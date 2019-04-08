Asus ROG Phone 2 geliyor

ROG Phone, çok sayıda 900 dolar olan cihaz, 512GB depolamaya çıkarıldığında 1.100 dolardan satılıyordu. Asus’un oyun telefonları piyasasına girip tanıttığı ilk akıllı telefon olan, çok sayıda sıra dışı özelliği bünyesinde toplasa da fiyatıyla müşterileri korkutmuştu. Piyasaya sunulduğunda en ucuz modeliolan cihaz,depolamaya çıkarıldığındasatılıyordu.

2019’un üçüncü çeyreğinde gelecek ve Çin’e odaklı olacak. Açıklanana göre Asus Çin’in devi Tencent ile bir reklam anlaşması bile yapmış durumda. Akıllı telefon sektörü sizin de fark ettiğiniz üzere artık bu fiyatların çok daha üzerine çıktı. Muhtemelen buna dayanarak Asus serinin ikinci telefonunu bu yıl çıkartmayı planlıyor. Digitimes raporuna göre ikinci nesil ROG Phonegelecek ve Çin’e odaklı olacak. Açıklanana göre Asus Çin’in deviile bir reklam anlaşması bile yapmış durumda.

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Rapor bunlara ek olarak Asus’un akıllı telefon bölümünün tekrar hareketlendirilmesinin Tencent ile yapılan anlaşmaya bağlı olduğunu belirtiyor. Bu durum, oyuncu telefonları küçük bir kitleye hitap eden ve düşük kârlar bırakan bir alan olsa bile geçerli.Asus Rog Phone 2 şimdilik Çin’e odaklı görünse de cihazın tüm dünyada satışa sunulmaması için hiçbir sebep yok.