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Üçüncü taraf USB Type-C kablolar yüksek güç sağlayamıyor

Hayatımıza yeni girmeye başlayan USB Type-C standardı gelecekte mevcut USB bağlantılarının yerini almaya aday. Bununla birlikte her Type-C kablosunda aynı değerler mevcut değil.
3 yıl
2,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Üçüncü taraf USB Type-C kablolar yüksek güç sağlayamıyor


Google'ın bu yıl lanse ettiği Nexus 6P ve Nexus 5X modelleri ile USB Type-C bağlantılarının yaygınlaşması konusunda önemli bir adım atılmış oldu. Tabi olduğu USB standardına göre yüksek veri aktarımına imkan tanıyan Type-C kablolar ayrıca 100 Watt seviyesine kadar enerji de sağlayabiliyor. Daha önce Nexus 6P modelinin Nexus 5X modelini şarj edebildiğini görmüştük. 

Nexus cihazlarındaki Type-C bağlantısının yüksek ve hızlı enerji aktarımı yapabilmesi 5V/3A enerji çıkış seviyesi ile mümkün oluyor. Bu bakımdan Qualcomm QuickCharge teknolojisine yeni Nexus cihazlarında ihtiyaç duyulmuyor. Bununla birlikte 3A seviyesi şimdilik oldukça kısıtlı bir ürün grubunda yer alıyor.

Nexus telefonların kutusundan çıkan ve Google Store üzerinden satılan Type-C kablolarında 3A enerji çıkış seviyesi bulunuyor. Ayrıca Google tarafından sağlanan Type-A'dan Type-C'ye dönüştürme kablolarında da 3A çıkış sertifikası mevcut. Bunun haricinde üçüncü taraf Type-C kablolarında şu an için böyle bir sertifika bulunmuyor. 

Bunun anlamı önceki Android cihazınızdan kalan şarj adaptörünüze üçüncü taraf Type-C dönüştürme kablosunu taktığınızda Nexus cihazlarınıza 3A seviyesinde enerji çıkışı alamayacağınız ve hızlı şarj imkanından mahrum olacağınız demek oluyor. Bunun nedeni ise güvenlik.

Google 3A destekli Type-C kabloları ve adaptörleri için gerekli güvenlik testlerini yaptıktan sonra sertifika veriyor. Sertifika alan kablolarda bir tanımlama yongası yer alıyor ve Nexus cihazındaki Type-C portu ile iletişime geçerek 3A enerji seviyesini vermeye başlıyor. Tabi sertifika programını tamamlayabilen bir üçüncü taraf aksesuar henüz mevcut değil. Ayrıca Google, 3A sertifikasına sahip olduğunu iddia eden üçüncü taraf kabloların cihazınıza ciddi zararlar verebileceğini belirtiyor. Yani şu anda yeni Nexus cihazları için üçüncü taraf Type-C kablosu araştıranlar 3A olduğu iddiasındaki ürünlerden uzak durmak zorunda. Sertifikalı ürünler için Google Store şu anda tek yetkili kaynak.  

http://www.androidheadlines.com/2015/11/usb-type-type-c-cannot-charge-3a-heres.html Yorum Yaz
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Qonrul 3 yıl
Olmadı usb type-c ye geçiş yaparız. Zaten yeni gelecek olan cihazlarda standart olacak sanırım
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lapatid 3 yıl
eğer ki google bunu gercekten yapilmasi gereken testlerin oldugu ve cihazlari korumak icin yapiyorsa,kendi kablolarini da her yerde ucuz fiyata satacaksa takdir edilmeli ancak güvenlik bahane paralar şahane mantalitesiyle apple gibi telefonun kablosunun bilr piyasasini elinde tutmak isteyecek kadar açgözlü bir şekilde davranıyorsa karşı çıkılmalı
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JrMaster 3 yıl
çinden gelen 1 dolarlık kablolar iphonelarda miss gibi çalışıyor ... adamlar bi şekilde bulmuş yolunu :))
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klimatavsiye 3 yıl
usb type c kablolarda entegre çip mi varmış , o zaman bu kablolar pahalı olur yaygınlaşamaz.
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ezimuse 3 yıl
patren
1 yazilimla duzeltir google bunu

Zaten kendileri bilerek koydu neyini düzeltecek ?
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Patren 3 yıl
1 yazilimla duzeltir google bunu
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Allons-y 3 yıl
Zamanında lightning ve thunderbolt kabloların aktif yapısını (kabloda kontrolcü bulunması) hep eleştirdik. Şimdi androidde bu yola girmiş oldu.
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