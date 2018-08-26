Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan inanılmaz kasırga görüntüleri (VİDEO)

YouTube adresini oldukça aktif bir şekilde kullanan NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yayınladığı görüntülerle Dünya'mızın uzaydan nasıl göründüğünü daha iyi anlamıza yardımcı oluyor. Uzay ajansının geçtiğimiz günlerde yayınladığı bu videoda Hawaii'yi vuran dev kasırga Lane'in uzaydan çekilmiş görüntülerini görüyoruz.



NASA, yayınlanana görüntülerde Lane Kasırgası'nın saatteki hızınun tam 250 kilometre olduğunu söylüyor. Yani videoda kategori 5 sınıfında dev bir kasırga görüyoruz. Hawaii Adaları'nı alarm haline geçiren kasırga son bir iki gün içerisinde ise yavaş yavaş dinmeye başladı.



Bugün yapılan açıklamalara göre kasırganın şiddeti tropikal kasırga sınıfına kadar gerilemiş durumda. Hawaii'nin doğu taraflarındaki adaların su seviyesini 1.2 metre kadar artıran kasırgada herhangi bir can kaybı ise yaşanmamış.





https://www.space.com/41611-hurricane-lane-impacts-hawaii-astronomy.html