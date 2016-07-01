Uncharted 4'ün ilk DLC paketi yayınlandı

Yayınlanan 1.08.022 versiyon numaralı güncelleme paketiyle gelen "Lost Treasures" isimli içerik ile online moduna "Sunken Ruins" haritası ekleniyor. Üstelik tek kişilik hikaye modundan bildiğimiz haritanın belirli bölgelerindeki sandıklardan silah ve kostüm gibi bazı özel ekipmanları kazanabiliyorsunuz.

50 adet skin ve 70 adet maske, şapka gibi el ile yüz eşyasıyla gelen güncellemede aynı GTA 5'te olduğu gibi özel silah renkleri ve sevinme hareketleri de yer alıyor. Yenilenen rütbe sistemiyle her 5 seviyede oyuncuya birbirinden özel hediyeler veriliyor ve artık maksimum 70. seviyeye kadar çıkılabiliyor.

1.3 GB boyutundaki güncellemenin tüm detaylarına Uncharted 4'ü çok daha keyifli ve içerik anlamında zengin bir hale getirenboyutundaki güncellemenin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.