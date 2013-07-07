Ucuz iPhone modeline ait bir hayran videosu ortaya çıktı

Haber Editörü
Tim Cook'un sonbahar ayında bir ürün ordusu ile tüketicilerin karşısına çıkacağını açıklamasının ardından gözler yine ucuz iPhone modeline çevrildi. Apple yöneticilerinin ısrarla kaliteden taviz vermeyeceklerini açıklamasına rağmen modelle ilgili kasa ve ön panel dahil pek çok bileşen internete sızdırıldı.
Techdy adlı bir site de elde edilen bu bileşenleri kullanarak ucuz iPhone modelinin neye benzeyeceğini bu kez video ile anlatmaya çalışmış. Geçen hafta da ucuz iPhone modelinin neye benzeyeceğine dair bir takım görseller ortaya çıkmıştı. Videodaki çalışma da bu görseller ile birebir uyuyor.
Apple'ın yeni nesil iPhone modelini sonbahar döneminde pazara sunacağı kesine yakın olarak biliniyor. Ancak ucuz iPhone ile ilgili firmadan şimdiye kadar herhangi bir işaret gelmiş değil. Videoyu hazırlayanlar, aynı kasa içerisine kendi markalarını taşıyan bir Android akıllı telefon entegre etmişler. Ucuz iPhone tasarımını test etmek isteyenlere 4 inçlik 1160x640 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 600 çözümü ve 2GB RAM taşıyan bu kopya cihaz öneriliyor.
http://blog.techdy.com/hands-on-with-apples-budget-iphone-video/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
haberi düzgün okusanız "Videoyu hazırlayanlar, aynı kasa içerisine kendi markalarını taşıyan bir Android akıllı telefon entegre etmişler" ibarsini göreceksiniz
millet yedirememis eksiyi vermis bende +1 verdim adam hakli sonunda niye android var :)) yoksa jobs un vasiyetimiymis ucuz iphoneler android olsun diye :)
Kaynak
Kaynakta Şöyle Yazıyor:
"Based on the design of Apple’s budget iPhone, we have made a budget Android smartphone called the Basic Bear. It rocks a 4 inch display (1136 x 640), 1.7GHz quad-core Snapdragon 600 CPU, 2GB of RAM, 16GB storage, 8 megapixel rear camera with LED flash, 2 megapixel camera w/ 1080p HD video recording, built-in Qi wireless charging capabilities, 2300 mAh battery, Android 4.2 Jelly Bean, and much more. The best part? It costs just $199, and comes in 5 colors. For more information, feel free to visit our Techdy store."
Türkçe Çevirisi:
"Apple'ın bütçe iPhone tasarımına dayanarak, Basic Bear adlı bir bütçe Android smartphone yaptık. Bu kayalar bir 4 inç ekran (1136 x 640), 1.7GHz dört çekirdekli Snapdragon 600 işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama, LED flaş, 2 megapiksel ön kamera / 1080p HD video kaydı ile 8 megapiksel arka kamera, dahili Qi kablosuz şarj özellikleri 2300 mAh pil, Android 4.2 Jelly Bean, ve çok daha fazlası. En iyi bölümü: Bu telefonun sadece 199 $ maliyeti var ve 5 renk çeşidi var. Daha fazla bilgi için, bizim Tenchdy Mağazamızı ziyaret etmekten çekinmeyin."
Yanlış anlaşılmasın ben burda aksi yönde birşey söylemiyorum sadece haberin devamını söylüyorm.
Sadelik den kastin kolaylikdi adam hep sorlasdirmis simdi o menüleri ,burda su bu burda ya döndü olay .
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