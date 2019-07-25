Samsung tasarım sorunlarını düzeltti: Galaxy Fold, Eylül ayında geliyor

Samsung, Eylül ayında Galaxy Fold’u piyasaya sürmeye hazır olduğunu açıkladı. Güney Koreli şirket tarafından yayınlanan blog yazısında gecikmeye yol açan sorunların giderildiği ve cihazı daha iyi hale getirmek adına ek adımlar atıldığı bildirildi.

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Henüz ortada kesin bir çıkış tarihi yok ancak katlanabilir telefonun fiyatının aynı kalacağı doğrulandı. Galaxy Fold'un koruyucu katmanı çerçevelere kadar uzatıldı. Böylece cihazın bir parçası olduğu ve ekran koruyucu gibi çıkarılmaması gerektiğini daha iyi anlaşılacak.

Samsung'un incelenmek üzere dünyaca ünlü editör ve YouTuber'lara gönderdiği Galaxy Fold örneklerinin ekranı bu koruyucu katmanın çıkarılması nedeniyle zarar görmüştü.

Menteşe ve Infinity Flex Ekran sağlamlaştırıldı

Katlanabilir telefonun tasarımıyla ilgili bir diğer sorun ise menteşenin arasına yabancı maddelerin sıkışabilmesiydi. Cihazın dayanıklılığına etki ettiği tespit edildi. Güney Koreli şirket menteşe alanının üst ve alt kısımlarını yeni eklenen koruma kapakları ile güçlendirdi.

Aynı zamanda Galaxy Fold'un gövdesiyle menteşe arasındaki boşluk azaldı. Infinity Flex Ekran'ın ise ekstra koruma için ek metal katmanlar kullanılarak daha sağlam hale getirildiği belirtildi.

Galaxy Fold'un ilk başta Nisan ayında piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak cihazda dayanıklılık sorunları ortaya çıkınca Samsung çıkış tarihini ertelemek durumunda kaldı. Şu an itibarıyla tüm problemler giderilmiş görünüyor. Herhangi bir aksilik olmazsa Samsung önümüzdeki iki ay içinde Galaxy Note 10 dahil olmak üzere iki üst sınıf amiral gemisi telefon çıkaracak.

https://news.samsung.com/us/galaxy-fold-ready-for-launch-september-2019/