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Ucuz iPhone modeline ait bir hayran videosu ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
66
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Ucuz iPhone modeline ait bir hayran videosu ortaya çıktı

Tim Cook'un sonbahar ayında bir ürün ordusu ile tüketicilerin karşısına çıkacağını açıklamasının ardından gözler yine ucuz iPhone modeline çevrildi. Apple yöneticilerinin ısrarla kaliteden taviz vermeyeceklerini açıklamasına rağmen modelle ilgili kasa ve ön panel dahil pek çok bileşen internete sızdırıldı.

Techdy adlı bir site de elde edilen bu bileşenleri kullanarak ucuz iPhone modelinin neye benzeyeceğini bu kez video ile anlatmaya çalışmış. Geçen hafta da ucuz iPhone modelinin neye benzeyeceğine dair bir takım görseller ortaya çıkmıştı. Videodaki çalışma da bu görseller ile birebir uyuyor.

Apple'ın yeni nesil iPhone modelini sonbahar döneminde pazara sunacağı kesine yakın olarak biliniyor. Ancak ucuz iPhone ile ilgili firmadan şimdiye kadar herhangi bir işaret gelmiş değil. Videoyu hazırlayanlar, aynı kasa içerisine kendi markalarını taşıyan bir Android akıllı telefon entegre etmişler. Ucuz iPhone tasarımını test etmek isteyenlere 4 inçlik 1160x640 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 600 çözümü ve 2GB RAM taşıyan bu kopya cihaz öneriliyor.


http://blog.techdy.com/hands-on-with-apples-budget-iphone-video/ Yorum Yaz
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novacaine 6 yıl en beğenilen
Bizim insanımız ''aaa şuna bak ucuz iPhone almış'' lafını kaldıramaz.O yüzden ''eğer'' böyle birşey olursa Türkiye'de pek itibar göreceğini sanmıyorum.
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28tatar 6 yıl
ucuz dedikleri kafadan 1.200 lira olur bizim memlekette.
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Shape Of My Heart 6 yıl
kasa plastik olunca ucuz mu satacak anlamadimki
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Doppio 6 yıl
Bence gayet guzel.
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Vaanna 6 yıl
r4deon
swat882 kimsede demiyor ki ucuz iphone androidle mi çalışıyor

bknz: video nun sonu
millet yedirememis eksiyi vermis bende +1 verdim adam hakli sonunda niye android var :)) yoksa jobs un vasiyetimiymis ucuz iphoneler android olsun diye :)

haberi düzgün okusanız "Videoyu hazırlayanlar, aynı kasa içerisine kendi markalarını taşıyan bir Android akıllı telefon entegre etmişler" ibarsini göreceksiniz
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dockhanger 6 yıl
ben cok beyendim
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r4deon 6 yıl
swat882
kimsede demiyor ki ucuz iphone androidle mi çalışıyor

bknz: video nun sonu

millet yedirememis eksiyi vermis bende +1 verdim adam hakli sonunda niye android var :)) yoksa jobs un vasiyetimiymis ucuz iphoneler android olsun diye :)
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Dexstz 6 yıl
Fiyatı ne kadar olur acaba
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Puzzles 6 yıl
Ucuz iphone olayına sıcak bakmıyorum. Böyle hamlelerin devamında marka, telefon çöplüğüne dönebilir. Ucuz- kalitesiz model çıkaracaklarına mevcut eski telefonların fiyatını düşürebilirler ( bkz iphone 4 hala bin lira. ) Gidişatı hiç iyi görmüyorum doğrusu.
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zulfiquarr 6 yıl
biri de çıkıp demiyor ki "AGA BU NEDİR !"
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-Hiroshima- 6 yıl
Kaynaktaki haberi okudum tam bir canavar :)
Kaynak

Kaynakta Şöyle Yazıyor:
"Based on the design of Apple’s budget iPhone, we have made a budget Android smartphone called the Basic Bear. It rocks a 4 inch display (1136 x 640), 1.7GHz quad-core Snapdragon 600 CPU, 2GB of RAM, 16GB storage, 8 megapixel rear camera with LED flash, 2 megapixel camera w/ 1080p HD video recording, built-in Qi wireless charging capabilities, 2300 mAh battery, Android 4.2 Jelly Bean, and much more. The best part? It costs just $199, and comes in 5 colors. For more information, feel free to visit our Techdy store."

Türkçe Çevirisi:
"Apple'ın bütçe iPhone tasarımına dayanarak, Basic Bear adlı bir bütçe Android smartphone yaptık. Bu kayalar bir 4 inç ekran (1136 x 640), 1.7GHz dört çekirdekli Snapdragon 600 işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama, LED flaş, 2 megapiksel ön kamera / 1080p HD video kaydı ile 8 megapiksel arka kamera, dahili Qi kablosuz şarj özellikleri 2300 mAh pil, Android 4.2 Jelly Bean, ve çok daha fazlası. En iyi bölümü: Bu telefonun sadece 199 $ maliyeti var ve 5 renk çeşidi var. Daha fazla bilgi için, bizim Tenchdy Mağazamızı ziyaret etmekten çekinmeyin."

Yanlış anlaşılmasın ben burda aksi yönde birşey söylemiyorum sadece haberin devamını söylüyorm.
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cedric... 6 yıl
Ucuz iphone çıkarsa sırf ekranı 4 inc olduğu için 4-4s yerine alınabilir ama asıl soru 4 ve 4s in sonu ne olacak ? Bence ucuz iphone yeterince ucuz olmicak 4-4s satışlarını baltalamaması açısından.
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gokceonur 6 yıl
yalnız en sona baktıysanız işletim sistemi de android :D
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haisak 6 yıl
Bildiğin iPhone 5'e plastik beyaz kılıf takmış gibi
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digimoney 6 yıl
Steve Jobs nerdesin ya gözlerim seni arar durdu isletim sistemi bildigin androide benzemis ya.
Sadelik den kastin kolaylikdi adam hep sorlasdirmis simdi o menüleri ,burda su bu burda ya döndü olay .
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furkant1 6 yıl
Klipte şimşekler falan çakıyor güzel de, telefonun plastiği çok âdi duruyor.
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KaleyDeskop 6 yıl
ferrariye tüp takıp satmak gibi olmuş
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