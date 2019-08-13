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Donanım sürücüleri tehlike saçıyor

Günlük bilgisayar ve mobil sistemlerde kullandığımız hemen her yazılımda bir açık tehlikesi var. Üreticiler birini kapatsa başka bir noktadan açıklar çıkmaya başlıyor.
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün bilgisayara taktığınız bir donanım bileşeninin verimli çalışması için ilgili sürücüsünü kurmanız gerekiyor. Bu nedenle bileşenlere bağlı olarak bilgisayarınızda onlarca cihaz sürücüsü kurulmuş oluyor. Peki bunlar ne kadar güvenli?

Açık kaynıyor

Eclypsium tarafından yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 40 donanım üreticisinden toplanan cihaz sürücülerinin hemen hepsinde kritik bir açık bulunuyor. Bu sürücüler Intel, AMD, NVIDIA, AMI, Phoenix, ASUS, Toshiba, SuperMicro, GIGABYTE, MSI gibi pek çok firmaya ait. En kötüsü ise Microsoft tarafından WHQL onayı da almış.

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Bu açıkların temelinde Windows işletim sisteminin ne kadar sahte olursa olsun veya sertifikası bitmiş olsun bu sürücülerle çalışmaya devam etmesi davranışı yer alıyor. Firma bu açıkları RWEverything, LoJax (ilk UEFI zararlı yazılımı) ve SlingShot şeklinde sınıflamış. Açıkların pek çoğu donanıma kısıtlamasız ulaşabilme imkânı sunuyor.

RWEverything yazılım üzerinden tüm donanım ara yüzlerine erişebiliyor. LoJax bir entegrasyon aracı ve SPI flash kontrolcüsüne erişim sağlayarak UEFI’yi modifiye edebiliyor. Slingshot ise bir yazılım yüklemek için sürücü imzalama sürecini bypass edebiliyor.

Eclypsium açıklarla ilgili pek çok üreticiye ulaşmış durumda. Bu bakımdan açıklarla ilgili detay paylaşılmıyor ve üreticilerin bir yama geliştirmek için çalıştığı ifade ediliyor.

 


https://www.techpowerup.com/258175/drivers-from-over-40-manufacturers-including-intel-nvidia-amd-vulnerable-to-privilege-escalation-malware-attacks Yorum Yaz
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sasomelih 1 sa. en beğenilen
Bildirim gelince bi ara dedim donanimhaber şoförleri ne dehseti sacabilir
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Şeref60 1 sa.
Ver yansın kimin umurunda
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sasomelih 1 sa. en beğenilen
Bildirim gelince bi ara dedim donanimhaber şoförleri ne dehseti sacabilir
1 Yanıt Yanıtla +4
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