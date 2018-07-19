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Uçan otomobil Transition, gelecek yıl satışa sunulacak

Terrafugia şirketinin yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı uçan otomobil Transition, önümüzdeki yıl satışa sunulacak. Rakiplerine kıyasla demode görünen araç hibrit sürüş moduna sahip olacak.
10 ay
1,5b
1
5
havacılık
Furkan Babur
Yazar
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Günümüzde çok sayıda şirket uçan otomobil geliştiriyor olsa da bundan 10 yıl önce uçan otomobil geliştiren üstelik çalışır bir prototip ortaya koyan şirket sayısı bir elin parmağını geçmiyordu. Bu şirketlerden biri de MIT mezunu 5 mühendis tarafından 2006 yılında kurulan Terrafugia şirketiydi. Şirketin 2009 yılında prototipini sergilediği ve ilk uçuşunu gerçekleştirdiği Transition isimli uçan araba bugüne kadar çeşitli yeniliklerden geçti. Şirket şimdi ilk uçuşun 10.yılında Transition'u satışa sunmayı planlıyor.

Batarya da yer alıyor 

İlk versiyonunda geleneksel gazla çalışan bir motorun yer aldığı Transition, artık hibrit modda kullanılabilecek. Araçta içten yanmalı bir motora ek olarak lityum demir fosfat batarya yer alıyor. Böylece aracın pervaneleri motordan aldığı güçle çalıştığı gibi bataryanın şarj edilmesiyle de çalışabilecek. Araçtaki diğer yenilikler ise ağırlıklı olarak iç mekan ve güvenlik uygulamalarına yönelik. İlk versiyona kıyasla daha yüksek koltukların ve kullanıcı dostu bir arayüzün yer aldığı Transition ayrıca daha fazla bagaj alanı sunuyor. 226 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan araçta her iki koltukta da emniyet kemerleri, hava yastıkları ve paraşüt sistemi bulunuyor.
Uçuş modundayken saatte yaklaşık 160 kilometre hızla hareket edebilen Transition, 5 galon yakıt yakarak yaklaşık 643 kilometre boyunca uçabiliyor. Bir otomobil garajına sığabilen ve bir dakikada sürüş modundan uçuş moduna geçebildiği belirtilen aracın tasarımı ise neredeyse hiç değişmemiş. 60'lı yılların uçan araba hayallerindeki tasarım anlayışına sahip olduğu için eleştirilen Transition sürüş modunda kanatlarını aracın kenarlarında toplarken uçuş modunda kanatlarını açıp yükseliyor. Transition'a yönelik bir diğer eleştiri ise VTOL(Dikey Kalkış ve İniş Sistemi)'e sahip olmaması. Bu nedenle Transition ile uçuş moduna geçerken aracın hızlanabileceği bir piste ihtiyaç duyulacak.
Önümüzdeki hafta ABD'nin Wisconsin eyaletindeki havacılık fuarında araçla ilgili fiyat başta olmak üzere diğer önemli detayların paylaşılması bekleniyor. Tabi fiyat bilinmediği için şu aşamada yorum yapmak zor ancak Transition'un oldukça rekabetçi bir piyasada bu tasarım anlayışı ve kalkış sistemi ile ne kadar tutunabilir merak konusu. Yine de rakiplerine kıyasla tüketicilerle erken buluşması ve uçuş menzilinin daha fazla olması Transition için avantaj. Aracın satışa sunulacağı tarih net olarak açıklanmasa da önümüzdeki yıl kesinlikle satışına başlanacağı belirtiliyor. 
 

https://www.engadget.com/2018/07/19/terrafugia-flying-car-goes-on-sale-in-2019/ Yorum Yaz
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hacı.basat 10 ay
Asıl sorunu 226 kiloluk taşıma sınırında, bu öyle düşük bir rakamki ağırlığı araca eşit dağıtmanız gerekir, araca binecek kişiler aynı kiloda olmalılar, 113 kilodan biraz ağır birisi bindiğinde 2. kişi binemez, ayrıca iki koltuğun ortasına oturması lazım gelirki denge bozulmasın, 100 kiloyken aracı satın alan bir adam 20 kilo daha alsa bu aracı elden çıkarmak zorunda kalır.
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OverClocK1ng 10 ay
Ben böyle bir şeye asla güvenmem. Bir şey açılıp kapanıyorsa, uçarken birisi biraz katlansa döne döne düşmeye başlarsın. 1+1=2
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CWaRRioR 10 ay
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Escapetolife 10 ay
Uçan araba değilde, yerde gidebilen uçak yapmış adamlar.
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The Balance 10 ay
10 sene üzerinde uğraştıkları şey aslında çok komik duruyor. Bunun arabaya benzeyen tarafı yok. Eğitim uçaklarını arabaya çevirmişler. Sokakta kullanılabilir uçak olmuş sadece.
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