Ülkemizde 4G bu yıl faaliyete geçecek





Dünyanın pek çok ülkesinde resmen faaliyette olan ve şu an itibariyle daha gelişmiş altyapılara geçiş sürecinde olan 4. nesil iletişim hizmetleri veya bilinen adıyla 4G LTE ülkemizde de faaliyete başlayacak.

Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan tarafından yapılan açıklamada en geç Mayıs ayında 4G frekans ihalesinin yapılacağı belirtildi. İhalede 800, 900, 1800 ve 2100 MHz frekans bantları için 3 operatör kıyasıya yarışacak. Ancak 2600 MHz frekans bandı için 4 işletme ihaleye girecek. 4. işletme sadece 2600MHz bandı için yarışacak ve diğer operatör yükümlülüklerini üstlenmeyecek. Yani sadece data hizmeti sunacak. Bu firmanın Türk Telekom olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Nüfusun 10 binin altnda olduğu kırsal alanlarda ise ortak altyapı kullanımı olacak. 800MHz frekans bandında olan bazı televizyon yayınları 700MHz'e çekilecek ve 800MHz bandı 4G için uygun hale getirilecek. 800MHz bandı 3 operatör arasında eşit olarak paylaştırılacak.

İhalelerde yerli ekipman kullanımının artırılması şartı bulunacak ve ayrıca Ar-Ge çalışanı alt sınırı da 500 kişiden 750 kişiye çıkarılacak. İhaleler sonrasında 4G altyapısının yıl sonuna kadar faaliyete geçmiş olması planlanıyor. Şimdiden operatörlerimiz 4G hizmeti için hazır olduklarını belirtiyor.

4G altyapıları ile teorik olarak 1Gbps hızlarına erişmek mümkün. Ancak başlangıçta bu değerlere ulaşmak pek mümkün olmuyor. Altyapıların daha da iyileştirilmesi şart. Örneğin Güney Kore'de gelişmiş LTE-A altyapıları ile 200-300Mbps seviyeleri yakalanabilmiş durumda. Eğer herşey planlandığı gibi giderse yıl bitmeden 4G hizmetini tecrübe etmeye başlayabileceğiz.







