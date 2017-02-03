Ünlü oyun şirketi Tencent'ten Türkiye pazarına milyonlarca dolarlık yatırım

Oyun dünyasının yüzde 50'den fazlasını elinde bulunduran Tencent, Gaming İstanbul’da yeni 5V5 Mobil MOBA Oyunu "Strike of Kings" ile Türk oyun pazarına 2017 yılında toplam 5 milyon dolar yatırımda bulunacağını duyurdu. Edinilen bilgilere göre faaliyetlerin ilk yıl reklam,e-spor, kampanya ve lokalizasyon çalışmaları üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan pazarlama yöneticilerinden Vincent Gao, Türkiye’nin mobil oyun potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ve doğuda başarılı olan bir oyunun batıya yayılması için ilk durağın Türkiye olması gerektiğini dile getirdi. "Honor of Kings" oyununun Çin’de rekor kırarak günlük 70 milyon aktif kullanıcıya ulaşmasıyla daha gelişmiş bir MOBA oyunu için kolları sıvayan Tencent'in böylelikle "Strike of Kings"i ortaya çıkardığı ifade ediliyor.

1998 yılında temelleri atılan Tencent günümüzün en büyük internet ve oyun şirketlerinin başında geliyor. 2015 yılında kurulan Tencent Games ise 11,1 milyar dolar gelir elde ederken, geçen süreç içerisinde toplam gelirin yarısını mobil oyunlardan karşılar hale geldi. Gaming İstanbul’da herkese açık olarak 120 bin TL ödüllü "Strike of Kings" e-spor turnuvası düzenleyen geliştirici, para ödülünün yanı sıra Monster Abra A5 V8.1.2 bilgisayarı kazanma şansı sunuyor.

Dilerseniz "Strike of Kings"in Android sürümünü ise buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.