Google ilk mobil yongasını geliştirdi

Özellikle geçen yıl tanıttığı Pixel markası ile donanım pazarında aktif olarak yer almanın ilk adımını atan Google, önemli işler yapmaya devam ediyor. Firma ilk kez bir mobil yonga tasarladı.

Görsel bilişim

Aslında yonga anlamında ikinci demek gerek çünkü geçen yıl yapay zeka işlemlerinde kullanılacak Tensor adında bir masaüstü işlemci geliştirmişti. Mobil tarafta ise bir işlemci değil görsel işlem birimi karşımıza çıkıyor.

İlk kez Pixel 2 telefonlarda kullanılacak olan yapay zeka tabanlı Pixel Visual Core adındaki işlem birimi telefonun görsel alandaki yükünü üzerine alıyor ve ana işlemciyi rahatlatıyor. Böylece görsel işleme çok hızlı yapılırken enerji tasarrufu da sağlanıyor.

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Verilen bilgilere göre Google’ın görsel işlem birimi sayesinde ana kamera, HDR görüntüleri 5 kat daha hızlı işlerken, ana işlemciden de 10 kat daha az enerji harcıyor. Diğer taraftan Google’ın da diğer yonga tasarımcılarına olan bağımlılığını yavaş yavaş azaltacağını söyleyebiliriz. Yatırımlar devam ederse önümüzdeki yıllarda bir Google işlemcisi bile görebiliriz.

Pixel Visual Core şimdilik pasif halde bekletiliyor. Önümüzdeki aylarda bir güncelleme ile yonga aktif hale gelecek. Ayrıca üçüncü taraf geliştiriciler de yonganın kabiliyetlerinden yararlanabilecek.