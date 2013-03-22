Üst mahkeme, kararı onayladı: Apple, iPhone'un isim hakkını Meksika'da kaybetti

2007'de satışa sunduğu günden bu yana Apple'ın daha geniş kitlelere ulaşmasında büyük pay sahibi olan iPhone için Meksika'dan Apple'ı üzecek haber geldi.

Bir süre önce Meksika'da iPhone'un isim hakkını yerel mahkemenin verdiği kararla, 2003 yılında koruma altına alınan yerel bir telekomünikasyon şirketinin ismi olan "iFone" kelimesine telafuz açısından benzediği gerekçesiyle kaybeden Apple, temyiz sürecinden de istediğini alamadı.

Yapılan başvuru üzerine kararı inceleyen üst mahkeme, yerel mahkemenin verdiği kararı onaylayarak Apple'ın iPhone ismini koruma altına alamayacağına hükmetti. Bu kararla birlikte Apple'ın iPhone ismini pazarda kullanmaya devam edebilmek için iFone isimli şirket ile masaya oturup, bir şekilde orta noktada buluşup anlaşmaktan başka bir çaresi kalmadı.

iFone isim hakkına sahip olan şirketin avukatlarından Eduardo Gallastegui ise temyiz sonucunun netleşmesiyle birlikte iPhone isminin Apple ve üç Meksikalı operatör (Telcel, Telefonica SA ve Grupo Iusacell) tarafından kullanılmasının sebep olduğu zararın temin edilmesi için Meksika Endüstriyel Fikri Haklar Enstitüsü'ne başvuru yaptıklarını söyledi.

http://www.macrumors.com/2013/03/15/apple-loses-appeal-in-iphone-naming-rights-case-in-mexico/