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Uluslararası Uzay İstasyonunda sabotaj şüphesi

Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) kenetlenen Soyuz kapsülünde tespit edilen 2mm çapında delik, "acaba İstasyon sabotaja mı uğradı?" sorusunu akıllara getirdi. Detaylar haberimizde.
4 ay
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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2018 yılının en garip uzay hikayelerinden biri daha da garipleşmeye başladı. Geçtiğimiz hafta içinde Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) kenetlenen Soyuz kapsülünü inceleyen bir Rus kozmonot, uzay aracındaki deliğin içeriden açıldığını ortaya çıkardı. Söz konusu tespit otoritelerin mekikteki deliğin meteorit ya da küçük enkaz parçaları tarafından açılmadığı varsayımlarını da doğrular nitelikte.

Olayın nasıl geliştiğini hatırlamak maksatlı ne olduğuna bir bakalım. Ağustos ayının sonlarına doğru NASA, ISS’de hava basıncında azalma tespit ediyor. Astronotlar tarafından yapılan inceleme, sızıntının ISS’ye kenetlenmiş olan Soyuz kapsülündeki 2mm’lik delik yüzünden meydana geldiğini ortaya çıkarıyor. ISS ekibi deliği kapatmayı başarıyor, ancak herhangi bir çarpmanın etkisiyle olmadığı aşikâr olan deliğin sadece insan eliyle yapılmış olma ihtimali Uzay İstasyonu personeli üzerinde şok etkisi yaratıyor.

Bu sırada Rusya Uzay Ajansı Roscosmos başkanı Dmitry Olegovich Rogozin, olayın bir sabotaj şüphesi taşıdığını ve ya Dünyada ya da İstasyonda görevli birileri tarafından bu deliğin açılmış olabileceği imalarında bulunuyor. Daha sonra Rogozin geri adım atsa da suçlamalar ABD ve Rusya ilişkilerinin gerilmesi için yeterli oluyor.

11 Aralık’ta Rus kozmonotlar Sergei Prokopyev ve Oleg Kononenko, Soyuz kapsülündeki deliğin akıbetinin araştırılması maksadıyla bir uzay yürüyüşü gerçekleştirerek kapsülden bir parça kesip Dünyaya incelenmek üzere gönderiyorlar.

Henüz yerdeyken oldu şüphesi

İnceleme sonucu ortaya çıkan detayları kamuoyuyla paylaşan Rus kozmonot Prokopyev, söz konusu deliğin içeriden açıldığını ve kasıtlı ya da kasıtsız bir insan tarafından yapıldığının tespit edildiğini söyledi. Kozmonot, Soyuz kapsülündeki deliğin astronotlar tarafından açılmış olma ihtimali ile ilgili söylentileri ise “ekibimiz hakkında olumsuz düşünmemelisiniz” diyerek reddetti.

Soyuz kapsülündeki soruna, bir mühendisin bakım ya da montaj esnasındayol açmış olma ihtimali ise daha kabul edilebilir gibi duruyor. Sorun uzayda değil de kapsül henüz yerdeyken gerçekleşmiş ve göz ardı edilmişse, ileride Roscosmos’un başı ciddi anlamda ağrıyabilir. Keza uluslararası ortakları için çokça uçuş gerçekleştiren şirketin güvenlik protokolleri kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde, ciddi mali kayıplar yaşaması kaçınılmaz olacaktır.


https://www.popsci.com/iss-hole-russia-drill-inside Yorum Yaz
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Emin KOÇ 4 ay
Ben yapmıştım çaktırmayın.
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DH Misafiri 4 ay
Eyvah zuzaylılar! Aman Tanrım...
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Bay Robot 4 ay
Herkes astronotlara “kendi ülkesinin ajanı” demiş. Ya hu siz sanıyorsunuz ki oradaki adamlar bizdeki gibi bizim gibi. O adamlar hayatını bilime insanlığa adamış insanlar. Irkları çoktan aşmışlar anlayamayacağınız üzere...
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Nevfel 4 ay
Hepsi aynı zamanda kendi ülkesinin ajanı. Başka türlü düşünülemez.
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MustafaC53 4 ay
uzaya çıkıyorsun da, uzay istasyonunda 2 kamera mı koyamadınız (!) :D
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StaatSanWalt 4 ay
Vay arkadaş tam bir film hikayesi, bir dahaki sene rusların kötü adam rolünde uzay istasyonuna sabotaj yaptıklarını, amerikalıların dünyayı kurtardıklarını görürüz.
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Seyrim 4 ay
İnsanoğlu uzayı da kirletmeye başladı. Sabotajlar, rekabet, politika.. Sonumuz kötü..
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