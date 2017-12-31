Üç arka kameraya sahip Huawei P20 serisinin şematik görüntüleri ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Huawei; son üç yılda P8, P9 ve P10 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Doğal olarak da serinin bir sonraki telefonunun P11 olarak isimlendirilmesi bekleniyor ancak Çin kaynaklı bazı sızıntılar, şirketin yeni seriye P20 olarak devam edeceğini gösteriyor.
İnternette paylaşılan şematik çizim görselleri Huawei'in kullanıcıların karşısına P20, P20 Plus ve P20 Pro modelleriyle çıkacağına işaret ediyor. Sızıntılar dahilinde Çinli firmanın "Lite" isimlendirmesinden vazgeçtiğini ayrıca, seriye "Pro" modelinin de eklendiğini görmekteyiz. P20 serisini bu kadar özel kılan ise arkada üç adet lense yer verileceği söylentileri.
Çinli kaynaklar tarafından yayınlanan raporlara göre, P20 serisine 40 megapiksel çözünürlüklü ve 5x hibrid zoom özelliğine sahip üç tane arka kameranın eşlik edeceği söylenmekte. Ön tarafta ise home tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcısı görmekteyiz. Üst tarafta ise selfie kamerası ve birtakım sensörlerin konumlandırıldığı görülmekte.
Şimdilik P20 Plus'ın fiziksel olarak kardeşi P20'den tek farkının, arka taraftaki kameranın yatay konumlandırılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ön panelde ise herhangi bir farklılık bulunmuyor.
Ailenin büyük ağabeyi P20 Pro, tasarımıyla dikkat çekiyor. Cihazda, iPhone X'da olduğu gibi üst tarafta bir çentiğe yer verildiğini görmekteyiz. Ekran/kasa oranının oldukça yüksek olduğu görülen Huawei P20 Pro'da parmak izi tarayıcının arka panelde kameraların altına konumlandırıldığını görmekteyiz. Kamera lenslerinin ise simetrik olarak dikey şekilde arka panele yerleştirildiğini görmekteyiz.
Üstün kamera yetenekleriyle öne çıkması beklenen P20 serisine Huawei'in kendi üretimi olan Kirin 975 çipinin güç vermesi bekleniyor. Yeni yonga seti, selefi Kirin 970'den bir tık daha iyi performans gösterecektir. Üç cihazda da 6 GB sistem belleğine yer verilmesi beklenirken depolama kapasitesinin ise en az 64 GB ile geleceği tahmin ediliyor.
Huawei'in yeni amiral gemisi telefonlarını 26 Şubat-1 Mart tarihlerinde Barcelona'da düzenlenecek olan MWC 2018‘de (Mobil Dünya Kongresi) lanse etmesi bekleniyor.
https://www.phonearena.com/news/Huawei-P20-Plus-P20-Pro-design-features-leak_id101178 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence artik donanimhaber gibi platformlarda bu hastalik!!! Uzerine yogunlasmali ve cozume katki sunmali.Ey halkimiz bu parayi ne maliyeye ne de yabanci sermayeli sirketlere kaptirin! Alin bi cihazi tas gibi 2-3 yil kullanin.
Ergenler gibi sidik yarisi baydi artik.burada yorum yaparak kirdigim kim varsa hakkkni helal etsin.yazik zamanimiza
09:10
levet abiyi severim aslında çok güzel bir konuya parmak basmış bu çift kamera olayı çaresizlik. bokehli portre çekebilen(tek kamera ile) pixel 2 kayıpsız zoom yapamıyor. işte bu yüzden çift kamera ihtiyacı ortaya doğuyor bu kayıpsız zoomu aktifleştirebilmek için şimdi ise huawei kamera sayısını artırarak kayıpsız zoom gücünü artırmak istiyor.
aranızda bilmeyen kör topal cahiller vardır onlar için söylüyeyim ingilizcede lentil mercimektir lens kelimesi de mercimeğe benzediği için oradan gelmiştir. aynı şey bizim türkçede de geçerli mercimekten mercek kelimesi türetilmiştir.
telefonlarımızdaki en geniş diyafram seviyesi 1.6 seviyelerinde şu anda bunu bu küçük sensörler merceklerle ne kadar açabilirler belli değil bu yaparken alan derinliğini de öldürmek de cabası. leicanın en açk diyafram olarak tabir edilen 0.95diyaframlı lensi var ama sen bu lensle gidip surat filan çekemezsin saçma. yüz fotoğrafı çekerken göze odaklanır bu sayede burnun da kulakların da net çıkar ama bu değer 0.95 diyafram değeri için imkansız bir alan değirliği değeri telefonlardaki bu alan derinliğini biz 1.6ya düşürdük hayr efendim biz seneye onu 1.5 yapıyoruz var mı artıran şeyleri çok saçmalaşıyor.
ha bi telefon incelemes incelemiştim youtubeda salağın tek huawei mate9 deniyor bokeh modunda basmış alan derinliği 0.95e e saçlar net çıkmıyor telefon çöp diyor. bunun gibi gerizekalılar telefon incelemesi yapıyor millet de izliyor bu sahneyi görünce sinirden kapattıydım.
SÖZÜ KISALTACAK OLURSAK telefon sektörü büyük bir sıkını içinde bunun en önemli sebebi bence MANUEL BİR LENS GİBİ TEK BİR LENS(ÇİFT KAMERA DEĞİL) İLE DİYAFRAM DEĞERLERİNİ DEĞİŞTİREBİLME. BUNU GERÇEKLEŞTİREBİLCEK BİR FİRMA ÇIKSIN AYAKTA ALKIŞLARIM ÇOK NET.
ben burada marka fanatikliği yapmıyorum huawei p9 kullanıyorum analog makinam yanımda olmadı mı fena sayılmayan işler çıkartmaya yetiyor.evet telefonlardaki fotoğraf sektörü iyi ama bahsettiğim konuda tıkandı. bu arada o çentik filan şeyleri huawei çinli bir firma çin pazarındaki insanlar iphonea benzer tasarımlar istiyorlar huaweinin çinden ne kadar kar ettiği malum o yüzden oradaki müşterilerini de memnun etmek zorunda.(bakınız anten çizgisini p10da iphone 7ye benzetmişti).
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