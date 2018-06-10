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Unravel 2 duyuruldu! PS4, Xbox One ve PC için yayınlandı

Electronic Arts, EA Play 2018 basın konferansında Unravel’n devam oyunu Unravel 2’yi tanıttı ve dijital oyun mağazalarında yayınladı .Playstation 4, Xbox One ve PC için 99 TL’ye satılıyor.
11 ay
3,5b
1
4
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Electronic Arts, EA Play 2018 basın konferansında Unravel’n devam oyunu Unravel 2’yi tanıttı ve dijital oyun mağazalarında yayınladı.

İlk oyundan farklı olarak bu defa oyunda iki karakteri kontrol ediyoruz. Dilerseniz tek kontrolcü ile iki karakteri aynı anda ya da iki kontrolcü ile co-op oynayabiliyorsunuz.


Platform tabanlı macera oyunu Unravel 2’de puzzle’ları çözerek ilerlemeye çalışacağız. İkinci karakterin oyuna eklenmesi ile oynanışta ve mekanikte geliştirmeler yapılmış. Grafiksel olarak da oyunun iyileştirildiğini görüyoruz.

Unravel 2, co-op özelliği sayesinde ilk oyundan çok daha fazla ses getirecektir. Arkadaşlar, aileler ve dijital yayıncılar oyunu beraber oynayacak ve oyun daha eğlenceli hale gelecek.

Oyun dijital mağazalarda çıkışını gerçekleştirdi. Playstation 4, Xbox One ve PC platformlarında 99 TL’ye oyunu satın alıp oynayabilirsiniz.


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1ses1 11 ay
iyiki ps4 kırılmış.
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EasternBloodTR 11 ay
99₺ değil 90₺ ea access ile 81₺
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a_y_k_u_t 11 ay
Tatlı bir oyun ama 1. oyunun yarısını anca tamamlayabilmiştim. Sıkılıyorum bu tür oyunlarda :) Co-op güzel olmuş zaten co-op'a müsait bir oyundu.
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dugers 11 ay
Trailerı mobil oyunlara benzettim.
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