Uçak üretiminden artan kompozitler otomobillerde yeniden hayat bulacak

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Yeni geliştirilen geri dönüşüm süreci sayesinde uçak yapımında kullanılan yüksek seviyeli kompozit malzemelerin otomotiv ve elektronik sektöründe kullanılması mümkün olacak. Dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden Boeing, İngiltere merkezli karbon fiber şirketi ELG Carbon ile yeni bir anlaşma imzaladı. Bu kapsamda Boeing’in 11 ayrı üretim merkezindeki üretim artığı malzemeler geri dönüştürülecek. Yılda yaklaşık 453 ton karbon kompozitin geri dönüştürülmesi hedefleniyor.

Her yıl tonlarca artık kompozit çıkıyor

Uçak yapımında kullanılan modern kompozitler yüksek kaliteli materyallerden oluşuyor. Yapısı gereği hafif ve güçlü olmakla birlikte pek çok şekle girebiliyor. Bu yüzden uçak kanadı gibi büyük yapılarda bile kullanılması oldukça ideal görünüyor. Sorun şu ki, bu kompozitler uçak üretiminde yüzde 100 verimle kullanılamıyor. En doğru şartlarda bile üretim bandından tonlarca artık kompozit çıkıyor.

Otomotiv parçalarında ve elektronik aletlerde kullanılması ideal olan bu artık kompozitler, reçineden ayrıştırılamadığı için birkaç yıl öncesine kadar geri dönüştürülemiyordu. Bu durumu değiştirmek için çalışmalar yürüten Boeing ve ELG, türünün ilk örneği olarak görülen bir pilot proje başlattı. Söz konusu projede Washington’da üretilen 777x’in kanat yapımından artan materyaller kullanıldı. Özel bir fırına yerleştirilen kompozitlerin reçineden ayrıştırılması, bu sayede elde edilen temiz malzemenin yeniden kullanıma hazır hale gelmesi sağlandı.

Şimdiye dek 172 ton karbon fiber satıldı

Boeing, şimdiye dek 172 ton karbon fiberin temizlenerek otomotiv ve elektronik şirketlerine satıldığını açıkladı. Geri dönüşüm süreci Boeing’in tüm tesislerinde uygulanmaya başladığı zaman 2025 yılına kadar toplam materyal kaybının yüzde 20 oranında düşeceği tahmin ediliyor.

https://boeing.mediaroom.com/2018-12-05-Boeing-ELG-Carbon-Fibre-find-new-life-for-airplane-structure-material-in-groundbreaking-partnership