Uncharted 4, ilk haftada 2.7 milyon satış rakamını geride bıraktı

Sony’nin 10 Mayıs itibariyle ülkemiz de dahil dünya çapında satışa sunduğu Uncharted serisinin son oyunu Bir Hırsızın Sonu, ilk hafta rakamları ile yapımcılarının yüzünü güldürüyor. PlayStation 4 için geliştirilen yapım, 2.7 milyon satış rakamını geride bıraktı.

Oyun, bu rakamlarla Kuzey Amerika’da en hızlı satan PS4 birinci parti oyunu olmayı da başardı. Verilen rakamlar, raflarda olan değil, tüketicinin eline ulaşan oyunu ifade etmesi açısından da önem taşıyor. Toplam elde edilen gelir ise 172.8 milyon dolar civarında gerçekleşti.

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Xbox One için geliştirilen Halo 5, açılış haftasında ABD’de 935 bin adet satmıştı. Uncharted 4’ün bu rakamı da geride bıraktığı ifade ediliyor. İngiltere listelerinde de oyun bir numara olmayı başardı. İlk tahminler, oyunun 15-20 milyon arasında bir rakama ulaşabileceği yönünde.

Bu başarıda en önemli pay şüphesiz Naughty Dog ekibine ait. Adrenalin dolu bir maceraya imza atan Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, ülkemizde de tanınmış seslendirme sanatçıları tarafından dublajlanarak piyasaya sürülmüştü.