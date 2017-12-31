Üç arka kameraya sahip Huawei P20 serisinin şematik görüntüleri ortaya çıktı

Huawei; son üç yılda P8, P9 ve P10 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Doğal olarak da serinin bir sonraki telefonunun P11 olarak isimlendirilmesi bekleniyor ancak Çin kaynaklı bazı sızıntılar, şirketin yeni seriye P20 olarak devam edeceğini gösteriyor.

İnternette paylaşılan şematik çizim görselleri Huawei'in kullanıcıların karşısına P20, P20 Plus ve P20 Pro modelleriyle çıkacağına işaret ediyor. Sızıntılar dahilinde Çinli firmanın "Lite" isimlendirmesinden vazgeçtiğini ayrıca, seriye "Pro" modelinin de eklendiğini görmekteyiz. P20 serisini bu kadar özel kılan ise arkada üç adet lense yer verileceği söylentileri.

Çinli kaynaklar tarafından yayınlanan raporlara göre, P20 serisine 40 megapiksel çözünürlüklü ve 5x hibrid zoom özelliğine sahip üç tane arka kameranın eşlik edeceği söylenmekte. Ön tarafta ise home tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcısı görmekteyiz. Üst tarafta ise selfie kamerası ve birtakım sensörlerin konumlandırıldığı görülmekte.

Şimdilik P20 Plus'ın fiziksel olarak kardeşi P20'den tek farkının, arka taraftaki kameranın yatay konumlandırılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ön panelde ise herhangi bir farklılık bulunmuyor.

Ailenin büyük ağabeyi P20 Pro, tasarımıyla dikkat çekiyor. Cihazda, iPhone X'da olduğu gibi üst tarafta bir çentiğe yer verildiğini görmekteyiz. Ekran/kasa oranının oldukça yüksek olduğu görülen Huawei P20 Pro'da parmak izi tarayıcının arka panelde kameraların altına konumlandırıldığını görmekteyiz. Kamera lenslerinin ise simetrik olarak dikey şekilde arka panele yerleştirildiğini görmekteyiz.

Üstün kamera yetenekleriyle öne çıkması beklenen P20 serisine Huawei'in kendi üretimi olan Kirin 975 çipinin güç vermesi bekleniyor. Yeni yonga seti, selefi Kirin 970'den bir tık daha iyi performans gösterecektir. Üç cihazda da 6 GB sistem belleğine yer verilmesi beklenirken depolama kapasitesinin ise en az 64 GB ile geleceği tahmin ediliyor.

Huawei'in yeni amiral gemisi telefonlarını 26 Şubat-1 Mart tarihlerinde Barcelona'da düzenlenecek olan MWC 2018‘de (Mobil Dünya Kongresi) lanse etmesi bekleniyor.

https://www.phonearena.com/news/Huawei-P20-Plus-P20-Pro-design-features-leak_id101178