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Üretilen son Dodge Viper banttan indirildi

Dodge'un 1992 senesinde yollara çıkardığı efsane spor otomobili Viper, 25 yıl sonra yollara veda ediyor. Üretilen son Viper geçtiğimiz gün banttan indirildi. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Dodge markası şubat ayında yaptığı duyuruyla efsanevi modeli Viper'ın üretimini sonlandıracağını açıklamıştı. FCA tasarımcısı Ralph Gilles, geçtiğimiz gün Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla markanın Conner Avenue fabrikasından çıkan son Dodge Viper'ı takipçileriyle paylaştı.
Serüvenine 1989 yılında Kuzey Amerika Uluslarası Otomobil Fuarında tanıtılan konsept ile başlayan Viper, fuarda ortaya çıkan agresif tasarımı ve 400 beygirlik V10 motoru ile pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. O dönem kimse otomobil seri üretimine geçeceğine ihtimal vermese de Dodge, 1992 senesinde otomobili aynı fuarda gösterdiği gibi; tavanı, yan camları, kliması ve hatta kapı tutacakları olmadan safkan bir spor otomobil olarak piyasaya sürdü.
Dodge, 1994 senesinde bazı hatalarından vazgeçerek otomobili geliştirse de, Viper modeli ilk olarak 1996'da GTS Coupe versiyonun duyurulmasıyla ilgi çekmeye başladı. 2003 yılında üçüncü nesil SRT-10'un piyasaya çıkışıyla birlikte Dodge Viper, artık pek çok çevre için uygun bir spor otomobil halini aldı. Bazıları tarafından yol tutuşundaki eksiklikler ve düşük teknolojili büyük motoruyla beğenilmese de Dodge'un ufak dokunuşlarla ortaya çıkardığı Viper ACR modeli Amerika'da pist rekorları kırmış ve hatta ünlü Nürburgring'de yaptığı 7:03.45'lik süre ile en hızlı Amerikan seri üretim otomobili olmayı başarmıştı.
Gilles'in paylaştığı gönderideki sarı renkli olan Viper bir arkadaşı tarafından satın alınırken, banttan çıkan sondan bir önceki araç olup müşteriye satılan sonuncu olma özelliğini taşıyor. Banttan çıkacak son araç için de açıklama yapan tasarımcı, son aracın Dodge müzesine gideceğini ve renk olarak ilk tanıtılan konseptin rengi olan kırmızının seçildiği söyleniyor. Pek çok kişinin hayalini süsleyen Amerikan yılanını özleyeceğiz...

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***Respect*** 2 yıl en beğenilen
O Viper dizisini nasıl unuturum be...
Çocukken hayalim, aynı dizideki gibi gümüş renk Viper almaktı. Ben zengin olamadan araba üretimden kalktı


O Viper dizisini nasıl unuturum be...Çocukken hayalim, aynı dizideki gibi gümüş renk Viper almaktı. Ben zengin olamadan araba üretimden kalktı
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2 Yanıt Yanıtla +51
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Nerd Miner 2 yıl
Efsane bir modeldi hep sahip olmak istediğim araçlardan biridir.
dizisi vardi bu aracin hey gidi günler hey...
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CaSsErDoDo 2 yıl
Nedense Dodge Viper adını duyunca aklıma Test Drive 6 ve şu giriş gelir aklıma:

Bir de bu arabanın dizisi vardı be :) ATV'de mi ne yayınlanırdı oturur izlerdik.
Nedense Dodge Viper adını duyunca aklıma Test Drive 6 ve şu giriş gelir aklıma:Bir de bu arabanın dizisi vardı be :) ATV'de mi ne yayınlanırdı...
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K.Kahriman 1 yıl
90'ları hatırlatan o yılları hissettirem son araç da tarihe gömüldü demek ki.
1.0 tsi a3 ile yola devam.
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Guest-BA224EDD2 1 yıl
vay be... banttan indirildi haberini aldigim gün maket oyuncak viper i yanlışlıkla ezip kırdım bende
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venomboy_85 2 yıl
nick-konu uyumu hiç bu kadar acı olmamıştır
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Kartal Göz 2 yıl
Şu forumda ne acayip insanlar var yahu! Adamlar "Banttan indirildi" sözcüğüne takılmış. Hiçbir şey anlamasan bile "Son Viper" sözcüğünden ne demek istendiğini çıkarabilirsin. Son Viper üretilmiş daha da üretilmeyecek işte. Bunu anlamak bu kadar mı zor?
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aycibin 2 yıl
haydaaa neden son vermişler peki orası belli mi?
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FRAPS_TR 2 yıl
,
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Master_Evil 2 yıl
dizisini izleyince şanslı sayardım kendimi saatleri belli değildi, sokaklarda toros kartal doluydu tvde viper
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pej 2 yıl
çok benzin yakıyor diye şikayetler çoğalmış
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redbul_540 2 yıl
Gelecekte 20-30 sene sonra gerçek bir klasik olacaktır.
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REM 2 yıl
Cansız bir nesne kendi kendine inemediğine göre indirildi tabiri yanlış değil
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