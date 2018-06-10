Unravel 2 duyuruldu! PS4, Xbox One ve PC için yayınlandı





Electronic Arts, EA Play 2018 basın konferansında Unravel’n devam oyunu Unravel 2’yi tanıttı ve dijital oyun mağazalarında yayınladı.

İlk oyundan farklı olarak bu defa oyunda iki karakteri kontrol ediyoruz. Dilerseniz tek kontrolcü ile iki karakteri aynı anda ya da iki kontrolcü ile co-op oynayabiliyorsunuz.





Platform tabanlı macera oyunu Unravel 2’de puzzle’ları çözerek ilerlemeye çalışacağız. İkinci karakterin oyuna eklenmesi ile oynanışta ve mekanikte geliştirmeler yapılmış. Grafiksel olarak da oyunun iyileştirildiğini görüyoruz.

Unravel 2, co-op özelliği sayesinde ilk oyundan çok daha fazla ses getirecektir. Arkadaşlar, aileler ve dijital yayıncılar oyunu beraber oynayacak ve oyun daha eğlenceli hale gelecek.

Oyun dijital mağazalarda çıkışını gerçekleştirdi. Playstation 4, Xbox One ve PC platformlarında 99 TL’ye oyunu satın alıp oynayabilirsiniz.