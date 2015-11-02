Üçüncü taraf USB Type-C kablolar yüksek güç sağlayamıyor





Google'ın bu yıl lanse ettiği Nexus 6P ve Nexus 5X modelleri ile USB Type-C bağlantılarının yaygınlaşması konusunda önemli bir adım atılmış oldu. Tabi olduğu USB standardına göre yüksek veri aktarımına imkan tanıyan Type-C kablolar ayrıca 100 Watt seviyesine kadar enerji de sağlayabiliyor. Daha önce Nexus 6P modelinin Nexus 5X modelini şarj edebildiğini görmüştük.





Nexus cihazlarındaki Type-C bağlantısının yüksek ve hızlı enerji aktarımı yapabilmesi 5V/3A enerji çıkış seviyesi ile mümkün oluyor. Bu bakımdan Qualcomm QuickCharge teknolojisine yeni Nexus cihazlarında ihtiyaç duyulmuyor. Bununla birlikte 3A seviyesi şimdilik oldukça kısıtlı bir ürün grubunda yer alıyor.





Nexus telefonların kutusundan çıkan ve Google Store üzerinden satılan Type-C kablolarında 3A enerji çıkış seviyesi bulunuyor. Ayrıca Google tarafından sağlanan Type-A'dan Type-C'ye dönüştürme kablolarında da 3A çıkış sertifikası mevcut. Bunun haricinde üçüncü taraf Type-C kablolarında şu an için böyle bir sertifika bulunmuyor.





Bunun anlamı önceki Android cihazınızdan kalan şarj adaptörünüze üçüncü taraf Type-C dönüştürme kablosunu taktığınızda Nexus cihazlarınıza 3A seviyesinde enerji çıkışı alamayacağınız ve hızlı şarj imkanından mahrum olacağınız demek oluyor. Bunun nedeni ise güvenlik.





Google 3A destekli Type-C kabloları ve adaptörleri için gerekli güvenlik testlerini yaptıktan sonra sertifika veriyor. Sertifika alan kablolarda bir tanımlama yongası yer alıyor ve Nexus cihazındaki Type-C portu ile iletişime geçerek 3A enerji seviyesini vermeye başlıyor. Tabi sertifika programını tamamlayabilen bir üçüncü taraf aksesuar henüz mevcut değil. Ayrıca Google, 3A sertifikasına sahip olduğunu iddia eden üçüncü taraf kabloların cihazınıza ciddi zararlar verebileceğini belirtiyor. Yani şu anda yeni Nexus cihazları için üçüncü taraf Type-C kablosu araştıranlar 3A olduğu iddiasındaki ürünlerden uzak durmak zorunda. Sertifikalı ürünler için Google Store şu anda tek yetkili kaynak.

http://www.androidheadlines.com/2015/11/usb-type-type-c-cannot-charge-3a-heres.html