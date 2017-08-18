Üretilen son Dodge Viper banttan indirildi

Dodge markası şubat ayında yaptığı duyuruyla efsanevi modeli Viper'ın üretimini sonlandıracağını açıklamıştı. FCA tasarımcısı Ralph Gilles, geçtiğimiz gün Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla markanın Conner Avenue fabrikasından çıkan son Dodge Viper'ı takipçileriyle paylaştı.

Serüvenine 1989 yılında Kuzey Amerika Uluslarası Otomobil Fuarında tanıtılan konsept ile başlayan Viper, fuarda ortaya çıkan agresif tasarımı ve 400 beygirlik V10 motoru ile pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. O dönem kimse otomobil seri üretimine geçeceğine ihtimal vermese de Dodge, 1992 senesinde otomobili aynı fuarda gösterdiği gibi; tavanı, yan camları, kliması ve hatta kapı tutacakları olmadan safkan bir spor otomobil olarak piyasaya sürdü.

Dodge, 1994 senesinde bazı hatalarından vazgeçerek otomobili geliştirse de, Viper modeli ilk olarak 1996'da GTS Coupe versiyonun duyurulmasıyla ilgi çekmeye başladı. 2003 yılında üçüncü nesil SRT-10'un piyasaya çıkışıyla birlikte Dodge Viper, artık pek çok çevre için uygun bir spor otomobil halini aldı. Bazıları tarafından yol tutuşundaki eksiklikler ve düşük teknolojili büyük motoruyla beğenilmese de Dodge'un ufak dokunuşlarla ortaya çıkardığı Viper ACR modeli Amerika'da pist rekorları kırmış ve hatta ünlü Nürburgring'de yaptığı 7:03.45'lik süre ile en hızlı Amerikan seri üretim otomobili olmayı başarmıştı.

Gilles'in paylaştığı gönderideki sarı renkli olan Viper bir arkadaşı tarafından satın alınırken, banttan çıkan sondan bir önceki araç olup müşteriye satılan sonuncu olma özelliğini taşıyor. Banttan çıkacak son araç için de açıklama yapan tasarımcı, son aracın Dodge müzesine gideceğini ve renk olarak ilk tanıtılan konseptin rengi olan kırmızının seçildiği söyleniyor. Pek çok kişinin hayalini süsleyen Amerikan yılanını özleyeceğiz...