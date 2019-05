PlayStation 4 satışları 60 milyonu geçti

Sony, Pazartesi gecesi E3'de yaptığı duyuruyla PlayStation 4 satışlarının 60.4 milyon adedi geçtiğini açıkladı. Oyun konsolları üzerindeki pazar hakimiyetini sürdüren PS4'ün güçlü satış performansını ortaya koyan istatistikler konsolun piyasaya sürüldüğü 2013 yılının Kasım ayından, 11 Haziran 2017 tarihine kadarki tüm satışları kapsıyor.

Sony Interactive Entertainment başkanı ve global CEO'su Andrew House, basın açıklamasıyla fanlarına PS4'ü destekledikleri için teşekkür etti. House ayrıca dünya genelindeki kullanıcılara en iyi eğlence deneyimini sunmaya devam edeceklerini ve PS4'ü oyun oynamanın en iyi adresi halin getireceklerini ifade etti.

Sony ayrıca bugüne kadar hem dijital hem de fiziksel formatta 487.8 milyon PlayStation 4 oyunu satıldığını açıkladı. Buna ek olarak şirket, çevrimiçi PlayStation Plus hizmetinin dünya genelinde 26.4 milyon ücretli aboneye sahip olduğunu ve PS4 kullanıcılarının her hafta konsolda toplam 600 milyon saat harcadıklarını belirtti. PlayStation 4'ün en yakın rakibi olan Xbox One ise Ocak 2017 itibariyle 27 milyon adet satmış durumda.

