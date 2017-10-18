Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google ilk mobil yongasını geliştirdi

Pixel 2 telefonlarında yer alan Pixel Visual Core adındaki yapay zeka yongası, görsel taraftaki işlemleri çok hızlı bir şekilde hallederek işlemcinin yükünü hafifletiyor.
1 yıl
2,3b
1
2
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Özellikle geçen yıl tanıttığı Pixel markası ile donanım pazarında aktif olarak yer almanın ilk adımını atan Google, önemli işler yapmaya devam ediyor. Firma ilk kez bir mobil yonga tasarladı.

Görsel bilişim

Aslında yonga anlamında ikinci demek gerek çünkü geçen yıl yapay zeka işlemlerinde kullanılacak Tensor adında bir masaüstü işlemci geliştirmişti. Mobil tarafta ise bir işlemci değil görsel işlem birimi karşımıza çıkıyor.

İlk kez Pixel 2 telefonlarda kullanılacak olan yapay zeka tabanlı Pixel Visual Core adındaki işlem birimi telefonun görsel alandaki yükünü üzerine alıyor ve ana işlemciyi rahatlatıyor. Böylece görsel işleme çok hızlı yapılırken enerji tasarrufu da sağlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 10 Lite, Avrupa’ya geliyor"

Verilen bilgilere göre Google’ın görsel işlem birimi sayesinde ana kamera, HDR görüntüleri 5 kat daha hızlı işlerken, ana işlemciden de 10 kat daha az enerji harcıyor. Diğer taraftan Google’ın da diğer yonga tasarımcılarına olan bağımlılığını yavaş yavaş azaltacağını söyleyebiliriz. Yatırımlar devam ederse önümüzdeki yıllarda bir Google işlemcisi bile görebiliriz.

Pixel Visual Core şimdilik pasif halde bekletiliyor. Önümüzdeki aylarda bir güncelleme ile yonga aktif hale gelecek. Ayrıca üçüncü taraf geliştiriciler de yonganın kabiliyetlerinden yararlanabilecek. 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-17/google-designs-its-first-chip-in-house-for-consumer-devices?cmpid=socialflow-twitter-business Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
genpoker 1 yıl
Arkadaslar cihazin xl surumunde lg nin oled'ini kullandigi icin ekran sorunu var -v30dada ayni olay var- Alicak olan varsa bilgisi olsun.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 1 yıl
Önce cihazlarına pil koymayı ögrensin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung, Galaxy telefonlara ARCore platformunu getiriyor 1 yıl HTC U11 Plus'ın render görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl LED arka kapaklı Alcatel A5 LED Türkiye’de 1 yıl Nokia 7 tanıtıldı: 5.2 inç ekran, 3000 mAh batarya, Dual-Sight kamera 1 yıl Kaspersky, Adobe Flash temelli kötü amaçlı bir yazılım keşfetti 1 yıl Nokia 8 doğrudan Android 8 güncellemesi alacak 1 yıl Denuvo, oyunları bir gün dahi koruyamıyor 1 yıl Samsung Bixby 2.0 geliyor 1 yıl Dell’den ofislere yönelik 34 inçlik kavisli monitör 1 yıl AMD Raven Ridge APU’ları iddialı geliyor 1 yıl Yeni nesil HP Spectre 13 ve Spectre x360’ın Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Thor: Ragnarok hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Samsung’dan içerik üreticilere 360 Round kamera 1 yıl Facebook Live'e ekran paylaşımı özelliği geldi 1 yıl Samsung ''nesnelerin internetine'' yoğunlaşıyor 1 yıl Oreo güncellemesinden sonra bazı Pixel telefonlar kısa mesaj almayı durdurdu 1 yıl Polestar 1 hibrit 600 beygir güç ile artık resmi 1 yıl Bu uygulama, gizlemek isteyebileceğiniz fotoğraflara sizin yerinize karar veriyor 1 yıl Huawei Mate 10 Pro mercek altında: Yapay zeka işlemcili telefon 1 yıl Hakkında onarım programı başlatılan telefonlardan para iadesi alabilirsiniz 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google ilk mobil yongasını geliştirdi Sonraki İçişleri Bakanlığı’ndan çakarlı araçlar için beklenen önlem geldi 1 yıl ARM işlemcili Windows 10 dizüstü bilgisayarlar pil ömrü konusunda çağ atlatacak 1 yıl Ne umduk? Ne bulduk? Xbox One X lansman notlarım 1 yıl Intel sinir ağı işlemcisi Nervana'yı duyurdu 1 yıl Robotların nesneleri hissetmesini sağlayan yapay cilt geliştirildi 1 yıl Google Maps ile Güneş Sistemini keşfedin 1 yıl Apple, Face ID hakkındaki endişelere yanıt verdi 1 yıl Foxconn'dan yenilikçi otomotiv teknolojilerine 1.5 milyar dolarlık destek 1 yıl WhatsApp’a canlı konum paylaşma özelliği geliyor 1 yıl Huawei Mate 10 Lite, Avrupa’ya geliyor 1 yıl Qualcomm dünyanın ilk mobil 5G veri bağlantısını gerçekleştirdi 1 yıl MediaTek’den düşük maliyetli Helio P40 yonga seti 1 yıl Windows 10 Fall Creators Update indirmeye sunuldu 1 yıl Toyota otomotiv dışında da hayatımızda yer almak istiyor 1 yıl Xbox'a Türkçe oyunlar gelecek mi? | Microsoft'a sorduk 1 yıl iPhone 7, iPhone 8'den daha fazla satıyor 1 yıl Android cihazlar için harici kamera geliyor 1 yıl Greenpeace'den teknoloji devlerine ''çevrecilik'' notu 1 yıl Netflix son çeyrekte 5.3 milyon yeni abone kazandı 1 yıl Karşınızda Microsoft'un yeni bilgisayarı: Surface Book 2 tanıtıldı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim