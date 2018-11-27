Uçakların güvenliğini sağlamak için ilk küresel drone standartları açıklandı

Günümüzde Drone kullanımının oldukça fazla yaygınlaşması sonucu ülkeler kendi çaplarında belirli kurallar almaya başladılar. Örneğin geçtiğimiz ay ABD Federal Havacılık Dairesi kontrollü hava sahasında uçuş yapabilmeleri için belirli operatörlere onay verdi. Ancak İngiltere'nin bir kilometre uzunluğunda havaalanlarında drone'ların kullanılması yasağı mevcut.

Düzenlemeler genişletilecek

Uluslararası Standardizasyon Örgütü ülkeden ülkeye farklılık gösteren bu düzenlemelere el attı ve drone'larla ilgili ilk standart küresel taslak setini yayınladı. Taslak havaalanlarının ve uçuşa yasak diğer bölgelerde alınan önlemleri barındırıyor. Ayrıca güvenlik ve eğitim konularında da bir takım düzenlemeler getirildiği belirtiliyor.

https://www.technologyreview.com/the-download/612460/the-first-worldwide-drone-standards-have-been-unveiled-to-keep-aircraft-safe/

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İngiltere, havacılık sektöründe yaşanan trafik olaylarının ydrone'larla ilgili olduğunu açıklamıştı. Bu yeni standartların 2019 yılında yürürlüğe girmesi beklenirken bu düzenlemelerin daha daifade ediliyor.