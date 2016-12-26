Uydu kontrollü İHA'mız ANKA-S göreve başlamak üzere

Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamayla ANKA-S'nin önümüzdeki yıl içerisinde envantere gireceğini bir kez daha doğrulamış oldu. Ülkemizin geliştirmiş olduğu orta irtifa tek insansız hava aracı olan ANKA'nın en gelişmiş versiyonu olan ANKA-S, geçtiğimiz aylarda ilk uçuşunu başarıyla tamamlamış, otonom olarak kalkış yaptıktan ve havada 2,5 saat kaldıktan sonra yine otonom olarak iniş yapmayı başarmıştı. ANKA-S ile birlikte milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil uçuş bilgisayarı ve otonom uçuşu sağlayan milli yazılımlar da test edilmişti.

ANKA-S'nin en önemli özelliği yer istasyonuna bağlı kalmaksızın uydu üzerinden kontrol edilebiliyor olması. Bu sayede mesafe sınırı olmaksızın, dünya üzerinde gözetleme ve istihbarat faaliyetlerini gerçekleştirmek mümkün olacak. Üstelik uydu haberleşmesi için gerekli olan SATCOM Radom ile geniş band antenler ve GPS anteni gibi temel donanımlar da bir başka yerli firmamız olan METEKSAN tarafından üretiliyor. Az önce de bahsettiğim gibi ANKA-S'in ana özelliği uydu kontrollü olması ancak diğer taraftan uçuş bilgisayarı ve ilgili yazılımların milli imkanlarla geliştirilmiş olması da son derece kritik zira ANKA-S ülke savunmasında önemli rol üstlenecek.

ANKA Blok A ve Blok B ile benzer şekilde Thielert Centurion 2.0S motordan güç alan ANKA-S için Savunma Sanayi Müsteşarlığı 10 adet İHA ve 12 adet de operasyonel ihtiyaçlara bağlı yer kontrol istasyonu siparişi vermişti. Güncel bilgilere göre ANKA-S için teslimatın üç aşamalı olarak, önce iki adet (ilk uçuş testinde, ikinci ANKA-S de pist de hazır bekliyordu) ardından da dörder dörder iki ayrı teslimatın daha (2017 için planlanan teslimat adedi 6) olması bekleniyor. Gözetleme için gerekli olan donanım ise değişkenlik gösteriyor. Her ne kadar ASELSAN tarafında yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS'in çalışmaları bitmiş olsa da, aktif kullanım muhtemelen kademeli olarak başlayacak ve ilk parti ANKA-S'lerde optik sistem olarak StarFIRE 380-HDL FLIR yer alacak.

Yerli motor için çalışmalar devam ediyor

ANKA için TUSAŞ Motor Sanayi tarafından yerli motor çalışmaları hali hazırda devam ediyor. Yine Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın güncel planına göre önümüzdeki beş yılda, yeni nesil yerli İHA'lar için 1000 beygir gücünde turboprop motor üretimi de söz konusu.

ANKA ve diğer yerli İHA'larımızın sınıflandırması

İnsansız Hava Araçları uçuş yüksekliği ve ağırlık olmak üzere iki ana özellik ekseninde sınıflandırılıyor. Bu doğrultuda MALE (Medium Altitude Long Endurance) yani orta irtifa kategorisinde yer alan yerli ve tek İHA'mız ANKA oluyor. ANKA böylesi bir ayrımda İsrailli Heron, Amerikalıların Predator ve Reaper çözümleriyle aynı sınıfı paylaşıyor.

Bayraktar ve Karayel gibi İHA'larımız ise taktik sınıfta yer alıyor. Aslına bakarsanız uçuş yüksekliği, havada kalış süresi ve silahlanabilme gibi kabiliyetlerle yeni nesil taktik İHA'lar, MALE sınıfına oldukça yaklaşmış olup, silahlı kuvvetler için daha iyi araç ve görev tanımlamalarının şart olmaya başladığını söyleyebiliriz.