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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üç farklı mühimmatlı roketatar geliştirildi

Bilkent Üniversitesi ve ROKETSAN iş birliğiyle en az 3 farklı mühimmatı, toplamda ise 6 mühimmatı atabilen Dikey Atış Sistemi geliştirildi. Sistem, mevcut ürünlerdeki kısıtlılıkları kaldırıyor.
9 ay
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bilkent Üniversitesi ve ROKETSAN iş birliğiyle mevcut roketatar sistemlerindeki çeşitli kısıtlılıkları kaldıran Dikey Atış Sistemi geliştirildi.

ROKETSAN bünyesindeki mevcut ürünlerde hareket kısıtlılığı, farklı tipte mühimmatları atamama ya da sistemin korunmasına yönelik kısıtlılıklar bulunuyor. Geliştirilen Dikey Atış Sistemi, yatay ve dikey eksendeki geniş hareket alanı, farklı tipte mühimmatlar atabilmesi ve korumaya yönelik mekanizmalarıyla benzer ürünlerden üstünlükler taşıyor.

Geliştirilen Dikey Atış Sistemi prototipi en az 3 farklı mühimmatı, toplamda ise 6 mühimmatı atabiliyor. Sistem sayesinde aynı operasyonda farklı tipteki hedeflere farklı mühimmatlar kullanılması mümkün olabilecek.

Ağırlığı 60 kilogram olan sistem, yatay ve dikey eksende saniyede 20 derece hareket edebiliyor. Sistem, yüksek hareket olanaklarıyla geniş bir alanda hedeflemeye olanak veriyor. Prototip aşamasındaki Dikey Atış Sistemi, ileride hem kara hem de deniz platformlarında kullanılabilecek.


https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/roketsana-3-farkli-muhimmatli-roketatar/1228880 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mr.felek 9 ay

Bizim tasarımın alması gereken daha çok yolu var ,

Bu tür tasarımlara iyi veya kötü bir yerlerden başlamak gerek,

zira lafla peynir gemisi yürümez.

Sistemin ete kemiğe bürünmüş hali aşağıdaki videoda,
gemilerde yerden tasarruf için, farklı silah ve savunma sistemlerini tek çatıda toplamışlar.

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smart1978 9 ay
Millet fakirlesiyor issiz ac ....
Bari bu tur urunlerin satislarindan elde edilen karlarla siradan vatandasin cebine hizmet vs olarak donse ...
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nefendim 9 ay
Herşey güzel de, portatif yapıyorsunuz bari o tekerlekler nedir...
Savunma sanayi ile ilgili haberlerde hep prototip ürünler gösteriliyor.
Genelde dış kaportasını görüyoruz, ve bir test görüntüsü bile yok.
Youtube’da bile daha iyileri çıkıyor. Bilemiyorum
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Usbehci 9 ay
Nedense Portal taretlerini hatırlattı.
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