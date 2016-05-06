Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uncharted ilk olarak mobilde

10 Mayıs itibariyle Uncharted’ın yeni oyununu almak için merakla bekleyenlerdenseniz, PS Mobile Inc. tarafından geliştirilen mobil oyuna bir göz atabilirsiniz.
3 yıl
5,7b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uncharted 4: A Thief’s End yapımının satışa çıkmasına çok az bir süre kala heyecanı diri tutmak isteyen Sony, bulmaca tarzında bir mobil oyun ile mağazalardaki yerini aldı. Mobil oyun, orijinal oyuna etki etmesi açısından önem taşıyor.

Uncharted: Fortune Hunter adıyla indirmeye sunulan mobil oyun, bulmaca türünde ve blok ilerleyişi üzerinde yükseliyor. Kahramanımız Nathan Drake, her bölümde mücevherlere ulaşmak için engellerden ve tuzaklardan kaçınıyor. Ayrıca hedeflere ateş ederek, dokunarak, sürükleyerek veya üzerine çıkarak farklı bir mekanizmayı da harekete geçirmesi gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Mobil oyunun, Uncharted 4 ile entegrasyonu mevcut. Mobil oyunda ilerleyerek ve kristalleri toplayarak, Uncharted 4 oyununda özel eşyaların kilidini açabiliyorsunuz. Ayrıca Uncharted 4 oyununda ilerleyerek de mobil oyunda özel güçlendirmeleri kazanabiliyorsunuz. Yani Sony, her iki oyunu da sürekli oynamanızı istiyor. Eğlenceli bölümlere, diyaloglara ve tatmin edici grafiklere sahip olan oyun, ücretsiz olarak sunuluyor.

Android linki için tıklayınız


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burakcoskunofficial 3 yıl
6.0.1 olan cihaz ile uyumsuzmus anlamadım arkadaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
gta gibi tam oyunları uyarlasalar süper olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dobrasam 3 yıl
gelecek mobil de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eren1133 3 yıl
Samsung şu oyun sektörüne girse bi tane rakip bırakmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcankb 3 yıl
Uncharted 1 ve 2 mobile gelmeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ltrg 3 yıl
Olmamis
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyazcikolata 3 yıl
Böyle Oyunların Mobil Platform İle Bir Arada Varlığını Sürdürmesi Gerçekten Hoş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl TP-Link'in akıllı prizi HS110'u inceliyoruz 3 yıl Ekranlar artık parmak hareketlerini hissedebilecek 3 yıl WhatsApp'ın Android sürümü yeni özelliklerle güncellendi 3 yıl Yeni 39 dolarlık Android telefon BLU Energy JR üç günlük pil ömrü sunuyor 3 yıl Asus Zenfone 3 tanıtımı için takvimler 30 Mayıs'ı gösteriyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 Active kendini gösterdi 3 yıl Manus VR bu kez tüm kolunuzu sanal gerçeklik dünyasına taşıyacak 3 yıl Nvidia Ansel ile oyun içi ekran görüntüsü alma seviye atlıyor 3 yıl Ucuz ama asla güçsüz değil: GeForce GTX 1070 3 yıl Şimdiye kadar üretilmişlerin en güçlüsü: Nvidia GeForce GTX 1080 3 yıl Genç Han Solo'yu kimin canlandıracağı belli oldu 3 yıl Batarya yüzdesinden sosyal ağ oluşturan uygulama 3 yıl Samsung Gear Fit 2 basın görseli karşınızda 3 yıl 2si1 "İşsiz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Apple gizli otomobil projesi için 75 bin metrekarelik yer arıyor 3 yıl SpaceX Falcon 9'u bir kez daha indirdi: İşte detaylar 3 yıl Şimdi de Samsung Galaxy Note 6 Lite ihtimali 3 yıl Qualcomm işlemcilerindeki açık, milyonlarca Android kullanıcısını tehdit ediyor 3 yıl TSMC gelecek yılki iPhone'lar için 10nm'lik A11 yonga seti üzerinde çalışıyor 3 yıl HTC’den bu kez One M9 Prime Camera Edition 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Uncharted ilk olarak mobilde Sonraki Nvidia GeForce GTX 1000 etkinliğini canlı izleyin 3 yıl Asus’tan oyuncular için kaydırmaz taban 3 yıl Samsung Gear Fit 2 ve IconX kulaklıklar resmi sitede, ama yanlışlıkla... 3 yıl OnePlus 3, Super VOOC hızlı şarj teknolojisi kullanabilir 3 yıl Tesla, 2018'de yıllık 500 bin otomobil üretmeyi planlıyor 3 yıl Xiaomi CEO'su Mi Max'in teaser görüntüsünü paylaştı 3 yıl SpaceX iniş denemesi yapıyor (CANLI)(Falcon 9 iniş yaptı) 3 yıl Apple, Çin’deki marka davasını kaybetti 3 yıl Asus, oyuncu dizüstü segmentinde lider 3 yıl Yeni nesil Macbook ilk izlenim videosu ön inceleme 3 yıl İnce metalik gövdeli Galaxy C5'in görüntüleri sızdırıldı 3 yıl Einstein'ın teorisini kanıtlayan araştırmacılara tam 3 milyon dolar 3 yıl General Mobile GM 5 Plus kutudan çıkıyor 3 yıl Siri'nin yaratıcıları yeni bir sanal asistan geliştirdi 3 yıl Windows 10 hakkında ilgi çekici rakamlar 3 yıl Casper'dan parmak izi okuyuculu akıllı telefon: VIA E1 3 yıl YouTube, Unplugged isimli bir çevrimiçi TV hizmeti sunmaya hazırlanıyor 3 yıl Periscope canlı yayın kayıtları artık sonsuza kadar saklanabilecek 3 yıl Samsung Gear VR, konumlama için önemli bir ayrıntıya ihtiyaç duyuyor 3 yıl Maliyet odaklı AMD Radeon R3 SSD serisi duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim