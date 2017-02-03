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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ünlü oyun şirketi Tencent'ten Türkiye pazarına milyonlarca dolarlık yatırım

Gaming İstanbul'da "Strike of Kings"in Türkiye lansmanını yapan dünyanın en büyük oyun şirketlerinden olan Tencent, 5 milyon dolar yatırımla Türk oyun pazarına giriş yaptığını açıkladı.
2 yıl
5,5b
1
22
Mobil Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Oyun dünyasının yüzde 50'den fazlasını elinde bulunduran Tencent, Gaming İstanbul’da yeni 5V5 Mobil MOBA Oyunu "Strike of Kings" ile Türk oyun pazarına 2017 yılında toplam 5 milyon dolar yatırımda bulunacağını duyurdu. Edinilen bilgilere göre faaliyetlerin ilk yıl reklam,e-spor, kampanya ve lokalizasyon çalışmaları üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan pazarlama yöneticilerinden Vincent Gao, Türkiye’nin mobil oyun potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ve doğuda başarılı olan bir oyunun batıya yayılması için ilk durağın Türkiye olması gerektiğini dile getirdi. "Honor of Kings" oyununun Çin’de rekor kırarak günlük 70 milyon aktif kullanıcıya ulaşmasıyla daha gelişmiş bir MOBA oyunu için kolları sıvayan Tencent'in böylelikle "Strike of Kings"i ortaya çıkardığı ifade ediliyor.
1998 yılında temelleri atılan Tencent günümüzün en büyük internet ve oyun şirketlerinin başında geliyor. 2015 yılında kurulan Tencent Games ise 11,1 milyar dolar gelir elde ederken, geçen süreç içerisinde toplam gelirin yarısını mobil oyunlardan karşılar hale geldi. Gaming İstanbul’da herkese açık olarak 120 bin TL ödüllü "Strike of Kings" e-spor turnuvası düzenleyen geliştirici, para ödülünün yanı sıra Monster Abra A5 V8.1.2 bilgisayarı kazanma şansı sunuyor.
Dilerseniz "Strike of Kings"in Android sürümünü ise buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz. 

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savinelli 2 yıl en beğenilen
yazıyı kısık gözlerle okursanız satır aralarında dolar işaretleri görebilirsiniz
1 Yanıt Yanıtla +11
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aycibin 2 yıl
"reklam,e-spor, kampanya" bunların nesi yatırım?
Yanıtla +8
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viper17 2 yıl
Reklamlar
Yanıtla +7
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Vatov 2 yıl
Böyle cöpleri boşversinler de Unreal Tournament 2004 oynayışında ve zevkinde yeni bir Unreal Tournament oyunu yapsınlar.
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Mianfei 2 yıl
10 Centlik şirketten adam olmaz
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xmen121 2 yıl
İyi yatırım
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aygunn 2 yıl
Sanırsınız CAPCOM ha! Reklam verip duran saçma salak şirketlerden biridir. Siz de iyi reklamını yapiyorsunuz. Karşılıklı reklam
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CalamityBoy 2 yıl aygunn
Tencentin capcomdan daha büyük bir şirket olduğunu bilmiyorsun galiba kendileri league of legendsi bünyesinde barındıran riot gamesin sahibi ve clash serisinden tanıdığımız supercellin büyük oranda sahibi
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Batuist 2 yıl
Reklamları dinlediniz, şimdi sıra haberlerde...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bizimkiler kadar şuursuz bir tüketici genç kitle dünyanın hiç bir yerinde olmadığı için bu haber hiç şaşırtıcı gelmedi
Hata oluştu : İşlem kilitle kaynak için başka bir işlemle karşılıklı kilitlendi ve kilitlemede kaybeden taraf olarak seçildi. İşlemi yeniden çalıştırın.
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orientem 2 yıl
Son 1 haftadır 1000 kere reklam gösterdiler başka bir reklam da görmüyorum zaten boşa savuruyorlar parayı.
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alex59 2 yıl
Kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyorlar.
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aycibin 2 yıl
"reklam,e-spor, kampanya" bunların nesi yatırım?
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YasinKsmG 2 yıl
görende 5 milyon doları hibe ediyor sanacak eğer 5 milyon yatırıyorsa en az 10 milyon kazanmayı hedefliyordur firma ayrıca mobilde VainGlory gibi bilgisayar kalitesinde bir oyun varken geri kalan çoğu oyun çöp gibi kalıyor yanında
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