Uluslararası Uzay İstasyonu bugün İstanbul üstünde 20:14’te çıplak gözle görülebilecek

Teknoloji Editörü
Çok sayıda ülkenin ortak çalışmasıyla üretilip uzaya gönderilen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), bugün saat 20:14’te İstanbul üzerinden geçecek. Bu geçiş sırasında havanın açık olması durumunda istasyon rahatlıkla gözlemlenebilecek.
Her 90 dakikada Dünya çevresinde bir turu tamamlayan ISS, alçak Dünya yörüngesinde yer alıyor. İnsanoğlunun yaptığı ilk uydu olmasa da şimdiye dek üzerinde en çok çalışma gerçekleştirilen uydu ünvanı ISS’te bulunuyor.
Dünya’nın her yerinde amatör gözlemciler tarafından geçişi beklenen ISS’i takip eden çok sayıda hizmet mevcut. NASA’nın ISS’e özel sayfasında verdiği canlı yayın, istasyondan Dünya’yı görmek isteyenler için sürekli aktif durumda. Doğru saatte bakarsanız Türkiye’yi ve İstanbul’u kameradan görmeniz mümkün olacak. Yayını görmek için buraya tıklayıp yayını başlatmanız yeterli.
https://spotthestation.nasa.gov/tracking_map.cfm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Akilli telefonlariniza ISS detector yazilimini kurarsaniz eger konumunuza gore ISS in nereden gelecegini ne zaman gelecegini filan cok hassas bir sekilde gosterebiliyor.
Teleskoplarla guzel fotograf cekenler var. Google da aratin gorursunuz.
Bir de su lazer olayi ile ilgili olarak bununla ilgili yapilmis bir deney var. ISS tarafindan kaydedilmis.
Ve evet ne yazik ki ISSdeki goruntuler canli degil. Kasirga oldugu zaman chat ekraninda soylemislerdi.
şu resime orjinalinden bakan kişiye dünya dar gelir diyesim geldi. şu takip sitesine baktım ama seçim yapılamıyor galiba..
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