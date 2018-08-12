Üç farklı mühimmatlı roketatar geliştirildi

ROKETSAN bünyesindeki mevcut ürünlerde hareket kısıtlılığı, farklı tipte mühimmatları atamama ya da sistemin korunmasına yönelik kısıtlılıklar bulunuyor. Geliştirilen Dikey Atış Sistemi, yatay ve dikey eksendeki geniş hareket alanı, farklı tipte mühimmatlar atabilmesi ve korumaya yönelik mekanizmalarıyla benzer ürünlerden üstünlükler taşıyor.
Geliştirilen Dikey Atış Sistemi prototipi en az 3 farklı mühimmatı, toplamda ise 6 mühimmatı atabiliyor. Sistem sayesinde aynı operasyonda farklı tipteki hedeflere farklı mühimmatlar kullanılması mümkün olabilecek.
Ağırlığı 60 kilogram olan sistem, yatay ve dikey eksende saniyede 20 derece hareket edebiliyor. Sistem, yüksek hareket olanaklarıyla geniş bir alanda hedeflemeye olanak veriyor. Prototip aşamasındaki Dikey Atış Sistemi, ileride hem kara hem de deniz platformlarında kullanılabilecek.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/roketsana-3-farkli-muhimmatli-roketatar/1228880 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizim tasarımın alması gereken daha çok yolu var ,
Bu tür tasarımlara iyi veya kötü bir yerlerden başlamak gerek,
zira lafla peynir gemisi yürümez.
Sistemin ete kemiğe bürünmüş hali aşağıdaki videoda,
gemilerde yerden tasarruf için, farklı silah ve savunma sistemlerini tek çatıda toplamışlar.
Bari bu tur urunlerin satislarindan elde edilen karlarla siradan vatandasin cebine hizmet vs olarak donse ...
Savunma sanayi ile ilgili haberlerde hep prototip ürünler gösteriliyor.
Genelde dış kaportasını görüyoruz, ve bir test görüntüsü bile yok.
Youtube’da bile daha iyileri çıkıyor. Bilemiyorum