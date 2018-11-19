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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: "5G'de hedef 2020"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5G'nin kullanıma sunulması planlanan tarihi açıkladı. 5G'ye 2020 yılında geçilmesi hedefleniyor. 4G'nin aksine hızlı bir geçiş planlanıyor.
6 ay
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı:
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Türkiye, 5G teknolojisine hızlı geçiş için çalışmalarını sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5G'nin kullanıma sunulması tarihi açıkladı.

Bakan Turhan, 5G’yi kullanan ilk ülkelerden olmayı hedeflediklerini ve “Dünyadaki ülkeler 5G'ye 2022'de geçmeyi planlıyor. Biz 2020'de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz." dedi.

5G’de yerli teknolojiler kullanılacak

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi çatısı altında faaliyet gösteren 17 firma, 5G uyumlu yerli iletişim sistemleri için çalışmalar yapıyor. Bu firmaların çalışmalarına ek olarak yerli baz istasyonu ULAK’ın 5G’li yeni modelinin üretilmesi için altyapı oluşturulacak.

Türkiye, 4G teknolojisinde geçişte bir hayli geride kalmıştı. Dünyada 2010 yılında yaygın olarak kullanılan 4G’ye 2016 yılında geçiş yaptık. Benzer durumun yaşanmaması adına 5G’ye 2020 yılında geçilmesi hedefleniyor.


https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/5gde-hedef-2020/1315087 Yorum Yaz
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TITAN 6 ay en beğenilen
Tüm dünyada 10 yıl önce kalkan AKK'yi hala kaldıramamış bir ülke için çok iddialı sözler


2 GB kotalı 5G internet sadece 50 TL


Dünyada 91. sıradayız bu arada shep.carto.com/...
Tüm dünyada 10 yıl önce kalkan AKK'yi hala kaldıramamış bir ülke için çok iddialı sözler2 GB kotalı 5G internet sa...
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Guest-72BF5FF36 6 ay
Belediyeler yüzünden operatörler baz istasyonu kuramıyor, fiber hat çekemiyor. İlk baş bürokratik engelleri kaldırsınlar
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Funnyl 5 ay
5G yi bilmem de şu ülkenin internet altyapısına kim el atacak bunu söylesinler.Türk Telekom'a kalırsak daha 50 sene bekleyeceğiz.
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BLUE MAnN 5 ay
TurkTelekom mobil hattım lte desteklemesine rağmen 1-2mb download hızına sahipken biz neyin peşindeyiz. İletişim sektörünü yönlendiren yöneten bir kamu şirketimi kurulur bilmem ama elin oğlu uzaya çıkarken bizimkiler abuk subuk işlerle uğraşıyor.
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shifisitert 6 ay
her g ye geçilince bir darbe girişimi oluyor bakalım 5g de ne gibi yenılıkler kullanacaklar goruntulu olarak kanallara baglanmak haricinde
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iam.eren 6 ay
Elhamdulillah
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asderty 6 ay
Dünyada 4,5g'ye ilk geçen ülkeden de bu beklenir zaten.
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Krone 6 ay
Önce 4G'yi verimli kullanalım da sonra 5G düşünürüz.
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ErdemAlsırt 6 ay
5G 10 Gbps ve üzeri hızları destekleyen bir teknolojidir. En az 1 Gbps dağıtılırsa, 1000 Mbps'e kadar hız demektir. Bu durumda kota olması imkansız. Eğer kotalı olursa kimse almak istemeyecek ve bunun sonucunda kotasız yapmak ZORUNDA kalacaklar bence.
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redwolf0 6 ay
Istersen 100 g yap kotalı internet sattıktan sonra
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furkanta_resmi 6 ay
3G ye geç geçtik 4G ye geç geçtik nolur e 5e de geç geçelim
Ulak diye kendi baz istasyonumuz olacakmış diyorlar öyle olursa tatlı olabilir yani çinden alıp sticker yapıştırmıyorsak tabii ki
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megaladon 6 ay
palavra...
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