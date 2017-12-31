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Üç arka kameraya sahip Huawei P20 serisinin şematik görüntüleri ortaya çıktı

Son birkaç yıldır amiral gemisi telefonlarının kameralarında Leica ile işbirliğine giden Huawei'in, 2018 yılında piyasaya süreceği 3 arka kameralı P20 serisinin şematik çizim görüntüleri ortaya çıktı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei; son üç yılda P8, P9 ve P10 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Doğal olarak da serinin bir sonraki telefonunun P11 olarak isimlendirilmesi bekleniyor ancak Çin kaynaklı bazı sızıntılar, şirketin yeni seriye P20 olarak devam edeceğini gösteriyor. 
İnternette paylaşılan şematik çizim görselleri Huawei'in kullanıcıların karşısına P20, P20 Plus ve P20 Pro modelleriyle çıkacağına işaret ediyor. Sızıntılar dahilinde Çinli firmanın "Lite" isimlendirmesinden vazgeçtiğini ayrıca, seriye "Pro" modelinin de eklendiğini görmekteyiz. P20 serisini bu kadar özel kılan ise arkada üç adet lense yer verileceği söylentileri.
Üç arka kameraya sahip Huawei P20 serisinin şematik görüntüleri ortaya çıktı
 
Çinli kaynaklar tarafından yayınlanan raporlara göre, P20 serisine 40 megapiksel çözünürlüklü ve 5x hibrid zoom özelliğine sahip üç tane arka kameranın eşlik edeceği söylenmekte. Ön tarafta ise home tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcısı görmekteyiz. Üst tarafta ise selfie kamerası ve birtakım sensörlerin konumlandırıldığı görülmekte.  
Üç arka kameraya sahip Huawei P20 serisinin şematik görüntüleri ortaya çıktı
 
Şimdilik P20 Plus'ın fiziksel olarak kardeşi P20'den tek farkının, arka taraftaki kameranın yatay konumlandırılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ön panelde ise herhangi bir farklılık bulunmuyor. 
Üç arka kameraya sahip Huawei P20 serisinin şematik görüntüleri ortaya çıktı
 
Ailenin büyük ağabeyi P20 Pro, tasarımıyla dikkat çekiyor. Cihazda, iPhone X'da olduğu gibi üst tarafta bir çentiğe yer verildiğini görmekteyiz. Ekran/kasa oranının oldukça yüksek olduğu görülen Huawei P20 Pro'da parmak izi tarayıcının arka panelde kameraların altına konumlandırıldığını görmekteyiz. Kamera lenslerinin ise simetrik olarak dikey şekilde arka panele yerleştirildiğini görmekteyiz.
Üstün kamera yetenekleriyle öne çıkması beklenen P20 serisine Huawei'in kendi üretimi olan Kirin 975 çipinin güç vermesi bekleniyor. Yeni yonga seti, selefi Kirin 970'den bir tık daha iyi performans gösterecektir. Üç cihazda da 6 GB sistem belleğine yer verilmesi beklenirken depolama kapasitesinin ise en az 64 GB ile geleceği tahmin ediliyor. 
Huawei'in yeni amiral gemisi telefonlarını 26 Şubat-1 Mart tarihlerinde Barcelona'da düzenlenecek olan MWC 2018‘de (Mobil Dünya Kongresi) lanse etmesi bekleniyor.  

https://www.phonearena.com/news/Huawei-P20-Plus-P20-Pro-design-features-leak_id101178 Yorum Yaz
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BlackHeart89 1 yıl en beğenilen
adamlar çalışıyor hangisinden istersen var ortada fiziksel tuş dersen var büyük istiyorum dersen var çentik istiyorum dersen oda var
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nightdrive 1 yıl
Google pixel 2 telefonlar zaten çift kamera olayının israf olduğunu kanıtlamıştı.3. kamera da işin b*kunu çıkarmak değildir de nedir?
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kaya123450 1 yıl
En az 3 kamera!
1 Yanıt Yanıtla +17
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1 Avatar
ÇatlakMerlin 11 ay
İyi güzel de Huawei bir ürün almak istemiyorum. Arıyorum müşteri hizmetlerini sürekli ama sürekli meşgul çalıyor. Denemesi bedava isterseniz siz de arayın görün. E ben bir sıkıntıda ne yapacağım?
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DH Misafiri 1 yıl
1 değil ,2 değil la tam 3 taneee la 3 tane kamera veriyoruz.??????
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annieste 1 yıl
bir dslr aynasız veya analog-slr analog-aynasız bir kamera ile yapabileceğin bir telefonla asla aynı olamayacak çoğunuz bunu anlayamıyorsunuz.
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Redunay 1 yıl
Huawei çinlisin minlisin ama ben seni akıllı bir şey sanırdım 3 kamera nedir görmemişler gibi. Gelecek sene ne yapacaksın 4 kameramı?
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FlyingUnderpants 1 yıl
3 ön, 3 arka kamera, 2 xenon flash. Yeni çıta bu olsun bari.
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fx3169 1 yıl
Ovvv şet! Bütün profesyonel fotoğrafçılar zaten 300 lensli kamera kullaniyordu.Levent pekcanin yorumuda güzelmiş.Bir tane olsun gece kumlanma yapmasin dusuk isikta net cekim saglasin kafi.Sirf her yil yeni model satmak yazilim destegi vermemek ya da islemci yavaslatmak neyse artik.bu telefon islemci kamera olaylarini yakip etmek cok baydı goruyoruzki firmalarin tek amaci her yil bize yeni cihaz kakalamak devletin amacifa yuzde 60 vergiyi cukkalamak.benden zirnik islemez zenginler kodamanlar almaya devam edebilir.ha samsunga 4-5 milyar para veripde apple a pahalai diyende ayri bi andaval burada maksat kac lira verirsem ver o cihazdan maksimum verimi saglamaktir.Sirf sekil olsun diye her yil cihaz degistirenler ya da iki uc ayda bir degistirenleri kastediyorum.
Bence artik donanimhaber gibi platformlarda bu hastalik!!! Uzerine yogunlasmali ve cozume katki sunmali.Ey halkimiz bu parayi ne maliyeye ne de yabanci sermayeli sirketlere kaptirin! Alin bi cihazi tas gibi 2-3 yil kullanin.
Ergenler gibi sidik yarisi baydi artik.burada yorum yaparak kirdigim kim varsa hakkkni helal etsin.yazik zamanimiza
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BlackberryBB 1 yıl
Ben nedense 3 değilde 2 model çıkacğını düşünüyorum. Fakat şu çentik olayı hem hoşuma gidiyor hemde bir zaman sonra ne gerek vardı böyle bir şeye diyebilirim gibi geliyor. Çünkü edge ekranlı cıhazlar cıktıgında cok farklı geldı bayıldım sonra edge ekranlı BlackBerry Priv kullandım ve ilk zamanlar beni cezbeden kıvrımlı kenarlar rahatsız etmeye başladı ve bir dahaki cihazım edge olmayacak dedim aynı durum bu çentik içinde olabilir
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Chlorohydrate 1 yıl
Gidisat aklima Levent Pekcan'in su yorumunu getiriyor.
09:10

1 Yanıt Yanıtla +1
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annieste 1 yıl Chlorohydrate
Chlorohydrate
Gidisat aklima Levent Pekcan'in su yorumunu getiriyor.
09:10



levet abiyi severim aslında çok güzel bir konuya parmak basmış bu çift kamera olayı çaresizlik. bokehli portre çekebilen(tek kamera ile) pixel 2 kayıpsız zoom yapamıyor. işte bu yüzden çift kamera ihtiyacı ortaya doğuyor bu kayıpsız zoomu aktifleştirebilmek için şimdi ise huawei kamera sayısını artırarak kayıpsız zoom gücünü artırmak istiyor.
aranızda bilmeyen kör topal cahiller vardır onlar için söylüyeyim ingilizcede lentil mercimektir lens kelimesi de mercimeğe benzediği için oradan gelmiştir. aynı şey bizim türkçede de geçerli mercimekten mercek kelimesi türetilmiştir.
telefonlarımızdaki en geniş diyafram seviyesi 1.6 seviyelerinde şu anda bunu bu küçük sensörler merceklerle ne kadar açabilirler belli değil bu yaparken alan derinliğini de öldürmek de cabası. leicanın en açk diyafram olarak tabir edilen 0.95diyaframlı lensi var ama sen bu lensle gidip surat filan çekemezsin saçma. yüz fotoğrafı çekerken göze odaklanır bu sayede burnun da kulakların da net çıkar ama bu değer 0.95 diyafram değeri için imkansız bir alan değirliği değeri telefonlardaki bu alan derinliğini biz 1.6ya düşürdük hayr efendim biz seneye onu 1.5 yapıyoruz var mı artıran şeyleri çok saçmalaşıyor.
ha bi telefon incelemes incelemiştim youtubeda salağın tek huawei mate9 deniyor bokeh modunda basmış alan derinliği 0.95e e saçlar net çıkmıyor telefon çöp diyor. bunun gibi gerizekalılar telefon incelemesi yapıyor millet de izliyor bu sahneyi görünce sinirden kapattıydım.
SÖZÜ KISALTACAK OLURSAK telefon sektörü büyük bir sıkını içinde bunun en önemli sebebi bence MANUEL BİR LENS GİBİ TEK BİR LENS(ÇİFT KAMERA DEĞİL) İLE DİYAFRAM DEĞERLERİNİ DEĞİŞTİREBİLME. BUNU GERÇEKLEŞTİREBİLCEK BİR FİRMA ÇIKSIN AYAKTA ALKIŞLARIM ÇOK NET.
ben burada marka fanatikliği yapmıyorum huawei p9 kullanıyorum analog makinam yanımda olmadı mı fena sayılmayan işler çıkartmaya yetiyor.evet telefonlardaki fotoğraf sektörü iyi ama bahsettiğim konuda tıkandı. bu arada o çentik filan şeyleri huawei çinli bir firma çin pazarındaki insanlar iphonea benzer tasarımlar istiyorlar huaweinin çinden ne kadar kar ettiği malum o yüzden oradaki müşterilerini de memnun etmek zorunda.(bakınız anten çizgisini p10da iphone 7ye benzetmişti).
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*siteci* 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cyberfalcon 1 yıl
3 kamera mı var lens mi var anlayamadım. Hala kameraya lens diyenler var. Onlar kamera lens değil. Her kameranın içinde 5-6 tane lens olan objektif var.
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