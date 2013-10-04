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Üniversite öğrencilerinden oluşan takım, geliştirdikleri elektrikli araç ile 0'dan 100 km'ye 2.15 saniyede çıkmayı başardı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Üniversite öğrencilerinden oluşan takım, geliştirdikleri elektrikli araç ile 0'dan 100 km'ye 2.15 saniyede çıkmayı başardı
Dünya üzerinde bulunan fosil yakıtların azalması ve doğru orantılı olarak litre başına fiyatlarının artması bütün araştırmacıları alternatif çözümlere götürüyor. Bu noktada uzun zamandır geliştirilen elektrikli araçlar, sundukları performans ile normal araçları yakalamış, hatta ciddi oranda geçmiş durumda.
Hollanda'nın Delft Teknoloji Üniversitesi bünyesinde öğrencilerin oluşturduğu bir takım tarafından 12. versiyonu hazırlanan DUT isimli elektrikli yarış aracı, 0'dan 100 km'ye 2.15 saniye gibi inanılmaz kısa bir süre içerisinde çıkmayı başardı ve bu sayede daha önceki 2.68 saniyelik değeri geçerek yeni bir dünya rekoruna imza attı. Bu koşullar altında 2.30 saniye ile mutlu olacaklarını ve 2.15'in onlar için büyük bir sürpriz  olduğunu belirten takım direktörü Tim de Moree, araçlarının her tekerinde birer elektrik motoru bulunduğu ve bu sayede toplamda 135 HP güç üretilebildiğini de sözlerine ekliyor. 149 KG gibi oldukça hafif bir yapıda hazırlanan araç, 24 yaşındaki bayan sürücü Marly Kuijpers tarafından kontrol ediliyor.
Formula öğrenci yarışları için tasarlanan aracın geliştirmelerine ve yeni versiyonlarının hazırlanmasına devam edileceği belirtiliyor. Konu hakkında hazırlanan resmi tanıtım videosunu direk olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Üniversite öğrencilerinden oluşan takım, geliştirdikleri elektrikli araç ile 0'dan 100 km'ye 2.15 saniyede çıkmayı başardı

http://www.wired.com/autopia/2013/09/dut12/ Yorum Yaz
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Soul741 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Bizm öğrencilerde anca Gezi parka gitsin. Nerde hır nerde gür ordalar. Keşke şöyle başarılı haberlerin altında onlarıda görsek.

Bunu diyen arkadaşın gençliğinde ne başarısı vardı acaba?
DH MisafiriBizm öğrencilerde anca Gezi parka gitsin. Nerde hır nerde gür ordalar. Keşke şöyle başarılı haberlerin altında onlarıda görsek....
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Lazeran 6 yıl
Bakin bakalım bizden hiç böyle şeyler çıkıyor mu? Neden çıkmıyor çünkü eğitim yanlış odun kafalı bireyler olarak yetişiyoruz, kitap okuyarak yada slayt çalışarak uzaya çıkacağımızı sanan geri zekalı profesorler, kütüphane sayısı şehirler 1-2 geçmez genelde halka kapalı, üniversitelerde laboratuar olmaz, o olma bu olmaz şu olmaz anca camiye yardım edin deniz fenerine yardım edin kurban kesin et bağışı yapmayın hepsini yiyin ürettiğimiz hiç bir şey yok paramız devamlı yurt dışına akıyor politikamız baş örtüsü cami kürtçe savunma hakkı pkk ile görüşmeler.

Ne hale geldik oturup ağlayalım...
Bakin bakalım bizden hiç böyle şeyler çıkıyor mu? Neden çıkmıyor çünkü eğitim yanlış odun kafalı bireyler olarak yetişiyoruz, kitap okuyarak yada slayt çalışar...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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DonsuzBalık 6 yıl
vallaha helal olsun türkiyede yakıta haraç vermeye devam
şimdiki dizilerle 13 yaşındaki zihinleri katlettiler. gelecek problemli nesle şimdiden eyvvallah 3gen yandaşları
vallaha helal olsun türkiyede yakıta haraç vermeye devamşimdiki dizilerle 13 yaşındaki zihinleri katlettiler. gelecek problemli nesle şimdiden eyvvallah 3g...
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camoka5 6 yıl
DH Misafiri
Bizm öğrencilerde anca Gezi parka gitsin. Nerde hır nerde gür ordalar. Keşke şöyle başarılı haberlerin altında onlarıda görsek.

Çok acıdım la sana. Valla içim burkuldu.
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Sanki Bana Pele 6 yıl
Az biraz araştırsaydınız ESOGÜ'de tamamen öğrencilerin kendi çabalarıyla güneş enerjisiyle çalışan araç üretildiğini ve hatta 2013 mezuniyet töreninde sürüldüğünü bilirdiniz. Ülkedeki üniversiteli, liseli nesile çamur atacağınıza biraz haber okuyun.
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bydvd 6 yıl
DH Misafiri
Bizm öğrencilerde anca Gezi parka gitsin. Nerde hır nerde gür ordalar. Keşke şöyle başarılı haberlerin altında onlarıda görsek.

neden gezi olayları çıktı biliyormusun o söylediğin gençlik geleceğini korumak için çıktı laikliği cumhuriyeti korumak için çıktı birtek gençlik yoktu çocuğundan yaşlısına kadar herkez vardı ama bu söylediklerimi sevmeyen insan çok neden geri kafalı oldukları için bizim ülkemiz geri kafalılık yüzünden gelişemiyor zaten ve çok hızlı bir şekilde geriye doğru cahilliğe doğru gitmekteyiz
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.:asci:. 6 yıl
Soul741
DH MisafiriBizm öğrencilerde anca Gezi parka gitsin. Nerde hır nerde gür ordalar. Keşke şöyle başarılı haberlerin altında onlarıda görsek.
Bunu diyen arkadaşın gençliğinde ne başarısı vardı acaba?

dikkatini çekerim arkadaşın anlatmak istediği neler yapılabilecekken neler yaptığımız.Senin dediğin ise ben bi işe yaramadım ama sen de yaramıyorsun
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DH Misafiri 6 yıl
Lazeran
Bakin bakalım bizden hiç böyle şeyler çıkıyor mu? Neden çıkmıyor çünkü eğitim yanlış odun kafalı bireyler olarak yetişiyoruz, kitap okuyarak yada slayt çalışarak uzaya çıkacağımızı sanan geri zekalı profesorler, kütüphane sayısı şehirler 1-2 geçmez genelde halka kapalı, üniversitelerde laboratuar olmaz, o olma bu olmaz şu olmaz anca camiye yardım edin deniz fenerine yardım edin kurban kesin et bağışı yapmayın hepsini yiyin ürettiğimiz hiç bir şey yok paramız devamlı yurt dışına akıyor politikamız baş örtüsü cami kürtçe savunma hakkı pkk ile görüşmeler. Ne hale geldik oturup ağlayalım...

Öyle bir çıkar ki...Her şeyi İslam'ın üzerine yıkmak yanlışlıktır. Çünkü öğrencilere desteği veren dünya devleri üreticiler, ayni kavimden (hırıstiyan) oldukları için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak İslam dünyası parçalanmış ve birlik olmadığı için de daha geç gelişiyorlar. Ve şunu da bilmeliyiz ki, nasihat vermek dünyanın en kolay işi. Eğer gelişmek istiyorsan bir yolunu bul ve değişimi sen başlat. Oturup ağlamakla bir yere çıkamayız. Şanlı OSMANLI bunun bariz nümunesi.
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xpow3r 6 yıl
güzel başarı fakat teknolojik olarak yenilik neler ? bi motor mu yada elektrik depolama mı geliştirmişler ?
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ssbrutality 6 yıl
DH Misafiri
Bizm öğrencilerde anca Gezi parka gitsin. Nerde hır nerde gür ordalar. Keşke şöyle başarılı haberlerin altında onlarıda görsek.

Koyun'a Gel..
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erci501 6 yıl
Bizde taş atmada ve yumurta atmada çok iyiyiz.
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aoktar 6 yıl
DH Misafiri
Bizm öğrencilerde anca Gezi parka gitsin. Nerde hır nerde gür ordalar. Keşke şöyle başarılı haberlerin altında onlarıda görsek.

senin bir başarın var mı bize anlatabileceğin?
Biz ancak bir başarıyı küçümsemek, karalamaya çalışmak, b.. atmakda dünya şampiyonu olabiliriz bu kafayla. Yurtdışında millet durmuyor, sürekli bilimde teknolojide ilerliyorlar. Biz ve bizim gibi zavallı ülkeler de bu gelişime katkıda bulunmadan, ithal teknoloji ile geliştiğimizi sanmaktayız. Yazık maalesef bu zihniyetleri haketmeyen bir gençliğimiz var. Ancak özgür beyinlerle bir ilerleme sağlayabiliriz. Ama ışık yok bir kısım insanlarda
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volkan... 6 yıl
bu arabayı yapmak o kadar da zor değil bence zaten elektrik motorlarının torku içten yanmalı motorlara göre çok yüksek ee arabada hafif olunca bu kadar kısa sürede 100km çıkması abartılmamalı bide 25 30 kişi birlikte mi yapmış anlamadım ne gerek var o kadar insana abartılmış bi haber bence
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