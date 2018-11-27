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Uçakların güvenliğini sağlamak için ilk küresel drone standartları açıklandı

Drone'ların kullanımının artması ile birlikte havacılık risklerinin de artması sonucu küresel çapta uygulamaya girecek olan ilk drone standartları açıklandı. Detaylar haberimizde...
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havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Günümüzde Drone kullanımının oldukça fazla yaygınlaşması sonucu ülkeler kendi çaplarında belirli kurallar almaya başladılar. Örneğin geçtiğimiz ay ABD Federal Havacılık Dairesi kontrollü hava sahasında uçuş yapabilmeleri için belirli operatörlere onay verdi. Ancak İngiltere'nin bir kilometre uzunluğunda havaalanlarında drone'ların kullanılması yasağı mevcut.

Düzenlemeler genişletilecek

Uluslararası Standardizasyon Örgütü ülkeden ülkeye farklılık gösteren bu düzenlemelere el attı ve drone'larla ilgili ilk standart küresel taslak setini yayınladı. Taslak havaalanlarının ve uçuşa yasak diğer bölgelerde alınan önlemleri barındırıyor. Ayrıca güvenlik ve eğitim konularında da bir takım düzenlemeler getirildiği belirtiliyor.
İngiltere, havacılık sektöründe yaşanan trafik olaylarının yaklaşık yarısının drone'larla ilgili olduğunu açıklamıştı. Bu yeni standartların 2019 yılında yürürlüğe girmesi beklenirken bu düzenlemelerin daha da genişletileceği ifade ediliyor.

https://www.technologyreview.com/the-download/612460/the-first-worldwide-drone-standards-have-been-unveiled-to-keep-aircraft-safe/ Yorum Yaz
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maxmania 5 ay
jammer olmaz ama entegre satış bölgesine göre uçuş kısıtlaması yazılımla entegre edilebilir. düzenli olarak da internete bağlanıp güncelleme ve denetleme yapılabilir.
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OverClocK1ng 5 ay
Drone sayısı arttıkça, tehlike büyüyor. Satarken lisans falan vermeleri de çözüm değil. Drone uçağı düşürüp, yüzlerce kişiyi öldürdükten sonra adamı içeri atsan neye yarar ki. Bu işe farklı bir çözüm bulunması lazım. Gerekirse uçaklara yaklaşan droneların frekansını bozup düşmesi sağlayan bir sinyal yayan bir cihaz falan takılmalı. Mesela drone aşağıdan uçağa yaklaşırken devre dışı kalıp inmeli veya düşmeli. Yoksa yüzlerce kişinin hayatıyla kumar oynanmış olur...
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ceo-tr 5 ay OverClocK1ng
çok haklısın hocam. jammer tarzı bir cihaz uçağa yerleştirilebilir.
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