Ultra hızlı şarj istasyonları Avupa'da yaygınlaşıyor

Ultra hızlı şarj istasyonları ile elektrikli araçların tercih edilmesinin önündeki en büyük problemlerden birini çözmeye çalışan Allego şirketi Avrupa'da geniş çaplı ultra hızlı şarj ağı kurmak için çalışmalara başladı. Halihazırda Allego'nun iştiraki olan Ultra-E'nin herkese açık ultra hızlı şarj istasyonu ve Porsche'un sınırlı kullanıma açık ultra hızlı şarj istasyonu olmak üzere iki ultra hızlı şarj ağının olduğu Avrupa'daki yeni ultra hızlı şarj ağı 20 ülkeye yayılacak. 322 adet ultra hızlı şarj cihazı ve 27 adet akıllı şarj merkezinden oluşacak olan ağ ile elektrikli araçlar, 350 kilowatt gücüyle şarj edilebilecek.

Aynı şarj istasyonunu bütün elektrikli araçlar kullanabilecek

Avrupa Birliği ile iş birliği programı kapsamında yürütülen ve 2025 yılına kadar tamamlanması planlanan proje ile Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç ve İngiltere'de ultra hızlı şarj teknolojisi kullanılabilir hale gelecek. MEGA-E adı verilen proje Allego CEO'su Anja van Niersen tarafından tanıtılırken Niersen, Avrupada'ki trafik akışının yüzde 70'inin karbondioksit salınımının en yüksek seviyede olduğu büyük şehirlerde gerçekleştiğini vurguladı. MEGA-E'yi karbon salınımının azaltılmasında önemli bir aşama olarak değerlendiren Niersen, diğer e-şarj merkezlerinin aksine, Allego'nun aynı şarj noktasında farklı elektrikli araçların şarj edilebilmesi için çoklu şarj çözümleri geliştirdikleri de ekledi.

Allego'nun 2025 hedefinde, şirketin Nordik ülkelerindeki operasyonlarını yürütecek olan Finlandiyalı Fortum Charge & Drive'ın Başkanı Başkan Yardımcısı Rami Syvari ise bütün vatandaşların ve elektrikli araçların faydalanabileceği açık bir altyapı yaklaşımına inandıklarını belirtti. Farklı hızları ve ihtiyaçları karşılamak için MEGA-E ile birden fazla şarj çözümünü birleştirdiklerini dile getiren Syvari, ağın Avrupa'daki bütün elektrikli araç kullanıcıları ve ulaşım faaliyetleri için kilometre taşı olacağını ifade etti.

https://electrek.co/2018/01/24/ultra-fast-electric-vehicle-charging-network-europe/