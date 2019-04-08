Asus ROG Phone 2 geliyor

Teknoloji Editörü
Asus’un oyun telefonları piyasasına girip tanıttığı ilk akıllı telefon olan ROG Phone, çok sayıda sıra dışı özelliği bünyesinde toplasa da fiyatıyla müşterileri korkutmuştu. Piyasaya sunulduğunda en ucuz modeli 900 dolar olan cihaz, 512GB depolamaya çıkarıldığında 1.100 dolardan satılıyordu.
Akıllı telefon sektörü sizin de fark ettiğiniz üzere artık bu fiyatların çok daha üzerine çıktı. Muhtemelen buna dayanarak Asus serinin ikinci telefonunu bu yıl çıkartmayı planlıyor. Digitimes raporuna göre ikinci nesil ROG Phone 2019’un üçüncü çeyreğinde gelecek ve Çin’e odaklı olacak. Açıklanana göre Asus Çin’in devi Tencent ile bir reklam anlaşması bile yapmış durumda.
Asus Rog Phone 2 şimdilik Çin’e odaklı görünse de cihazın tüm dünyada satışa sunulmaması için hiçbir sebep yok.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle