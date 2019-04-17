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Üç arka kameralı Vivo Y17'nin kutu görseli ve özellikleri ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Vivo yakında yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Vivo Y17 olarak piyasaya sürülecek cihazın teknik özellikleri ve kutu görseli haberimizde...
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Vivo, Y17 olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Cihazın teknik özellikleri ve kutu görseli internete düştü. SlashLeaks'te ortaya çıkan perakende kutusuna göre Vivo Y17 damla çentikli ekran ile gelecek.
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Akıllı telefonun arkasında dikey olarak konumlandırılmış bir üçlü kamera sistemi yer alıyor. Arka panelde parmak izi tarayıcısı da var. Vivo Y17'nin teknik özellikleri gadgetfight.id isimli Instagram hesabı tarafından sızdırıldı.

Sekiz çekirdekli işlemci ve 5.000 mAh pil

Cihaz 720 x 1544 piksel çözünürlükte 6.35 inç HD+ ekrana sahip olacak. Gücünü ise sekiz çekirdekli işlemci ve 4 GB RAM'den alacak. Ayrıca 128 GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürüleceğini belirtelim.
Kutudan Android Pie tabanlı FunTouch OS 9 yüklü şekilde çıkacak olan Vivo Y17'nin arka kamera sistemi 13 MP + 8 MP + 2 MP sensör içeriyor. Ön tarafında ise selfie ve görüntülü aramalar için 20 megapiksel kamera var.
Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 5.000 mAh kapasiteli pilinden alacak. Şu an itibariyle Vivo Y17'nin fiyatı ya da ne zaman tanıtılacağı konusunda bir bilgi yok.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/vivo-y17-specifications-leak-retail-box-image-2024327 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sharparrow 1 ay
Ekran çok güzelmiş..
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