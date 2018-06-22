Ukrayna'daki sahte kripto para borsalarına baskın düzenlendi

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Kripto para borsaları kullanıcılarına çeşitli avantajlar sağlayarak rakiplerinin önüne geçmeye çalışırken bazı sahte borsalar gerçek dışı vaatlerle insanları kandırıyor. Son zamanlarda kripto paralara olan ilginin giderek arttığı Ukrayna'da da bu tip borsalardan bolca mevcut. Bu duruma bir son vermek ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek isteyen Ukrayna polisi geçtiğimiz günlerde sahte kripto para borsalarına yönelik bir operasyon başlattı.





Borsalara ait web siteleri kapatıldı

Siber suçlarla mücadele birimi tarafından yürütülen operasyonda sahte borsaları işlettikleri iddia edilen şüphelilerin evlerine baskın düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda bilgisayar, flash bellek ve banka kartı ele geçirilirken yaşları 20 ile 26 arasında değişen dört şüpheli tutuklandı. Ayrıca yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre en az 6 sahte kripto para borsasına ait web siteleri kapatıldı. İnternet kullanıcılarının sahte olduğunu düşündükleri borsaları kendilerine bildirmelerini talep eden yetkililer tutuklanan şüphelilerin dolandırıcılık suçundan yargılanacağını açıkladı.





Tabi başta Çin olmak üzere Asya'daki pek çok ülkede kripto paralara olan ilginin üst seviyede olduğu düşünülüyor ancak Ukrayna'daki ilgi de oldukça yüksek. Ülkede yapılan yakın tarihli bir anketin sonuçlarına göre ülkedeki internet kullanıcılarının yüzde 72'si kripto paralar hakkında fikir sahibi. Öte yandan kullanıcılar sadece kripto paralarla ilgili araştırmalar yapmıyor aynı zamanda kripto paraları satın da alıyor zira Ukrayna, kripto para kullanıcısı sayısına göre dünya genelinde ilk 10'da yer alıyor. Bunun yanı sıra ülkedeki şirketler iki yıldan az bir sürede 25 farklı kripto para birimi oluşturarak toplam 132 milyon dolarlık fon toplamayı başardı. Yani ülkede ICO'lar da oldukça revaçta.