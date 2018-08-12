Üç farklı mühimmatlı roketatar geliştirildi

Bilkent Üniversitesi ve ROKETSAN iş birliğiyle mevcut roketatar sistemlerindeki çeşitli kısıtlılıkları kaldıran Dikey Atış Sistemi geliştirildi.

ROKETSAN bünyesindeki mevcut ürünlerde hareket kısıtlılığı, farklı tipte mühimmatları atamama ya da sistemin korunmasına yönelik kısıtlılıklar bulunuyor. Geliştirilen Dikey Atış Sistemi, yatay ve dikey eksendeki geniş hareket alanı, farklı tipte mühimmatlar atabilmesi ve korumaya yönelik mekanizmalarıyla benzer ürünlerden üstünlükler taşıyor.

Geliştirilen Dikey Atış Sistemi prototipi en az 3 farklı mühimmatı, toplamda ise 6 mühimmatı atabiliyor. Sistem sayesinde aynı operasyonda farklı tipteki hedeflere farklı mühimmatlar kullanılması mümkün olabilecek.

Ağırlığı 60 kilogram olan sistem, yatay ve dikey eksende saniyede 20 derece hareket edebiliyor. Sistem, yüksek hareket olanaklarıyla geniş bir alanda hedeflemeye olanak veriyor. Prototip aşamasındaki Dikey Atış Sistemi, ileride hem kara hem de deniz platformlarında kullanılabilecek.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/roketsana-3-farkli-muhimmatli-roketatar/1228880