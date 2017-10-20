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Üçüncü taraf uygulamalarda açık bulana Google’dan ödül

Google Play mağazasında bulunan üçüncü taraf uygulamalara yönelik olarak bir açık bulma programı başlatıldı. Google geliştiricilere 1000$ para ödülü dağıtacak.
1 yıl
2,5b
1
6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google bugüne kadar kendi yazılım ürünlerinde açık bulanlara para ödülü verdiği programını genişletiyor. Belki de yazılım sektöründe ilk defa üçüncü taraf uygulamalardaki açıkları bulanlara da ödül verilecek.

Uzaktan erişim odaklı

Son dönemde Google Play mağazasındaki uygulamalarda milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren zararlı yazılımlar ortaya çıkmaya başladı. Sıkı bir denetimin olduğu mağaza onayını da geçen bu uygulamalar yayınlandıktan sonra bir şekilde sisteme zararlı yazılım enjekte etmeye başlıyor.

Google daha önce Play Protect adı ile bağlı Android cihazları sürekli denetleyen bir sistemi hayata geçirmişti ancak halen çok ilginç yöntemlerle kullanıcılar avlanıyor ve mağdur oluyor. Zaman zaman çok popüler uygulamalarda bile güvenlik açıkları ortaya çıkabiliyor. Google buna yeni bir çözüm getirdi.

Ayrıca Bkz. "Google ilk mobil yongasını geliştirdi"

Google Play Security Reward Program adıyla başlayan ödül programı, mağazada yer alan üçüncü taraf uygulamalardaki açıkları bulmayı hedefliyor. Program kapsamında sadece uzaktan kod çalıştıran açıklara ödül verilecek. Android 4.4 ve üzeri cihazların dahil olduğu programda ödül hata başına 1000$ olarak açıklandı.

Google kendisine güvenen uygulamaların programa kayıt olmasını bekliyor. Ödül avcıları sadece programa kayıt olan uygulamalar üzerinde açık arayacak. Alibaba, Dropbox, Duolingo, Headspace, Mail.Ru, Snapchat ve Tinder gibi pek çok uygulama programa kayıt oldu. Rakamın daha da artması bekleniyor. 

 

http://wccftech.com/android-security-play-store-bug-bounty/ Yorum Yaz
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sniper23 1 yıl
1000$ nedir ey Google?
Sadaka mı veriyorsun?
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System32Deleted 1 yıl sniper23
sniper23
1000$ nedir ey Google?
Sadaka mı veriyorsun?

Harbi Aynen
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tobepeople 1 yıl
Açığa göre açıktan faydalanıp milyon dolarlar kazanma ihtimali var :)
Karaborsa da bile 5000 dolar eder :)
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WoLFLyCris12 1 yıl
Anlamadımki nasil bir program olcak kullanıcılarmı acık ariyacak mesela uygulamayı indirdigimizde actik icerisinden virüs cikti bunu bildirdigimizdemi ödül alıcaz?
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JeamBeam 1 yıl
kayıt olmayan programları ise atın play store'dan tertemiz market.
Akıllı hareket ama sonuç olması önemli.
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Amd64x2 1 yıl JeamBeam
JeamBeam
kayıt olmayan programları ise atın play store'dan tertemiz market.
Akıllı hareket ama sonuç olması önemli.

Kesinlikle katılıyorum

1 milyon çöp uygulama yerine kaliteli güvenli 10 bin uygulama daha iyidir, hatta Google kendi uygulama yelpazesini biraz daha genişletip belli başlı katagorilerde çok iyi free altarnatiflerde sunduğunda (geliştiricilerine darbe vurmadan nasıl bir formül bulunur bilemiyorum) play store ciddi anlamda prestij kazanır.
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