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Uluslararası Uzay İstasyonu bugün İstanbul üstünde 20:14’te çıplak gözle görülebilecek

İnsanların ortak çabasıyla inşa edilen yapay uydumuz Uluslararası Uzay İstasyonu, bu akşam Türkiye'nin, hatta İstanbul'un üzerinden geçecek. Görüşü kaçırmamak için akşam havanın açık olması gerekiyor.
1 ay
12,5b
1
17
Uzay
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Çok sayıda ülkenin ortak çalışmasıyla üretilip uzaya gönderilen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), bugün saat 20:14’te İstanbul üzerinden geçecek. Bu geçiş sırasında havanın açık olması durumunda istasyon rahatlıkla gözlemlenebilecek.
Her 90 dakikada Dünya çevresinde bir turu tamamlayan ISS, alçak Dünya yörüngesinde yer alıyor. İnsanoğlunun yaptığı ilk uydu olmasa da şimdiye dek üzerinde en çok çalışma gerçekleştirilen uydu ünvanı ISS’te bulunuyor.
Dünya’nın her yerinde amatör gözlemciler tarafından geçişi beklenen ISS’i takip eden çok sayıda hizmet mevcut. NASA’nın ISS’e özel sayfasında verdiği canlı yayın, istasyondan Dünya’yı görmek isteyenler için sürekli aktif durumda. Doğru saatte bakarsanız Türkiye’yi ve İstanbul’u kameradan görmeniz mümkün olacak. Yayını görmek için buraya tıklayıp yayını başlatmanız yeterli.

https://spotthestation.nasa.gov/tracking_map.cfm Yorum Yaz
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The Red Devil 1 ay en beğenilen ozzzy222




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Haplo 1 ay
O ışık kirliliğiyle biraz zor görürsünüz.
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1 Avatar
ozzzy222 1 ay
Teknolojileri yetmiyor demekki
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SUAVI 1 ay
Arkadaslar dun bizler video cektik fotograf cektik. Daha oncede aksamustune yakin bir zamanda kaydetmistik. Gercekten ilginc bir sekilde izlenebiliyor. Cok hizli geciyor.
Akilli telefonlariniza ISS detector yazilimini kurarsaniz eger konumunuza gore ISS in nereden gelecegini ne zaman gelecegini filan cok hassas bir sekilde gosterebiliyor.
Teleskoplarla guzel fotograf cekenler var. Google da aratin gorursunuz.
Bir de su lazer olayi ile ilgili olarak bununla ilgili yapilmis bir deney var. ISS tarafindan kaydedilmis.
Ve evet ne yazik ki ISSdeki goruntuler canli degil. Kasirga oldugu zaman chat ekraninda soylemislerdi.
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The souls migration 1 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

şu resime orjinalinden bakan kişiye dünya dar gelir diyesim geldi.
şu takip sitesine baktım ama seçim yapılamıyor galiba..
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Black_34 1 ay
Benim evin üzerinden geçti. Rahatlıkla gözüküyordu.
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smart1978 1 ay
Duz Dunyacilar hevesle videosunu ekipmanlarla cekmislerdir :) Yerseniz :))
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Askaparta 1 ay
Oyları da sayıversin.
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BigMuffin 1 ay
Videosunu çekeyim bari 😂
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kenbalx 1 ay
Tam geçerken herkes lazer tutsun :)
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ozzzy222 1 ay
ISS i uzun süredir takip ediyorum , gerçekten var olduğuna inanmaz zor , canlı takip ettiğinizde hep aynı bulutlar ve videolar tekrarlanıyor ve akıcılık yok mesela 5 dk boyunca hızlıca o bölgeden geçiyor ama bulutların şekli 5 dk da hiç değişmiyor :D insan inanmak istiyor ama işte .. .
2 Yanıt Yanıtla +2
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MHEC 1 ay ozzzy222
O canlı yayının bende daha önce çekilmiş kayıtlar olduğunu düşünüyorum. Canlı yayında dünya dışı bir temas görüntülense, infial yaratacağı için canlı yayın vermiyorlar bence de.
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Haplo 1 ay
O ışık kirliliğiyle biraz zor görürsünüz.
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