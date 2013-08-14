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Üçayak modelleri için hazırlanan video kamera aparatı: Hipjib

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Üçayak modelleri için hazırlanan video kamera aparatı: Hipjib
Kickstarter üzerinde destek arayan güncel projelerden Hipjib, standart üçayak modellerini özel yapısı sayesinde giyilebilir video sabitleme sistemine dönüştürebiliyor.
Site üzerinde Gert Wagner tarafından başlatılan Hipjib, öncelikle oldukça kompakt ve taşınabilir (300 gram) bir yapıda hazırlanmış. Kişilerin bel bölgesine kemer şeklinde takılan aparat, üzerinde yer alan iki adet boşluk ile standart üç ayak modellerini taşıyabiliyor ve hareketli yapısı sayesinde rahat bir kullanım ortaya koyabiliyor. Beraberinde farklı giyilebilir kamera sabitleme aparatı taşımak istemeyen amatör ya da profesyonel kişilere hitap ederek oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyan Hipjib, 2.5 kg ağırlık seviyesine kadar video kamera ya da DSLR fotoğraf makineleriyle rahatlıkla kullanılabiliyor.
Site üzerinde başlatılırken konan 20,000$ hedefin bitimine daha 48 gün kalan 82 bağış ile 9,405$'lık kısmını toplayan Hipjib projesi, yapılacak 110$ bağış ile Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek gerçek şartlarda sağladığı performansı rahatlıkla görebilirsiniz.
 
Üçayak modelleri için hazırlanan video kamera aparatı: Hipjib
Üçayak modelleri için hazırlanan video kamera aparatı: Hipjib



http://www.kickstarter.com/projects/1505699225/hipjib-unchaining-your-camera?ref=category Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
m5c4 6 yıl
3 ayak denince akla başka şeyler gelebiliyor ister istemez zaten adamın tutuş şeklide benim düşündüğümü destekler biçimde img.donanimhaber.com/...
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xconnect 6 yıl
Denge merkezi yoksa tırt
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Guest-C92307DD-89B3-4BF1-BDEE-3C2D15942F59 6 yıl
Bele zararlıdır o kadar küçük bir alette "Kuvvet kolu" mantığını yenecek bir mekanizma olduğunu sanmıyorum.Ayrıca çok çirkin duruyor kötü kötü şeyler geliyor aklıma :)
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ozturert 6 yıl
Çok otistik duruyor
Bele zararlı.
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