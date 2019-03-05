Ünlü gizli madencilik yazılımı Coinhive kapanıyor

Kripto para piyasasının patlama yapması ile birlikte madenciliğin yanında yeni bir gelir modeli daha ortaya çıkmıştı. Gizli madencilik yazılımı adı verilen kodlar internet sitelerine veya uygulamalara entegre edilerek kullanıcıya fark ettirmeden cihazın donanım kaynaklarını sömürüyor ve kripto para kazıyordu.

Coinhive nedir?

Siber saldırganların en kolay para kazanma yolu olarak tabir edilen gizli madencilik yazılımları kripto para piyasasının çöküşü ile birlikte zor anlar yaşamaya başladı. En ünlü madencilik yazılımı olan Coinhive daha fazla dayanamadı.

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Coinhive daha çok Monero para birimini kazan bir yazılımdı. Aslında Coinhive yasal olarak geliştirilmiş bir yazılım ancak kullanan geliştiriciler site ziyaretçilerini bilgilendirmediği için haliyle yasal olmayan bir duruma düşüyordu.

Coinhive yazılımı Monero kazımında oldukça etkiliydi ve tüm miktarın yaklaşık yüzde 5’i Coinhive ile elde edilmişti. Bununla birlikte Monero ağında son dönemde yapılan değişiklikler ödül ve kazım ücretlerini düşürdü. Üzerine bir de kripto para piyasasındaki düşüş eklenince Coinhive maliyetleri karşılayamaz oldu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre 8 Mart tarihi itibariyle tüm hizmetler ve platformun sitesi kullanıma kapatılacak. Ay sonuna kadar ise Coinhive cüzdanlarında birikmiş varlıkların çekilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ulaşılamaz olacaklar.