak olası teknik özelliklerinden söz edecek olursak, A7(2018) çok büyük ihtimalle Exynos 7885 işlemci ile karşımıza çıkacak. 4 GB/6 GB’lık bir RAM’e ve 64 GB’lık bir dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. A7(2018)'in tasarımsal özelliklerinden de biraz söz edecek olursak, cihaz sol köşede konumlandırılmış dikey bir arka kamera kurulumuna sahip.

Cihazın tanıtım tarihiyle ilgili şu an için net bir bilgi mevcut değil. Ancak gelecek ay gerçekleştirilecek olan Samsung 4X Fun etkinliğinde tanıtılması olasılıklar arasında yer alıyor.

https://hub.91mobiles.com/samsung-galaxy-a7-2018-image-leaks-features-specifications/