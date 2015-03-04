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Ülkemizde 4G bu yıl faaliyete geçecek

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde 4G bu yıl faaliyete geçecek

Dünyanın pek çok ülkesinde resmen faaliyette olan ve şu an itibariyle daha gelişmiş altyapılara geçiş sürecinde olan 4. nesil iletişim hizmetleri veya bilinen adıyla 4G LTE ülkemizde de faaliyete başlayacak.
Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan tarafından yapılan açıklamada en geç Mayıs ayında 4G frekans ihalesinin yapılacağı belirtildi. İhalede 800, 900, 1800 ve 2100 MHz frekans bantları için 3 operatör kıyasıya yarışacak. Ancak 2600 MHz frekans bandı için 4 işletme ihaleye girecek. 4. işletme sadece 2600MHz bandı için yarışacak ve diğer operatör yükümlülüklerini üstlenmeyecek. Yani sadece data hizmeti sunacak. Bu firmanın Türk Telekom olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Nüfusun 10 binin altnda olduğu kırsal alanlarda ise ortak altyapı kullanımı olacak. 800MHz frekans bandında olan bazı televizyon yayınları 700MHz'e çekilecek ve 800MHz bandı 4G için uygun hale getirilecek. 800MHz bandı 3 operatör arasında eşit olarak paylaştırılacak.
İhalelerde yerli ekipman kullanımının artırılması şartı bulunacak ve ayrıca Ar-Ge çalışanı alt sınırı da 500 kişiden 750 kişiye çıkarılacak. İhaleler sonrasında 4G altyapısının yıl sonuna kadar faaliyete geçmiş olması planlanıyor. Şimdiden operatörlerimiz 4G hizmeti için hazır olduklarını belirtiyor.
4G altyapıları ile teorik olarak 1Gbps hızlarına erişmek mümkün. Ancak başlangıçta bu değerlere ulaşmak pek mümkün olmuyor. Altyapıların daha da iyileştirilmesi şart. Örneğin Güney Kore'de gelişmiş LTE-A altyapıları ile 200-300Mbps seviyeleri yakalanabilmiş durumda. Eğer herşey planlandığı gibi giderse yıl bitmeden 4G hizmetini tecrübe etmeye başlayabileceğiz.



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DH Misafiri 4 yıl
Oncelikle kota olayini cözsunler 1 gb film iki dakikanin altinda inecekmis bize 3g yeter sadece kotasiz olsun 4gb 40lira olacakmis 4g de peki bir gunden az bir surede biter bu kota sinirsiz yapsinlar
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Parallel Killer 4 yıl
nerde kaldın artık
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Srcn81 4 yıl
Ülkemizde yüksek fiyatlar, adil kullanım kotası olduğu sürece 4G - 5G gelse ne fark eder.
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BARIŞ55 4 yıl
Bulunduğum ilçede Superonline Fiber var ve kullanıyorum.

Çekme sorunu da yok.

Kısa süre sonra gelir. Belki ilklerden biri olurum.


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doctor_bey 4 yıl
Günaydın
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okan_cehapelioglu 4 yıl
4g operatörler inşallah suistimal edip daha pahalı sunmaz
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haberelectro 4 yıl
3. Dunya ulkesiyiz.
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Glorfindel1907 4 yıl
Bataryayı nasıl etkiler acaba 3G'den daha iyi olacağı söyleniyor ama.
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ibo83 4 yıl
3G 5 kademede 3-4 çekiyor.
Bursa gibi büyük şehirde.
Hız 5-11mps
4G her santral her yerde olmayacak..
Yakında olsa siz o 150-300mbps hızda ancak 20-50mbps kullanılabilir olur.
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homebird 4 yıl
4G geldiğinde, geniş bant etkisi ile kotalar yükselecektir merak etmeyin.
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The Balance 4 yıl
Fiyatları çok uygun bekliyorum. Turkcell'den en az 200 tl civarı atak bekliyorum. Daha az olmasın mümkünse. Çünkü ortalama gelirimiz 2000 tl. Ve herşeye bol para ayırabildiğimiz için neden 4G'ye ayırmıyoruz ki?
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Bradley Cooper 4 yıl
polonyada iken 4g bağlantı vardı. gayet hızlıydı ve enerji tüketimi azdı. gelirse güzel olacak. fakat operatörler bunu ne denli sunabilirler orasını göreceğiz
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freudunpiposu 4 yıl
3g'nin teorik hızını göremeden telefonda 4g yazacak olacak olay bu.
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