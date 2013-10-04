Üniversite öğrencilerinden oluşan takım, geliştirdikleri elektrikli araç ile 0'dan 100 km'ye 2.15 saniyede çıkmayı başardı





Dünya üzerinde bulunan fosil yakıtların azalması ve doğru orantılı olarak litre başına fiyatlarının artması bütün araştırmacıları alternatif çözümlere götürüyor. Bu noktada uzun zamandır geliştirilen elektrikli araçlar, sundukları performans ile normal araçları yakalamış, hatta ciddi oranda geçmiş durumda.

Hollanda'nın Delft Teknoloji Üniversitesi bünyesinde öğrencilerin oluşturduğu bir takım tarafından 12. versiyonu hazırlanan DUT isimli elektrikli yarış aracı, 0'dan 100 km'ye 2.15 saniye gibi inanılmaz kısa bir süre içerisinde çıkmayı başardı ve bu sayede daha önceki 2.68 saniyelik değeri geçerek yeni bir dünya rekoruna imza attı. Bu koşullar altında 2.30 saniye ile mutlu olacaklarını ve 2.15'in onlar için büyük bir sürpriz olduğunu belirten takım direktörü Tim de Moree, araçlarının her tekerinde birer elektrik motoru bulunduğu ve bu sayede toplamda 135 HP güç üretilebildiğini de sözlerine ekliyor. 149 KG gibi oldukça hafif bir yapıda hazırlanan araç, 24 yaşındaki bayan sürücü Marly Kuijpers tarafından kontrol ediliyor.

Formula öğrenci yarışları için tasarlanan aracın geliştirmelerine ve yeni versiyonlarının hazırlanmasına devam edileceği belirtiliyor. Konu hakkında hazırlanan resmi tanıtım videosunu direk olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.wired.com/autopia/2013/09/dut12/