Ucuz iPhone modeline ait bir hayran videosu ortaya çıktı





Tim Cook'un sonbahar ayında bir ürün ordusu ile tüketicilerin karşısına çıkacağını açıklamasının ardından gözler yine ucuz iPhone modeline çevrildi. Apple yöneticilerinin ısrarla kaliteden taviz vermeyeceklerini açıklamasına rağmen modelle ilgili kasa ve ön panel dahil pek çok bileşen internete sızdırıldı.





Techdy adlı bir site de elde edilen bu bileşenleri kullanarak ucuz iPhone modelinin neye benzeyeceğini bu kez video ile anlatmaya çalışmış. Geçen hafta da ucuz iPhone modelinin neye benzeyeceğine dair bir takım görseller ortaya çıkmıştı. Videodaki çalışma da bu görseller ile birebir uyuyor.





Apple'ın yeni nesil iPhone modelini sonbahar döneminde pazara sunacağı kesine yakın olarak biliniyor. Ancak ucuz iPhone ile ilgili firmadan şimdiye kadar herhangi bir işaret gelmiş değil. Videoyu hazırlayanlar, aynı kasa içerisine kendi markalarını taşıyan bir Android akıllı telefon entegre etmişler. Ucuz iPhone tasarımını test etmek isteyenlere 4 inçlik 1160x640 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 600 çözümü ve 2GB RAM taşıyan bu kopya cihaz öneriliyor.





http://blog.techdy.com/hands-on-with-apples-budget-iphone-video/