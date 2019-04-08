Uluslararası Uzay İstasyonu bugün İstanbul üstünde 20:14’te çıplak gözle görülebilecek

Çok sayıda ülkenin ortak çalışmasıyla üretilip uzaya gönderilen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), bugün saat 20:14’te İstanbul üzerinden geçecek. Bu geçiş sırasında havanın açık olması durumunda istasyon rahatlıkla gözlemlenebilecek.

Her 90 dakikada Dünya çevresinde bir turu tamamlayan ISS, alçak Dünya yörüngesinde yer alıyor. İnsanoğlunun yaptığı ilk uydu olmasa da şimdiye dek üzerinde en çok çalışma gerçekleştirilen uydu ünvanı ISS’te bulunuyor.

Dünya’nın her yerinde amatör gözlemciler tarafından geçişi beklenen ISS’i takip eden çok sayıda hizmet mevcut. NASA’nın ISS’e özel sayfasında verdiği canlı yayın, istasyondan Dünya’yı görmek isteyenler için sürekli aktif durumda. Doğru saatte bakarsanız Türkiye’yi ve İstanbul’u kameradan görmeniz mümkün olacak. Yayını görmek için buraya tıklayıp yayını başlatmanız yeterli.

https://spotthestation.nasa.gov/tracking_map.cfm