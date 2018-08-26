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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan inanılmaz kasırga görüntüleri (VİDEO)

Ameirikan uzay ajansı NASA, Hawaii Adaları'nı vuran Lane Kasırgası'nı uzaydan görüntüledi. YouTube adresi üzerinden yayınlanan videoda dev kasırgayı tüm ihtişamıyla görüyoruz.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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8
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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YouTube adresini oldukça aktif bir şekilde kullanan NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yayınladığı görüntülerle Dünya'mızın uzaydan nasıl göründüğünü daha iyi anlamıza yardımcı oluyor. Uzay ajansının geçtiğimiz günlerde yayınladığı bu videoda Hawaii'yi vuran dev kasırga Lane'in uzaydan çekilmiş görüntülerini görüyoruz.

NASA, yayınlanana görüntülerde Lane Kasırgası'nın saatteki hızınun tam 250 kilometre olduğunu söylüyor. Yani videoda kategori 5 sınıfında dev bir kasırga görüyoruz. Hawaii Adaları'nı alarm haline geçiren kasırga son bir iki gün içerisinde ise yavaş yavaş dinmeye başladı.

Bugün yapılan açıklamalara göre kasırganın şiddeti tropikal kasırga sınıfına kadar gerilemiş durumda. Hawaii'nin doğu taraflarındaki adaların su seviyesini 1.2 metre kadar artıran kasırgada herhangi bir can kaybı ise yaşanmamış.


https://www.space.com/41611-hurricane-lane-impacts-hawaii-astronomy.html Yorum Yaz
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HIGHER 9 ay
Neden hiç yıldız gözükmüyor?
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Sirkadyen 9 ay HIGHER
Kaliteli bir fotoğraf makinası ile Dünya'dan Ay'ı fotoğraflamaya çalışırsanız da aynı sorunla karşılaşırsınız. Dünya o mesafede yıldızlardan kat kat büyük ve parlak olduğundan fotoğraf çekildiğinde yıldızları perdeler. Yıldızlara odaklanılsa bu sefer de Dünya aşırı parlak ve neredeyse detaysız görünür.
Gündüz vakti Güneş sebebiyle yıldızları görememek gibi.
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draconist 9 ay HIGHER
HIGHER
Neden hiç yıldız gözükmüyor?

Asıl soru şu “neden gözüksün?”
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kreat 9 ay
Bu da mı yuvarlak değil ?
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Tommy Shelby 9 ay kreat
Dümdüz
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Spider_hip 9 ay
Siz yinede bunların verdiği konumlara falan çok itibar etmeyin. 3 senede daha ancak Himalayalar'da karla kaplı bir göl dedikleri yerin ülkemizdeki Van gölü olduğunu kabul edip düzelttiler. Van gölü nere, himalayalar nere? :D Bu devirde daha dünyaya bakarken konumu bu kadar şaşırıyorlar. Taa 1969 yılındada Ay diye bizim anadoluya falan inmiş olabilirler.
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Skaty. 9 ay Spider_hip
Konumu şaşıran Nasa değilde sosyal medya çalışanı olsa gerek.
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