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Uydu kontrollü İHA'mız ANKA-S göreve başlamak üzere

Uydu üzerinden kontrol edilen ANKA-S, dünyanın her yerinde görev yapabilecek. Peki ANKA-S ne zaman operasyona başlayacak, hangi özelliklere sahip ve diğer İHA'lardan farkı ne?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,8b
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25
Savunma Sanayi
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamayla ANKA-S'nin önümüzdeki yıl içerisinde envantere gireceğini bir kez daha doğrulamış oldu. Ülkemizin geliştirmiş olduğu orta irtifa tek insansız hava aracı olan ANKA'nın en gelişmiş versiyonu olan ANKA-S, geçtiğimiz aylarda ilk uçuşunu başarıyla tamamlamış, otonom olarak kalkış yaptıktan ve havada 2,5 saat kaldıktan sonra yine otonom olarak iniş yapmayı başarmıştı. ANKA-S ile birlikte milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil uçuş bilgisayarı ve otonom uçuşu sağlayan milli yazılımlar da test edilmişti.
ANKA-S'nin en önemli özelliği yer istasyonuna bağlı kalmaksızın uydu üzerinden kontrol edilebiliyor olması. Bu sayede mesafe sınırı olmaksızın, dünya üzerinde gözetleme ve istihbarat faaliyetlerini gerçekleştirmek mümkün olacak. Üstelik uydu haberleşmesi için gerekli olan SATCOM Radom ile geniş band antenler ve GPS anteni gibi temel donanımlar da bir başka yerli firmamız olan METEKSAN tarafından  üretiliyor. Az önce de bahsettiğim gibi ANKA-S'in ana özelliği uydu kontrollü olması ancak diğer taraftan uçuş bilgisayarı ve ilgili yazılımların milli imkanlarla geliştirilmiş olması da son derece kritik zira ANKA-S ülke savunmasında önemli rol üstlenecek.
ANKA Blok A ve Blok B ile benzer şekilde Thielert Centurion 2.0S motordan güç alan ANKA-S için Savunma Sanayi Müsteşarlığı 10 adet İHA ve 12 adet de operasyonel ihtiyaçlara bağlı yer kontrol istasyonu siparişi vermişti. Güncel bilgilere göre ANKA-S için teslimatın üç aşamalı olarak, önce iki adet (ilk uçuş testinde, ikinci ANKA-S de pist de hazır bekliyordu) ardından da dörder dörder iki ayrı teslimatın daha (2017 için planlanan teslimat adedi 6)  olması bekleniyor. Gözetleme için gerekli olan donanım ise değişkenlik gösteriyor. Her ne kadar ASELSAN tarafında yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS'in çalışmaları bitmiş olsa da, aktif kullanım muhtemelen kademeli olarak başlayacak ve ilk parti ANKA-S'lerde optik sistem olarak StarFIRE 380-HDL FLIR yer alacak.

Yerli motor için çalışmalar devam ediyor

ANKA için TUSAŞ Motor Sanayi tarafından yerli motor çalışmaları hali hazırda devam ediyor. Yine Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın güncel planına göre önümüzdeki beş yılda, yeni nesil yerli İHA'lar için 1000 beygir gücünde turboprop motor üretimi de söz konusu.

ANKA ve diğer yerli İHA'larımızın sınıflandırması

İnsansız Hava Araçları uçuş yüksekliği ve ağırlık olmak üzere iki ana özellik ekseninde sınıflandırılıyor. Bu doğrultuda MALE (Medium Altitude Long Endurance) yani orta irtifa kategorisinde yer alan yerli ve tek İHA'mız ANKA oluyor. ANKA böylesi bir ayrımda İsrailli Heron, Amerikalıların Predator ve Reaper çözümleriyle aynı sınıfı paylaşıyor.
Bayraktar ve Karayel gibi İHA'larımız ise taktik sınıfta yer alıyor. Aslına bakarsanız uçuş yüksekliği, havada kalış süresi ve silahlanabilme gibi kabiliyetlerle yeni nesil taktik İHA'lar, MALE sınıfına oldukça yaklaşmış olup, silahlı kuvvetler için daha iyi araç ve görev tanımlamalarının şart olmaya başladığını söyleyebiliriz. 

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FatihAsl 2 yıl en beğenilen infom@n
infom@n

Eleştire eleştire yerli motor yaptırıyoruz. Sayemizde motor fabrikasına işçi alınacak yüzlerce binlerce insanın karnı doyacak. Biz eleştirmeseydik alman malı motorlu aletleri %100 yerli diye reklam edeceklerdi.

Allah senden razı olsun. Özel yerli firmalarımız sen olmasaydın nereden akıl edeceklerdi yerli motor üretmeyi.
infom@nEleştire eleştire yerli motor yaptırıyoruz. Sayemizde motor fabrikasına işçi alınacak yüzlerce binlerce insanın karnı doyacak. Bi...
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1 Yanıt Yanıtla +40
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hidrojennn 2 yıl infom@n
infom@n

Eleştire eleştire yerli motor yaptırıyoruz. Sayemizde motor fabrikasına işçi alınacak yüzlerce binlerce insanın karnı doyacak. Biz eleştirmeseydik alman malı motorlu aletleri %100 yerli diye reklam edeceklerdi.

bazıları sadece oturdukları yerden eleştiri yaparlar. sonra ortaya çıkan her şeyin sayelerinde olduğunu sanırlar.
infom@nEleştire eleştire yerli motor yaptırıyoruz. Sayemizde motor fabrikasına işçi alınacak yüzlerce binlerce insanın karnı doyacak. Bi...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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KaleyDeskop 2 yıl
rte israil'e nasıl kızdıysa ülke yerli iha doldu :)
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uniquebison 2 yıl
o Kemal Ataturk imzasi tum akplilere ve %97 si yerli diye uydurduklari tamami yurtdisindan gelen bayraktar cemaatcilerine kapak olsun ...
50 muhendis emek verdi. Her zaman daha iyisi olacaktir! Ataturk bu yuzden egitime onem veriyordu.
ak kafali hala yerli IHA ile dolu diyor ... oksijen sulfat etkisi yaratiyor herhalde.
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yadigarocak42 2 yıl
Yerli motor yaptım demeyle olmaz bu iş. Kardeş sen ne kadar yakıyon ne kadar masrafın var hele bi test edilsin yıllarca. Ondan sonra deki ben motor ürettim. ANKA da öyle. HERON dan iyi mi bu alet şimdi?
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S_O_S 2 yıl
benim kafama takılan nokta. nerede bir araç tanıtımı var, içinde mutlaka şu ifade geçiyor;
"TUSAŞ Motor Sanayi tarafından yerli motor çalışmaları hali hazırda devam ediyor. Yine Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın güncel planına göre önümüzdeki beş yılda..."
Tusaş bu kadar çok motoru aynı anda geliştirecek bir kapasiteye sahip mi gerçekten? yerli tank motoru geliyor - tusaş geliştiriyor, yerli helikopter motoru geliyor - tusaş geliştiriyor, yerli iha motoru geliyor - tusaş geliştiriyor, yerli taktik araç motoru geliyor - tusaş geliştiriyor...
bir işe odaklansa teker teker yapsa daha iyi olmaz mı?
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emre_virüs 2 yıl S_O_S
Tusaş Motor Sanayi yani Tei esasında F16 larda kullanılan GE motorunu üretmek amacıyla kuruldu.
Tıpkı Tai gibi ortaklık ile başladı (Tai daha sonra yabancı ortaktan hisselerini satın aldı)
Şu an Ge ortaklığı ile parça sağlayıcı konumunda ciddi tecrübe edindi.
Atak helikopteri için Ts1400 ve ihalar için Pd170 motor projesi çalışmaları var. Ayrıca 30 kN itkili turbofan üretilmesi planlanıyor.
Zırhlı araçlar için çalışması yok havacılık dışında bir ürün ortaya koyar mı bilemiyorum. Gaz türbin motorlardan gemiler için calisma yapabilir.
Tank Motoru işini Tumosan zırhlı araçlar için motor işini Bmc aldı bana kalırsa tıpkı Tei gibi kara platformlari için bir sirket sart diye düşünüyorum
Hem sivil hem askeri alanda ciddi ihtiyacımız var bir motor üreticisine
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El_domingo 2 yıl
merak ettiğim hangi uyduyla yada uydularla iş tamam olacak??
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kadirirdem 2 yıl
Son zamanlarda savunma sanayimizin gelişimi hızlandı fakat bu halka vergi vs olarak olumsuz yansıyor gibi geldi bana. :(
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interwap 2 yıl
Henüz anka doğru dürüst uçmuyor ki S uçsun.
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hollowman_ 2 yıl
Görsellerdekilerin hepsi Anka S değil. Anka S'in ön kısmı SATKOM anteni olması sebebiyle daha şişkince. 4.fotodaki Anka S.
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BekirTemel 2 yıl
Bir 6s birde Anka s çok hojdur
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DaVinci 2 yıl
Bileşenlerinin de yerlileştirilmesi, ileride gelecek silahlı versiyonundan kaynaklı kısıtlamalardan etkilenmemesi açısından önemli.
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KaleyDeskop 2 yıl
rte israil'e nasıl kızdıysa ülke yerli iha doldu :)
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