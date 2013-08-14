Üçayak modelleri için hazırlanan video kamera aparatı: Hipjib





Kickstarter üzerinde destek arayan güncel projelerden Hipjib, standart üçayak modellerini özel yapısı sayesinde giyilebilir video sabitleme sistemine dönüştürebiliyor.

Site üzerinde Gert Wagner tarafından başlatılan Hipjib, öncelikle oldukça kompakt ve taşınabilir (300 gram) bir yapıda hazırlanmış. Kişilerin bel bölgesine kemer şeklinde takılan aparat, üzerinde yer alan iki adet boşluk ile standart üç ayak modellerini taşıyabiliyor ve hareketli yapısı sayesinde rahat bir kullanım ortaya koyabiliyor. Beraberinde farklı giyilebilir kamera sabitleme aparatı taşımak istemeyen amatör ya da profesyonel kişilere hitap ederek oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyan Hipjib, 2.5 kg ağırlık seviyesine kadar video kamera ya da DSLR fotoğraf makineleriyle rahatlıkla kullanılabiliyor.

Site üzerinde başlatılırken konan 20,000$ hedefin bitimine daha 48 gün kalan 82 bağış ile 9,405$'lık kısmını toplayan Hipjib projesi, yapılacak 110$ bağış ile Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek gerçek şartlarda sağladığı performansı rahatlıkla görebilirsiniz.









http://www.kickstarter.com/projects/1505699225/hipjib-unchaining-your-camera?ref=category