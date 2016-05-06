Uncharted ilk olarak mobilde

Uncharted 4: A Thief’s End yapımının satışa çıkmasına çok az bir süre kala heyecanı diri tutmak isteyen Sony, bulmaca tarzında bir mobil oyun ile mağazalardaki yerini aldı. Mobil oyun, orijinal oyuna etki etmesi açısından önem taşıyor.

Uncharted: Fortune Hunter adıyla indirmeye sunulan mobil oyun, bulmaca türünde ve blok ilerleyişi üzerinde yükseliyor. Kahramanımız Nathan Drake, her bölümde mücevherlere ulaşmak için engellerden ve tuzaklardan kaçınıyor. Ayrıca hedeflere ateş ederek, dokunarak, sürükleyerek veya üzerine çıkarak farklı bir mekanizmayı da harekete geçirmesi gerekiyor.

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Mobil oyunun, Uncharted 4 ile entegrasyonu mevcut. Mobil oyunda ilerleyerek ve kristalleri toplayarak, Uncharted 4 oyununda özel eşyaların kilidini açabiliyorsunuz. Ayrıca Uncharted 4 oyununda ilerleyerek de mobil oyunda özel güçlendirmeleri kazanabiliyorsunuz. Yani Sony, her iki oyunu da sürekli oynamanızı istiyor. Eğlenceli bölümlere, diyaloglara ve tatmin edici grafiklere sahip olan oyun, ücretsiz olarak sunuluyor.

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