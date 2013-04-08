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Üç boyutlu DRAM Melez Bellek Küpü'nün nihai özellikleri açıklandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ram
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Üç boyutlu DRAM Melez Bellek Küpü'nün nihai özellikleri açıklandı
Amerika'nın en büyük bellek çipi üreticisi Micron'un Şubat 2011'de resmen duyurduğu Melez Bellek Küpü'yle ilgili oldukça önemli bir açıklama yapıldı. Micron ile birlikte Hybrid Memory Cube Konsorsiyum'unu oluşturan Samsung ve yarı iletken üreticisi SK hynix'in ortak duyurusuyla bu teknolojinin konsorsiyuma bağlı 100'ü aşkın teknoloji şirketinin işbirliği sonucu birinci nesil standardına ait final özelliklerinin belirlendiği müjdelendi. Üç boyutlu DRAM olarak da bilinen melez bellek küpü, yepyeni bir bellek mimarisi olmasına karşın 17 ay gibi kısa bir sürede geliştirildi ve HMC 1.0 olarak isimlendirilen arayüz fonksiyonlarında karara varıldı. Sıradan DDR3 belleklerden yaklaşık 20 kat daha yüksek bant genişliği vaat eden; bununla birlikte %70 daha az enerji tüketen üç boyutlu belleğin ulaşabildiği veri aktarım rakamları, bilişim sektöründe büyük çapta bir değişimin habercisi niteliğinde.
Halihazırda piyasada mevcut olan dinamik rastgele erişimli bellekler, tümleşik bir devre üzerine bellek zarları yan yana dizilerek oluşturuluyor. Gerek bant genişliği gerekse enerji tüketimini olumsuz yönde etkileyen bu yapı, mobil cihazlarda yer alan yongada sistemler ve CPU, GPU üzerine yığınlanan belleklerde yerini birden fazla bellek zarının birbiri üzerine yerleştirilmesiyle oluşturulan PoP (Package-on-package) yöntemine bırakmıştı. Zar yığınlama metodunu IBM'in 2011 sonunda gün yüzüne çıkardığı TVIA (Through-silicon-vias) süreciyle birlikte geliştiren Micron ve HMC Konsorsiyumu, şuan için sekiz zara kadar destek sunan melez bellek küpüyle 320GB/saniye gibi sıra dışı bir bant genişliği elde edebiliyor. Üst üste yerleştirilen zarlar arasındaki veri aktarımını silikon içerisine yerleştirilen kablolar yardımıyla gerçekleştiren bellek küpü, oldukça ince tasarlanan zarların mümkün olan en yüksek sayıda bir araya gelmesi sonrasında dahi kalınlık hususunda bir sorun oluşturmuyor. Böylece çok kısa kablo boruları kullanarak bant genişliğini artırmak ve aynı zamanda enerji tüketimini en düşük seviyeye çekmek mümkün hale geliyor.
Yeni mimarinin sıradan DDR3'ün 11GB/saniye ve DDR4'ün 18-20GB/saniyelik bant genişliği rakamlarının katbekat üzerinde sonuçlar ortaya koymasının bir diğer nedeni de; normal DRAM'larda her bellek zarının kendi mantıksal katmanı üzerine entegre ediliyor olması. Melez bellek küpü, sekiz bellek zarının sadece bir mantıksal katman üzerine dikey bir şekilde konumlandırılması sonucu oluşuyor. Tüm bu unsurlar, melez bellek küpünün daha az enerji harcamasını, %90 daha az yer işgal etmesini ve başlangıç için 20 kat daha yüksek bant genişliği sunmasını sağlarken, yeni mimarinin önündeki tek engel; ortama salınan ısı. İlk örneklerinin 2GB, 4GB ve 8GB kapasitelerine destek sunacağı bildirilen HMC mimarisinin onlarca teknoloji devinin de desteğiyle hızla yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.
HMC'nin geliştirme çalışmalarında ulaşılan bu önemli kilometre taşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsung ve Micron yöneticileri, günümüzde "bellek duvarı" isimlendirmesine layık görülen bant genişliği sorununu bu yepyeni mimari ile aşacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Örnekleme çalışmalarına 2013 ikinci yarısında başlanacak HMC 1.0, muhtemelen yıl sonunda ilk olarak sunucular, iş istasyonları, süper bilgisayar ve bulut bilişim çözümleri gibi ağ ürünlerine eşlik etmeye başlayacak. HMC 2.0 için çalışmalar şimdiden başlayan firmalar, 2014'ün ilk çeyreğinde melez bellek küpünün ikinci nesil arayüz standardının sahip olacağı özellikleri kararlaştırmayı planlıyor. HMC'nin tüketici elektroniği pazarına ne zaman giriş yapacağı ve belleklerin nasıl fiyatlandırılacakları henüz bilinmiyor. Micron ve Samsung öncülüğünde kurulan HMC konsorsiyumunun yayınlamış olduğu tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://hybridmemorycube.org/files/20130402_HMCC_SpecRelease.pdf Yorum Yaz
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MxFxOx 6 yıl
ddr3'ü 13 e katlamış.Isınma herzaman olduğundan daha büyük problem teşkil edecek gibi artık belleklerede su soğutma şart olabilir.
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ilkerinanç 6 yıl
düşündüm de madem bu kadar yüksek bantgenişliği var ramsiz ekran kartları yapılamazmı?ya da anormal performasnlı onboard sistemlerin yolu açılamazmı?hem sistem hem de gpu rami olarak kullanılır hem maliyet düşer hem de anakart üzerinde ram soğutması yapılacağından ısı yeni tekniklerle beraber minimuma inmiş olur.onboard ekran kartmı o ne ulan diyecek olacak şimdi ama öle böle bi bant genişliği diilki bu sorun yaratsın.
1 Yanıt Yanıtla
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Rubisco 6 yıl
GPU'lar çok yüksek ısı üretir, bu şekilde bi sistem ile kullanılamazlar. 3d stackingin sorunlarından birisi de o zaten (tsv ile). Farklı güç kullanan katmanları bir arada kullanımda sorunlar var. gpu soba gibi ısı üretirken ramları hem ısıdan koruyup hemde gpu'nun ısısını absorbe edemiyorsun. IBM 'in kaç zman öncesinde, çip içinden geçen soğutma kanalları araştırması vardı, anca benzerini yüksek verimli bi şekilde uygulayabilirlerse farklı güç tüketen 3d stacking olur. Onun da maliyeti ne olur Allah bilir.
bu HCM denen şeyde, bütün ram katmanlarını kontrol eden tek bi lojik kontrol yapısı var, o sayede yapılabiliyor(routing + kontrol birimi). Bu bütün hepsi için tek bi kontrol yapısına ihtiyaç duyması güç tüketimini de düşürüyor. Ram zaten düşük güç tüketen bişey, bu yüzden sorun yok. Nvidia'nın PR'ını yaptığı gibi GPU ile bütünleşik 3d stackingin önünde büyük sorunlar var hala.
Şimdiki SOC larda gördüğünüz bildiğiniz, SOC'a entegre ram ile bu farklı bi teknoloji. Socların üstünde farklı bi taşıyıcı katman oluyor, ram da onların üstünde oluyor, buna paket üstünde paket deniyor (POP). Bunun şimdiki ayrık sistemlerden pek fazla bi farklı yanı yok.
GPU / CPU'ya tek tip bağlantı ile bağlanacak diyin, gecikmesi uygun, bantgenişliği yüksek olacak, şimdiki ram gibi bi sokete takacaz çok daha performanslı olacak diyin kk o zman.
Ama bunun son kullanıcya ulaşması çok zaman alacak. DDR4'ün olmaması gibi mesela.
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Batuist 6 yıl
en kısa zamanda masa üstü ve dizüstü PClere gelmesini temenni etmekten başka birşey yapamayız şu aşamada.. muhteşem bir gelişme.. umarım bu teknoloji için çok beklemeyiz..
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veleciraptor 6 yıl
Ekran kartlarında belleklere elveda o zaman yakında. Ekran kartı da tıpkı işlemci gibi olacak demek ki
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YordleKing 6 yıl
Konuyu troller basmış.Ayrıca sorsak ''Benim için +,- önemli değil.''dersiniz.Ama burada 1-2 tane eksi alanlar hemen ağlamaya başlamış.Madem önemli değil takılma - verene.
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V4LKyR 6 yıl
Şu HMC mimarisinin gerçekten de PC'lere, mobil platforma falan gelmesi rahat bir 2-3 seneyi bulur. Bilgisayara takılan HMC belleği kastediyorum mesela. JEDEC'ten ona uygun bir standart geliştirilecek, yok bilmem slot tasarımı oluşturulacak sonra Intel, AMD gibi üreticiler işlemcilerinde buna destek verecek, anakart köprülerinde destek verecek, vs vs vs falan filan derken... 2-3 seneyi geçer yahu bence. :) Ha bi de mobil kısmı var bunun he, yanlış olmasın. Var daha çok var.
Eksiler (-) benim için pek de bir anlam teşkil etmiyor, yüksek sayılara ulaşmadıkları sürece :)
O yüzden, gelsin eksiler!!! :D (-)
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EXcom_Zkko 6 yıl
Artı alamayanlar donanımhaber'in verdiği altın kaplama plaketten mahrum kaldıkları için, muhtemelen kafalarını duvardan duvara vuruyorlardır.
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Mia Toretto 6 yıl
konuda sorunlu bir arkadaş var herkeze eksi verip duruyor.
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ilkerinanç 6 yıl
bu artıları eksileri niye bu kadar kafanıza takıyorsunuzki? cıvıtmadığı sürece herkesin bir görüşü var ama yanlış ama doğru.
habere gelirsek bana enteresan geldi.eğer kısa sürede oturur son kullanıcı için de alınabilir makul seviyede bir fiyatlandırma olursa bant genişliği diye bir sıkıtı olmayacak uzun bir süre... ne zamanki işlemciler ve ekran kartları bu bant genişliğini zorlamaya başlayacak 2.-3. jenerasyonlar zaten hazır olur.eğer veriler doğruysa uzun bir zaman da zorlayamazlar zaten.
bir de ssd ler için direkt bir katkısı olacak mı bu gelişmenin onu da merak ediyorum.
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aozgec 6 yıl
bilgisayar dünyasında uzun zamandır duyduğum ilk yenilik. tebrik ediyorum.
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CnZ 6 yıl
haha yorumlara göz attım da kimse + almamış:D:D
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xconnect 6 yıl
Her şeye eksi basan bir Özürlü türü oluşmaya başladı forumda. Adam torunlarıma anlatacağım bir hikayem var demiş 3 eksi almış. Nasıl bir tümör varsa beyninlerinde...
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Rubisco 6 yıl
Sorunlu olmak içn başkalarını - leyip, laf sokup , sallama ve alakasız şeylerle forumu doldurmaya gerek olmadığı gibi, sorunlu olmasına rağmen bunları yapmayıp kendini başka şekilde ifade edebilenler de var ://
Ayrıca konu ile ilgili olarak bunların ekonomik ve verimli olarak üretilip, sıranın HPC / Superbiligisayar vs. gibi sistemlerden sonra PC alanına kadar inmesini beklemek için baya bi beklemek lazım daha.
TSV ile stacking problemli, uzun zmandır da öyle. Özellikle de yüksek güç tüketmeye başlandığında daha da artan problemler var. Maliyeti karşılanınca kabul edilebilir seviyede üretilecek ilerde, ama buralarda yazıldığı gibi rahatça heryerde kullanılabilir olmasına ne yazıkki daha var.
Hele hele 15-20$lık mobil SOC lara gelene kadar ohooooo yani.
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