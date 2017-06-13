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PlayStation 4 satışları 60 milyonu geçti

Sony, E3'de yaptığı duyuruyla oyun konsolu piyasasını domine eden PlayStation 4 satışlarının 60.4 milyon seviyesine ulaştığını açıkladı. Ayrıca 500 milyona yakın oyun da satılmış durumda.
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Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony, Pazartesi gecesi E3'de yaptığı duyuruyla PlayStation 4 satışlarının 60.4 milyon adedi geçtiğini açıkladı. Oyun konsolları üzerindeki pazar hakimiyetini sürdüren PS4'ün güçlü satış performansını ortaya koyan istatistikler konsolun piyasaya sürüldüğü 2013 yılının Kasım ayından, 11 Haziran 2017 tarihine kadarki tüm satışları kapsıyor.
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Sony Interactive Entertainment başkanı ve global CEO'su Andrew House, basın açıklamasıyla fanlarına PS4'ü destekledikleri için teşekkür etti. House ayrıca dünya genelindeki kullanıcılara en iyi eğlence deneyimini sunmaya devam edeceklerini ve PS4'ü oyun oynamanın en iyi adresi halin getireceklerini ifade etti.
Sony ayrıca bugüne kadar hem dijital hem de fiziksel formatta 487.8 milyon PlayStation 4 oyunu satıldığını açıkladı. Buna ek olarak şirket, çevrimiçi PlayStation Plus hizmetinin dünya genelinde 26.4 milyon ücretli aboneye sahip olduğunu ve PS4 kullanıcılarının her hafta konsolda toplam 600 milyon saat harcadıklarını belirtti. PlayStation 4'ün en yakın rakibi olan Xbox One ise Ocak 2017 itibariyle 27 milyon adet satmış durumda.

http://www.prnewswire.com/news-releases/playstation4-sales-surpass-604-million-units-worldwide-300472781.html Yorum Yaz
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odeon99 1 yıl
güzel bir platform
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aycibin 1 yıl
hele şu GT sport çıksın o zaman görün bir de satış rekorunu
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kadirirdem 1 yıl
Hala Xbox'dan oyun avantajı var bir kaç ay sonra 100 milyona yaklaşır.
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DH Misafiri 1 yıl
Sony öyle oyunlarla geliyor ki 2 sene içinde 100leri bulur. Sonra da PS5 ile yeni nesli başlatır
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javaprof 1 yıl
hala nintendo 3ds in gerisindeler satış olarak ve 3ds hala satılıyor.
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Casper0416 1 yıl javaprof
javaprof
hala nintendo 3ds in gerisindeler satış olarak ve 3ds hala satılıyor.

2018 olmadan 3dsyi çok rahat bir şekilde geçer ps4
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lordkisame 1 yıl
PS4 pro bu 60 milyonun %kaçıdır acaba
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gcb1903 1 yıl
Çalışan kazanıyor. Ps3 zamanında Ps2 rehavetiyle çıktılar ama 360 tokadı kendilerine getirdi. Hak eden kazanır. Darısı diğer Japon kardeşe.
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SC0RPI0N 1 yıl
God of War olduktan sonra sonuna kadar hakkediyor
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