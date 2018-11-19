Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: "5G'de hedef 2020"

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Türkiye, 5G teknolojisine hızlı geçiş için çalışmalarını sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5G'nin kullanıma sunulması tarihi açıkladı.

Bakan Turhan, 5G’yi kullanan ilk ülkelerden olmayı hedeflediklerini ve “Dünyadaki ülkeler 5G'ye 2022'de geçmeyi planlıyor. Biz 2020'de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz." dedi.

5G’de yerli teknolojiler kullanılacak

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi çatısı altında faaliyet gösteren 17 firma, 5G uyumlu yerli iletişim sistemleri için çalışmalar yapıyor. Bu firmaların çalışmalarına ek olarak yerli baz istasyonu ULAK’ın 5G’li yeni modelinin üretilmesi için altyapı oluşturulacak.

Türkiye, 4G teknolojisinde geçişte bir hayli geride kalmıştı. Dünyada 2010 yılında yaygın olarak kullanılan 4G’ye 2016 yılında geçiş yaptık. Benzer durumun yaşanmaması adına 5G’ye 2020 yılında geçilmesi hedefleniyor.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/5gde-hedef-2020/1315087