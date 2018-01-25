Tesla Model S kaza yaptı: Federal inceleme başlatıldı

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2016'nın temmuz ayında Florida'da meydana gelen ve Tesla Model S'in karıştığı kaza, Tesla marka bir otomobilin neden olduğu ilk ölümlü kaza olarak kayıtlara geçerken federal makamlar kazayla ilgili inceleme başlatmıştı. O tarihten beri adı herhangi bir ciddi kazayla anılmayan Tesla, bugünlerde yeniden federal makamlarla karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'da gerçekleşen kazanın ardından Tesla'nın otopilotu hakkında inceleme başlatıldı.





Otopilot modundaydı iddiası

Pazartesi günü Kaliforniya'nın Culver City bölgesinde meydana gelen kazada Tesla Model S yaklaşık 105 km/s hızıyla hareket ederken o sırada başka bir kaza nedeniyle bölgeye gelen ve otoyolda hareketsiz vaziyette bekleyen bir itfaiye aracına çarptı. Araç otopilot modundayken meydana geldiği iddia edilen kazanın ardından Tesla Model S'in ön kısmı itfaiyenin altına girdi ve ciddi bir hasar ördü. Neyse ki sürücü ve itfaiye aracının yakınlarındaki itfaiyeciler kazayı yaralanmadan atlattı.





Kazanın ardından Tesla sözcüsü tarafından yapılan açıklamada sürücünün dikkatsiz davranmış olabileceği belirtilerek ''Otopilot yalnızca tamamen dikkatli sürücülerin kullanması için tasalandı.'' ifadesini kullandı. Kazanın ardından Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurumu(NTSB)'ndan iki görevli kazanın nedenini tespit edebilmek için olay bölgesine geldi ve inceleme başlattı. Odağında sürücü ve otopilotun olduğu incelemenin tamamlanmasının ardından NTSB'nin detaylı bir raporla birlikte kazaya ilişkin daha net veriler sunması bekleniyor.





Tesla yine uyardı

Tabi kazanın sürücü ya da otopilot hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz belli değil ancak Tesla daha önceki kazaların ardından yaptığı gibi yine otopilotun sadece bir sürüş yardımcısı olduğu ve sürücülerin kesinlikle dikkatini yola vermeleri konusunda uyardı. 2016'da yaşanan Tesla Model S kazasının ardından otopilotun ''tasarlandığı gibi sorunsuz bir şekilde çalıştığı'' ancak kazada rol aldığı belirtilmişti. Bu kazanın ardından Tesla, sürücülerin dikkatini yola vermelerini sağlamak için ellerini direksiyona değdirmedikleri takdirde arabanın durması gibi yeni güncellemeler getirmişti.

https://electrek.co/2018/01/24/tesla-autopilot-federal-scrutiny-again-model-s-crash/