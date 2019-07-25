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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A10s çok yakında satışa sunulacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung önümüzdeki hafta uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy A10s'in fiyatı ve özellikleri haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Son günlerde sıklıkla gündeme gelen Samsung Galaxy A10s için geri sayım başladı. Akıllı telefon önümüzdeki hafta içerisinde Hindistan'da piyasaya sürülecek. Fiyat etiketinin ise 130 dolar olacağı söyleniyor.
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Cihazın batarya kapasitesi ve kamera özellikleri Galaxy A10'dan daha üstün. Akıllı telefon 4.000 mAh pil içeriyor. Ayrıca 13 megapiksel + 2 megapiksel sensörden oluşan çift kamera sistemine sahip.

İşlemcisi güncellenecek

Samsung Galaxy A10s, güncellenmiş bir işlemciyle gelecek. RAM kapasitesinin de daha yüksek olacağı bildiriliyor. Akıllı telefon gelecek hafta resmiyet kazanınca tüm detayları birinci ağızdan öğrenmiş olacağız.

https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-a10s-set-to-launch-in-india-for-%E2%82%B9-8990/ Yorum Yaz
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