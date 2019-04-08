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Asus ROG Phone 2 geliyor

Asus'un çok sayıda inovatif özelliği ve bol bol RGB ışıklandırmayı birleştirdiği ROG Phone, bu yıl ikinci versiyonuyla karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Asus, cihazı Çin'e odaklamayı düşünüyor.
1 ay
3,1b
1
5
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Asus’un oyun telefonları piyasasına girip tanıttığı ilk akıllı telefon olan ROG Phone, çok sayıda sıra dışı özelliği bünyesinde toplasa da fiyatıyla müşterileri korkutmuştu. Piyasaya sunulduğunda en ucuz modeli 900 dolar olan cihaz, 512GB depolamaya çıkarıldığında 1.100 dolardan satılıyordu.
Akıllı telefon sektörü sizin de fark ettiğiniz üzere artık bu fiyatların çok daha üzerine çıktı. Muhtemelen buna dayanarak Asus serinin ikinci telefonunu bu yıl çıkartmayı planlıyor. Digitimes raporuna göre ikinci nesil ROG Phone 2019’un üçüncü çeyreğinde gelecek ve Çin’e odaklı olacak. Açıklanana göre Asus Çin’in devi Tencent ile bir reklam anlaşması bile yapmış durumda.
Rapor bunlara ek olarak Asus’un akıllı telefon bölümünün tekrar hareketlendirilmesinin Tencent ile yapılan anlaşmaya bağlı olduğunu belirtiyor. Bu durum, oyuncu telefonları küçük bir kitleye hitap eden ve düşük kârlar bırakan bir alan olsa bile geçerli.
Asus Rog Phone 2 şimdilik Çin’e odaklı görünse de cihazın tüm dünyada satışa sunulmaması için hiçbir sebep yok.

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scorpion20 1 ay
1i geçtik 2si mi kaldı
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Sipihrz 1 ay
1000 kişi satın almış mıdır acaba şunu?
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Orange dragon 1 ay
OYUNCU TELEFONU DİYE BİRŞEY YOK. SADECE GÖZ BOYAMAK İÇİN 2 LED ÇEKİLMİŞ TELEFONLAR VAR.
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Askaparta 1 ay
Çin'in neslini 2'de tutsun.
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P2edatoR 1 ay
1 i aldikta 2 si kaldi
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