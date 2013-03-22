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Üst mahkeme, kararı onayladı: Apple, iPhone'un isim hakkını Meksika'da kaybetti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
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51
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Üst mahkeme, kararı onayladı: Apple, iPhone'un isim hakkını Meksika'da kaybetti

2007'de satışa sunduğu günden bu yana Apple'ın daha geniş kitlelere ulaşmasında büyük pay sahibi olan iPhone için Meksika'dan Apple'ı üzecek haber geldi.

Bir süre önce Meksika'da  iPhone'un isim hakkını yerel mahkemenin verdiği kararla, 2003 yılında koruma altına alınan yerel bir telekomünikasyon şirketinin ismi olan "iFone" kelimesine telafuz açısından benzediği gerekçesiyle kaybeden Apple, temyiz sürecinden de istediğini alamadı.
Yapılan başvuru üzerine kararı inceleyen üst mahkeme, yerel mahkemenin verdiği kararı onaylayarak Apple'ın iPhone ismini koruma altına alamayacağına hükmetti. Bu kararla birlikte Apple'ın iPhone ismini pazarda kullanmaya devam edebilmek için iFone isimli şirket ile masaya oturup, bir şekilde orta noktada buluşup anlaşmaktan başka bir çaresi kalmadı.
iFone isim hakkına sahip olan şirketin avukatlarından Eduardo Gallastegui ise temyiz sonucunun netleşmesiyle birlikte iPhone isminin Apple ve üç Meksikalı operatör (Telcel, Telefonica SA ve Grupo Iusacell) tarafından kullanılmasının sebep olduğu zararın temin edilmesi için Meksika Endüstriyel Fikri Haklar Enstitüsü'ne başvuru yaptıklarını söyledi.

http://www.macrumors.com/2013/03/15/apple-loses-appeal-in-iphone-naming-rights-case-in-mexico/ Yorum Yaz
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Umutcan 6 yıl en beğenilen yc#1
yc#1


DH Misafiri

Üzülme Apple'ım. Sen hala bir numarasın. Senin ayağına çelme takmak isteyen bazı güçler çıkabilir ve çıktı da. Sen o kudretli yolunda rakiplerine karşı üstünlük kurarak ilerliyorsun. Eminim ki Allah cc. hangi firmayı zengin edeceğini iyi biliyor ve Allah cc, Apple'ı seçti.

Elemanın kıblesi cupertino beyler.


Bu gidişle zaten Apple'ın yeni binası fanboylar için tapınak hac mekanı hale gelecek, çember yapısının etrafında dönerler artık.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Ben de Apple kullanıcısıyım ve hem fandroidlere hem de ifanlara gülüp geçiyorum, ufak yaşta kardeşlerimiz baba parasıyla edindiği telefonları kapıştırarak forum köşelerinde birbirine meydan okuyor.
Sınıftaki benim telefon senin telefonu döver muhabbetinin online versiyonu.
yc#1DH MisafiriÜzülme Apple'ım. Sen hala bir numarasın. Senin ayağına çelme takmak isteyen bazı güçler ...
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createemir 6 yıl
DH Misafiri
Üzülme Appleım. Sen hala bir numarasın. Senin ayağına çelme takmak isteyen bazı güçler çıkabilir ve çıktı da. Sen o kudretli yolunda rakiplerine karşı üstünlük kurarak ilerliyorsun. Eminim ki Allah cc. hangi firmayı zengin edeceğini iyi biliyor ve Allah cc, Appleı seçti.

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DH MisafiriÜzülme Appleım. Sen hala bir numarasın. Senin ayağına çelme takmak isteyen bazı güçler çıkabilir ve çıktı da. Sen o kudretli yolunda...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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wolferto 6 yıl
DH Misafiri
Üzülme Appleım. Sen hala bir numarasın. Senin ayağına çelme takmak isteyen bazı güçler çıkabilir ve çıktı da. Sen o kudretli yolunda rakiplerine karşı üstünlük kurarak ilerliyorsun. Eminim ki Allah cc. hangi firmayı zengin edeceğini iyi biliyor ve Allah cc, Appleı seçti.

BUKADARMI APPLE CI OLUR İNSAN LEN APPLE İÇİN İSTEDİĞİNİ VATANIN İÇİN İSTE NASIL MÜSLÜMANSIN ANLAMADIM
DH MisafiriÜzülme Appleım. Sen hala bir numarasın. Senin ayağına çelme takmak isteyen bazı güçler çıkabilir ve çıktı da. Sen o kudretli yolunda...
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DH Misafiri 6 yıl
Şirket iPhonedan 4 sene önce kurulmuş , hala Apple'ın hakkı yeniyor,emekleri çalınıyor diyenler var :D
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teramit 6 yıl
OverClocK1ng
LUUUUUUUUUUU ZIIIIIIIIIIIIIIIIIRRRRRR

geldi yine tipini sevdiğimin ..
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OverClocK1ng 6 yıl teramit
teramit

OverClocK1ng

LUUUUUUUUUUU ZIIIIIIIIIIIIIIIIIRRRRRR


geldi yine tipini sevdiğimin ..

Benim mesajlarımı niye takip ediyorsun, niye okuyorsun.

Madem sevmiyorsun, git oradaki BLOK linkine bas, hiç mesajımı görme.

Saygısız saygısız şeylerde üstüne yok. Sen çocuksun her halde, karşındakini de çocuk sanıyorsun.
Senin karşında çocuk yok. Haddini bil...
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OverClocK1ng 6 yıl
LUUUUUUUUUUU ZIIIIIIIIIIIIIIIIIRRRRRR
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turuncum 6 yıl
Zamanında Ayfon adını tescil ettirmiş olsak, şimdi köşeydik ha?
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Zuko 6 yıl
Lan dini alet etmeyin şöyle şeylere ya.
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FERFEROS 6 yıl
Apple'ın cebinden para çıkacak. Zaten en başından belliydi.
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danGerfuLL 6 yıl
Zamaninda iPhone-Forum vardi iPhone 2G'den sonra muhtemelen isim haklarini sattilar Apple'a. Sonrasinda iPmart-Forum olarak devam ettiler. Hatta teknik servisler iyi bilir iPhone-Forum boxlarini.
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beksipeys 6 yıl
Meksikada tripod ismiyle cikarsin direkt alirim :D
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createemir 6 yıl
DH Misafiri
Üzülme Appleım. Sen hala bir numarasın. Senin ayağına çelme takmak isteyen bazı güçler çıkabilir ve çıktı da. Sen o kudretli yolunda rakiplerine karşı üstünlük kurarak ilerliyorsun. Eminim ki Allah cc. hangi firmayı zengin edeceğini iyi biliyor ve Allah cc, Appleı seçti.

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DaRKFoRCeS 6 yıl
zenginin malı züğürdün hem çenesini hemde ellerini yoruyor.kim kazanır kim kaybeder bizi ilgilendirmez.kendi halimize bakalım.apple şu anda zam yapsın amerikada ortalık ayağa kalkar ama burda zam oldumu kimsede ses yok.yorumlada ne zamlar geri gidiyor nede vergiler azalıyor.yabancılardan önce kendi halimize bakalım.
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joe_santana 6 yıl
denizde kum apple'da para bastırır parayı ortak bir yol bulur
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