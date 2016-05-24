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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uncharted 4, ilk haftada 2.7 milyon satış rakamını geride bıraktı

Nathan Drake’nin son maceralarına konuk olduğumuz, adrenalin dozu yüksek Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, elde ettiği satış rakamları ile yapımcılarının yüzünü güldürüyor.
3 yıl
3,4b
1
8
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin 10 Mayıs itibariyle ülkemiz de dahil dünya çapında satışa sunduğu Uncharted serisinin son oyunu Bir Hırsızın Sonu, ilk hafta rakamları ile yapımcılarının yüzünü güldürüyor. PlayStation 4 için geliştirilen yapım, 2.7 milyon satış rakamını geride bıraktı.

Oyun, bu rakamlarla Kuzey Amerika’da en hızlı satan PS4 birinci parti oyunu olmayı da başardı. Verilen rakamlar, raflarda olan değil, tüketicinin eline ulaşan oyunu ifade etmesi açısından da önem taşıyor. Toplam elde edilen gelir ise 172.8 milyon dolar civarında gerçekleşti.

Ayrıca Bkz. "Ödüllü geliştirici Burkay Özdemir’den iddialı bir oyun daha"

Xbox One için geliştirilen Halo 5, açılış haftasında ABD’de 935 bin adet satmıştı. Uncharted 4’ün bu rakamı da geride bıraktığı ifade ediliyor. İngiltere listelerinde de oyun bir numara olmayı başardı. İlk tahminler, oyunun 15-20 milyon arasında bir rakama ulaşabileceği yönünde.

Bu başarıda en önemli pay şüphesiz Naughty Dog ekibine ait. Adrenalin dolu bir maceraya imza atan Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, ülkemizde de tanınmış seslendirme sanatçıları tarafından dublajlanarak piyasaya sürülmüştü. 

 

http://blog.us.playstation.com/2016/05/23/uncharted-4-first-week-sales-surpass-2-7-million/ Yorum Yaz
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Nam[A]sTe 3 yıl en beğenilen
Bir Clash Of Clans yahut Farm türü oyunun birkaç aylık gelirini bile kazandıramıyor artık konsol oyunları. Bu saçma sapan mobil oyunların ulaştığı nokta beni konsolların geleceği konusunda endişelendiriyor.
Bir Clash Of Clans yahut Farm türü oyunun birkaç aylık gelirini bile kazandıramıyor artık konsol oyunları. Bu saçma sapan mobil oyunların ulaştığı nokta beni k...
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Patren 2 yıl
az yapmış bile
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blizzard3 3 yıl
Nam[A]sTe
Bir Clash Of Clans yahut Farm türü oyunun birkaç aylık gelirini bile kazandıramıyor artık konsol oyunları. Bu saçma sapan mobil oyunların ulaştığı nokta beni konsolların geleceği konusunda endişelendiriyor.

Konsol bitme kuzere zaten vita oldu sira konsolda 3 sendir exsulisive bekliyoz baska beklicemiz oyunda kalmadi
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olağan_şüpheli 3 yıl
ps4 üm yok. ps4 üm olsa sırf Türkçe dublajından ötürü bu oyunu alırım. VITA var bende. TR dublaj veya altyazı olan oyunları alırken içim rahat . Benim konsollardaki en büyük sıkıntım dil desteği ve fiyatlandırmada TR ye ayrıcalık olmaması. ülkemizde fena potansiyel yok ama pek umursamıyorlar . halbuki altyazıları gönüllü hazırlayacak pek çok insan var.
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Rubisco 3 yıl
PC karşılaştırmasını görmeyen varsa hala :


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IhtiyarDelikanli 3 yıl
Şu hapishanede Hector Alcazarla geçen Sahne tam sinema filmi tadındaydı. dışarı çıkıp hazine arayacaktım oyle gaza geldim
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0quz28 3 yıl
Nam[A]sTe
Bir Clash Of Clans yahut Farm türü oyunun birkaç aylık gelirini bile kazandıramıyor artık konsol oyunları. Bu saçma sapan mobil oyunların ulaştığı nokta beni konsolların geleceği konusunda endişelendiriyor.

hali hazırda eskiden oyun dünyasına yenilik getiren ama şimdiler de ne kadar boş oyun var çıkaran firma activision bu sektöre hemen atılmaya karar verdi ve büyük bir adım attı biliyorsunuzdur paranın gözü kör olsun benim düşünceme göre activision sadece para basmak amaçlı oyun firmaların 1. sidir ea veya ubi değil onlar hiç değilse yenilikler sunuyorlar arada ve güzel şeyler çıkıyor
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teknokaptan 3 yıl
on numara oyun helel olsun
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Nam[A]sTe 3 yıl en beğenilen
Bir Clash Of Clans yahut Farm türü oyunun birkaç aylık gelirini bile kazandıramıyor artık konsol oyunları. Bu saçma sapan mobil oyunların ulaştığı nokta beni konsolların geleceği konusunda endişelendiriyor.
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